Žádná aranž ani manipulace. Fotograf vidí přízračné okamžiky našich životů

Na první pohled by se mohlo zdát, že takové záběry snad ani nemohou vzniknout bez předchozího aranžování scény nebo manipulace v programu pro úpravu fotografií. Ale není to tak. Stojí za nimi výjimečné vidění a cit pro detaily, které v našich životech často míjíme bez povšimnutí. Snímky průkopníka českého barevného subjektivního dokumentu Vladimíra Birguse lze nyní vidět na Fotofestivalu v Blatné.

Vladimír Birgus byl už na začátku osmdesátých let jedním z prvních českých fotografů, kteří se snažili promyšleně využívat emotivních a psychologických účinků barev v subjektivně pojatých dokumentárních snímcích, jež vznikaly souběžně s jeho černobílou tvorbou.

"Záhy přešel od inscenované fotografie a snímků v intencích humanistické fotožurnalistiky k subjektivně laděnému dokumentu," píše kurátor Luděk Lukůvka v doporovodném textu k jedné z Birgusových posledních výstav a podotýká, že barva je pro něj nosným prvkem, "který je natolik autonomní, až si podmaňuje celkovou kompozici fotografie nesoucí výrazné malířské kvality."

Více informací o výstavě Vladimír Birgus: Zaostřeno na barvu. Výstava je součástí Fotofestivalu Blatná a k vidění je v Městském muzeu v Blatné od 5. září do 12. listopadu.

Vladimír Birgus zpočátku kladl důraz na silné kontrasty několika sytých barev. Velké plochy dominantní barvy přispívaly k tomu, že snímky získávaly nereálné prvky, které připomínají spíše abstraktní malířství než nemanipulovaný obraz skutečnosti. V jeho novějších fotografiích je už často barevnost tlumenější, někdy bývají téměř monochromatické

Rafinovanost zobrazení je výsledkem autorova osobitého pohledu na nemanipulovanou skutečnost. Vladimír Birgus nearanžuje, spoléhá na objevování přízračných okamžiků zdánlivě obyčejných scén, v nichž se spojuje reálno se surreálnem.

"Přeludnost některých fotografií je založená na barvě tvořící jednotlivé plochy jako abstraktní plátno, do něhož je přesně vsazen děj, záznam situace, v níž lidé dotvářejí přesný kompoziční záměr." konstatuje Lukůvka. Upozorňuje, že je pozoruhodné, jak dokáže Vladimír Birgus pracovat s jednotlivými barevnými plány a postavami do nich zasazenými.

"Skvěle se to povedlo například na fotografii policisty na koni a typického fragmentu ženské postavy se zdviženou rukou. Ostré předěly mezi barvami, kontury postav s koněm spolu s jejich stíny vytvářejí dokonalou kompozici, v níž je vše přirozeně komplementární," vysvětluje kurátor Lukůvka.

Prezentovaný soubor obsahuje většinou snímky z poslední doby. Formálně vycizelované fotografie jsou v kompozici a práci s barvou ukázkou léty vybroušeného přístupu k fotografickému obrazu.

Sledujeme-li subjektivní obrazy Vladimíra Birguse, čteme zároveň příběh o současné globalizované společnosti, o samotě uprostřed davů i o vlastních autorových pocitech. Důležité je, že Birgusovy fotografie vždy ponechávají velký prostor pro vlastní interpretaci divákům.

O autorovi snímků

Vladimír Birgus je fotograf, kurátor, historik fotografie, profesor a vedoucí Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Jeho fotografie byly představeny na 85 autorských výstavách a jsou zastoupeny v mnoha sbírkách a významných galeriích. Kromě těch českých lez jmenovat například Bibliothèque nationale de France v Paříži, San Francisco Museum of Modern Art, Museum of Fine Art Houston nebo Tokyo Metropolitan Museum of Photography. Je autorem a spoluautorem 69 knih.