Věříte, že sklenka červeného prospívá srdci a pivo po sportu doplní minerály? Pro přibližně polovinu Čechů je to ukázka zdravého životního stylu. Realita je ale jiná: alkohol v těle funguje jako „prioritní palivo“, které zastaví spalování tuků a na několik hodin přepne metabolismus do úsporného režimu. A ovlivňuje hormony, spánek nebo trávení - což už lidé běžně neřeší.
Kalorie obsažené v alkoholu bývají označovány jako „prázdné“, protože poskytují tělu energii, ale téměř žádné nutričně hodnotné látky, jako jsou vitamíny, minerály, bílkoviny, zdravé tuky nebo vláknina.
A pokud ho konzumujete společně s jídlem, je snadné překročit denní kalorickou potřebu, aniž byste si toho všimli. Třeba půllitr piva nebo sklenka vína pak dodá tělu 150 až 250 kalorií, což je srovnatelné například s tabulkou čokolády nebo několika sušenkami.
Problém však spočívá i v tom, že pro tělo je alkohol zároveň „prioritní palivo“ - nelze ho skladovat, a proto organismus upřednostňuje jeho metabolizaci před tuky a sacharidy. Výsledek je pak jasný: kalorie z potravy se snáze ukládají jako tuk, zejména v oblasti břicha. Alkohol ale ovlivňuje i mnohem víc - třeba hormony regulující chuť k jídlu. Proto se vám po pár sklenkách vína nebo piva mnohdy hůře odolává kalorickým pochoutkám, jako jsou chipsy nebo sladkosti.
„Když pijete alkohol, tělo ho začne zpracovávat přednostně před ostatními zdroji energie. Proto se metabolismus tuků a sacharidů na určitou dobu zpomalí. Energie z jídla se pak snáze ukládá do tukových zásob,“ vysvětluje britský lékař Nish Manek.
Zabiják spánku i trávení
Klíčovým faktorem pro udržení zdravé váhy je pak spánek, který alkohol rovněž narušuje. A to celkem výrazně. I malá sklenka před spaním může totiž zkrátit REM fázi a způsobit častější probouzení. A nedostatek kvalitního spánku pak mění „hladové hormony“, což zvyšuje chuť k jídlu následující den. U mužů navíc pravidelná konzumace alkoholu může snižovat hladinu testosteronu: hormonu důležitého pro spalování tuků a tvorbu svalové hmoty. A také zpomalovat metabolismus.
Přehlížet ale nelze ani trávení a vstřebávání živin: alkohol může snižovat vstřebávání vitamínů B1, D a folátu a dráždit žaludek a střeva, což zhoršuje metabolismus a funkci jater.
Pohled Čechů
Ačkoliv tak alkohol ovlivňuje spoustu důležitých věcí, jeho vliv na zdraví je mezi lidmi stále často podceňován a obklopen řadou rozšířených mýtů. A právě ty se odrážejí i v tom, jak alkohol vnímají Češi. Podle výzkumu sociologů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy věří přibližně polovina obyvatel, že malé množství alkoholu je zdraví prospěšné – nejčastěji jde o několik skleniček vína nebo piva. Dvě pětiny dotázaných si myslí, že alkohol pomáhá předcházet srdečním onemocněním, více než 60 procent věří, že zvyšuje tělesnou teplotu a zhruba čtvrtina se domnívá, že zlepšuje kvalitu spánku.
Realita ale tak přívětivá není. Vysoká konzumace alkoholu v Česku přispívá k vyššímu výskytu obezity, vysokého krevního tlaku, nemocí jater a některých druhů rakoviny.
Klíč odborníků
I tak to neznamená, že by bylo nutné alkohol úplně vyřadit - alespoň u některých. Klíčem je vědomé pití a rovnováha.
Když už chcete popít, můžete zvolit nápoje s nižším obsahem kalorií, jako jsou destiláty – vodka, gin, tequila nebo whiskey – podávané s minerálkou nebo limetkou. Sladké koktejly s džusy a sirupy mohou kalorickou bilanci velmi rychle znehodnotit. Důležité je také pít střídmě a kombinovat alkohol s dostatkem vody, aby se snížila celková spotřeba.
V konečném důsledku jde o to najít rovnováhu mezi radostí ze společenského života a péčí o vlastní tělo. Sledování příjmu alkoholu, výběr méně kalorických nápojů, kvalitní spánek a vyvážená strava umožní tělu fungovat efektivně a minimalizovat jeho negativní dopady. A pokud máte pocit, že pití ovlivňuje vaše zdraví či stravu, je vhodné poradit se s odborníkem. Ten vám poradí, jak své návyky bezpečně upravit.
VIDEO: „Často přesvědčujeme přesvědčené, ale musíme se více zaměřit na ty, kteří užívají alkohol rizikově,“ vysvětluje adiktolog Miroslav Barták
Zdroj: Science Focus, Health Line, HSE, ČTK, JCI
„V Kongu si nás natáčeli jako atrakci. Zažili jsme i honičku s policií,“ líčí známá fotografka
Pochody savanou v tropickém vedru, gorily jen pár metrů od lodě i nečekaná honička s policií. Fotografka Alžběta Jungrová ve Spotlightu Aktuálně.cz vypráví o expedici českých umělců do Republiky Kongo, která má upozornit na ohrožené druhy zvířat a pytláctví.
Ruská kampaň vyzývá k ozbrojenému odporu v zemi NATO. Úřady zmiňují ukrajinský scénář
Na sociálních sítích se šíří proruské výzvy ke vzniku „Narvské lidové republiky“ na východě Estonska. Úřady varují, že může jít o pokus destabilizovat členskou zemi NATO. A připomínají paralelu s událostmi, které předcházely ruské invazi na Ukrajinu. Přibližně padesátitisícové město Narva leží na východní hranici Estonska u hranice s Ruskem, většina jeho obyvatel mluví rusky.
Litr nafty za 50 korun? Zasáhneme, naznačuje Schillerová
Ceny benzínu a nafty u českých pump kvůli konfliktu v Perském zálivu dál rostou a zástupci vlády tvrdí, že stát je připraven jednat. Experti ale před zásahy varují. Peníze budou chybět jinde, a navíc se o cenách u tuzemských pump nerozhoduje jen v Česku.
ŽIVĚ Američané obnovili kontakty s Íránem. V hlavní roli Witkoff, píše Axios
Írán a Spojené státy v posledních dnech oživily přímý komunikační kanál mezi íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím a zmocněncem prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem. Napsal to v pondělí server Axios s odkazem na amerického činitele a informovaný zdroj. Podle Axiosu se jedná patrně o první přímou komunikaci mezi zástupci Íránu a USA od začátku války před více než dvěma týdny.