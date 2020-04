Rodiče, neskrývejte negativní emoce, děti je stejně vycítí, varují vědci

Každý rodič se setkává se situacemi, kdy mu jeho potomek pije krev – ať už se odmlouvá učit, nebo ho vůbec nenapadne, že by mohl pomoct s domácími pracemi. Snažit se před dítětem skrývat vlastní emoce v takových případech ale nemá smysl, jak v nové studii potvrdili američtí výzkumníci.

Být rodičem je často obtížné a v době pandemie koronaviru, kdy mnoho lidí zůstává se svými dětmi v domácnosti a u toho ještě pracuje, to platí dvojnásob. Pokusy zachovávat před potomky za všech okolností chladnou hlavu ale nebývají správným řešením. Poukazují na to závěry nové studie, která vyšla v odborném časopise Family Psychology a o které píše i zpravodajský web stanice CNN.

"Pokud jste vystresovaní a předstíráte před dětmi, že jste úplně v pohodě, je to k ničemu, protože to na vás stejně poznají a na základě toho reagují," vysvětlila jedna z autorek studie, Sara Watersová z Washington State University. Další z výzkumnic, dětská psycholožka Jenny Radeskyová z University of Michigan, dodala, že děti dovedou z chování dospělých velmi dobře číst i nonverbální projevy.

"Zjištění výzkumu naznačují, že se emocí nezbavíte tím, že je budete potlačovat. Emoce vám totiž stejně zůstanou pod kůží a projeví se v činnosti vašeho srdce a nervového systému. Ve stresové situaci pak na své děti přehnaně reagujete nebo na ně rovnou křičíte," přiblížila Radeskyová.

Samotný výzkum probíhal tak, že výzkumníci dali 107 rodičům, z nichž polovina byli muži a polovina ženy, na tělo senzory a stejné senzory pak dostaly i jejich děti ve věku mezi sedmi a jedenácti lety. Následně museli všichni rodiče jmenovat pět nejčastějších důvodů, proč se hádají se svými dětmi, a chvíli se věnovat nějaké stresující činnosti, například přednášení před publikem.

Jakmile byli dostatečně vystresovaní, vzali je výzkumníci do místnosti, kde už seděly jejich děti, s nimiž si měli povídat o jednom z dříve jmenovaných konfliktních témat. Polovina rodičů přitom dostala za úkol své emoce potlačovat a druhá polovina jim na opak měla nechat volný průchod. Rozhovory pak hodnotili pozorovatelé, kteří nevěděli, do jaké skupiny jednotliví rodiče patří.

Otcové emoce potlačují častěji než matky

Ukázalo se, že u případů, kdy měli rodiče emoce potlačovat, hodnotili pozorovatelé vzájemné vazby a reakce mezi dospělými a dětmi jako chladnější a odtažitější. "Děti tedy rychle vycítily, co prožívají jejich rodiče, a chovaly se tak, aby to emocím rodičům odpovídalo. To ostatně potvrdily i fyziologické reakce měřené tělesnými senzory," okomentovala výsledky experimentu Watersová.

Zajímavé podle ní bylo, že děti vykazovaly vyšší známky stresu, pokud rodičem, který potlačoval emoce, byla matka. "Může to být tím, že otcové v běžném životě potlačují emoce častěji než matky. Jsou to oni, kdo dětem častěji říkají, že všechno bude v pořádku, a u matek na to děti naproti tomu tak zvyklé nejsou," uvedla Watersová.

Radeskyová doufá, že si z výsledků výzkumu rodiče odnesou ponaučení, že s emocemi je nutné pracovat, přestože jsou negativní. "Pokud své pocity přijmete, budete blíž k tomu, aby se problém, který vás stresuje, vyřešil. Když děti uvidí, že se s emocemi snažíte zdravým způsobem vyrovnat a že se vám to daří, tak se od vás tyto strategie samy naučí," vyzdvihla psycholožka.