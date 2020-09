Karanténa zhoršila kvalitu spánku. Může za to home office i špatné stravování

Basketbalisty Bostonu dělí v NBA jediná výhra od postupu do finále Východní konference přes obhájce titulu z Toronta. Celtics v pondělí zvítězili 111:89 a v sérii 2. kola play off vedou 3:2 na zápasy. Do vedení se vrátili také Los Angeles Clippers, kteří v uzavřeném komplexu na Floridě porazili Denver 113:107, a stav série je 2:1.

Boston po dvou porážkách za sebou zabral hlavně v obraně a má postupový mečbol. A dostal se k němu suverénně. V pátém utkání svěřenci kouče Brada Stevense ani jednou neprohrávali, vedli až o 30 bodů a třeba v úvodní dvanáctiminutovce inkasovali jen 11 bodů.