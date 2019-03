před 1 hodinou

Od úmrtí legendárního písničkáře Karla Kryla uplynulo v neděli 3. března čtvrt století. Jeho písně vždy provokovaly a dodnes málokoho nechávají lhostejným. Jedni ho berou jako klasika, legendu protestsongů své doby, pro jiné byl věčně nespokojeným kverulantem. Co by říkal na dnešní dobu a poslouchala by ho česká společnost? Podívejte se, co si o tom myslí jeho kolegové písničkáři a hudební publicisté.