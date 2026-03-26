„Svěrák je pořád tak trochu puberťák,“ říká o svém idolu z dětství cimrmanolog Maleček

Česko letos zažívá dvě významná výročí. Zdeněk Svěrák, jedna z nejvýznamnějších osobností tuzemské kultury, oslaví v sobotu devadesát let a neméně legendární Jára Cimrman šedesátku. Málokdo toho o fenoménu Cimrmanů může říct víc než skalní fanoušek a odborník Tomáš Maleček.
Jako kronikář Divadla Járy Cimrmana máte se Zdeňkem Svěrákem jistě spoustu historek. Povězte mi nějakou.
Největší událostí pro mě rozhodně je to, že mi byl za svědka na svatbě. Díky své ženě jsem se s ním ostatně i poprvé potkal tváří v tvář. Cimrmany jsem zbožňoval už od dětství a chodil jsem na ně vždycky, když hráli v Brně. I když jsem pokaždé seděl v první řadě, pochybuji, že si mě všimnul. Moje tehdy ještě přítelkyně mi ale před deseti lety k mým dvacátým narozeninám domluvila setkání v šatně, a tak jsme se seznámili.
Později probíhala práce na knize Divadlo Járy Cimrmana po padesátce…, takže jste se sblížili natolik, že vám šel za svědka?
Se ženou jsme si říkali, že bychom mohli na svatbu pozvat i Cimrmany, třeba z nich někdo přijede. A Zdeněk se mě v návaznosti na to zeptal, jestli mi může jít za svědka. Okamžitě jsem odvolal svého nejlepšího přítele z gymnázia – a on mi to jistě odpustil, protože Zdeněk Svěrák se prostě neodmítá.
To chápu. A jak to potom probíhalo?
Opravdu těch dvě stě padesát kilometrů na Moravu přijel, dokonce o den dřív a celý večer bavil hosty. Brali jsme se v kostele, a když jsme z něho už jako manželé vycházeli, hrál nám u toho varhaník píseň Chválím Tě, Země má. Mimochodem, byl tam i Jaroslav Uhlíř a s tím jsem si potom během odpolední zábavy zahrál na klavír spoustu jeho skladeb čtyřručně. Splnilo se mi několik snů najednou – měl jsem na své svatbě idoly svého dětství, a nejen dětství.
Co vás jako malého kluka na Cimrmanech nadchlo?
Je to prostě srdeční pouto. Myslím, že na začátku se mi líbilo asi hlavně to, že v tom byla hudba. A je to prostě chytré, nápadité…
Jako malý jste tomu ale asi moc nerozuměl, ne?
Jasně že ne. Lidi se smáli a já zčásti nevěděl čemu, ale možná právě proto mě to fascinovalo. S postupujícím časem mi to začínalo docházet a hrozně mě bavilo, že s každým dalším zhlédnutím jsem přišel zase na něco nového. Byla to taková skládačka. Dneska už rozumím snad všemu a každou hru jsem viděl asi stokrát, stejně se ale pořád směju.
Vy jste zarytý fanoušek. Co ale na Cimrmany říkají vaši vrstevníci, kterým je taky třicet?
Mezi mými přáteli je hodně ,,cimrmanologů“ a Cimrman nás spojuje. Jsou to vrstevníci i o něco starší. Jeden můj kolega z Českého rozhlasu ale třeba nechápe, co mi na tom přijde vtipné. Jeho názor mu ale neberu.
U každého díla bude někdo, komu sedne a komu ne. Dá se ale říct, co na Cimrmana obecně říká generace Z?
Nedokážu to asi posoudit. Na Cimrmany ale chodím opravdu často a v publiku vídám hlavně mladé lidi a lidi středního věku. Hlavně v Praze. Na zájezdech je diváctvo možná trošku starší. Ve věku nejstarších herců tam ale není nikdo.
To se ani nedivím. První hry se ostatně hrály už bezmála před šedesáti lety. Mění se v průběhu let?
Texty zůstávají stejné jako na premiéře. Samozřejmě se ale hra trošku mění, protože čas od času něco někoho napadne a vyzkouší se, jestli to funguje. A mění se reakce publika.
Jako že se lidé třeba smějí něčemu jinému?
Ano. Například hra Blaník vznikla těsně po revoluci a je v ní několik narážek na samostatnost Slovenska. Opakovaně se tam zdůrazňuje, že jako mají Češi Blaník, Slováci mají samozřejmě svoji vlastní horu, Sitno. V té době to rezonovalo určitě víc než teď. Tyto reference ale ve hrách stále zůstávají.
Co se naopak změnilo?
Třeba v Záskoku přibyl trik s jablkem. V jednu chvíli Svěrákovi podají ze zákulisí skrytě jablko a on pak jde ke kulise, na které jsou namalovaná jablka, a najednou má opravdové jablko v ruce, jako by ho vzal z té stěny. To na záznamu neuvidíte. Anebo se objevuje situační humor, který často vzniká z toho, jak herci stárnou, a z nových alternací. Třeba ve hře Posel z Liptákova hrají Svěrákovy rodiče herci o patnáct let mladší než on, takže poznamená, že to se v životě málokdy stává.
A přibývají gagy, které by reagovaly na současnou dobu?
Že by je přímo přidávali, to ne. Hry ale dokážou být aktuální i dnes. V období prezidenství Miloše Zemana byla třeba neuvěřitelně populární hláška ze hry Vražda v salónním coupé: ,,Vzpomínám si, že policejní rada Šlégr říkal každému vyšetřovanému Miloši. To bylo nesnesitelné“. Takhle to ale ve hře je už od premiéry v roce 1970. Nebo na začátku roku přišel na hru Dobytí severního pólu současný prezident Petr Pavel a Zdeněk Svěrák ho přivítal slovy, že náš prezident nemá oproti tomu americkému zájem o Grónsko, ale pouze o severní pól.
Pokud se tedy hry šedesát let nemění, jak si vysvětlujete, že diváky stále baví?
Ano, baví. Ve chvíli, kdy se spustí předprodej vstupenek na následující měsíc, do systému se přihlásí asi dvě tisíc lidí a celý systém spadne. Proč cimrmanovský humor nestárne, na to asi nikdo nezná odpověď. Podle mě ale obsahuje témata, která jsou blízká každému a kterým každý rozumí. Spoustu her vychází z historických faktů, jak ale říká sám Svěrák, každý, kdo ve škole dával aspoň trochu pozor, je pochopí. Určitě ale táhne i jeho jméno samo o sobě. Svěráka zná prostě každý, i malé děti.
Není vlastně Zdeněk Svěrák Jára Cimrman?
Musím přiznat, že když jsem si jako malý chtěl Járu Cimrmana představit, vždycky jsem před sebou viděl Svěráka. On byl ostatně jediný, kdo kdy Cimrmana i hrál, ve filmu Jára Cimrman ležící, spící. A věřím, že spoustu lidí ho tak vnímá.
Baví Svěráka pořád Cimrman, když některé hry hrál už víc jak tisíckrát?
Já jsem na něm nikdy znechucení Cimrmanem nezpozoroval. Vždycky hraje naplno. Určitě ho hodně nabíjí publikum. Postaví se k pultíku a diváci dvě minuty tleskají jenom proto, že přišel. Na to on pronese: ,,My vás taky rádi vidíme.“ Tahle první věta všechny rozesměje a ve stejném duchu to jede následující dvě hodiny a končí potleskem ve stoje, což Svěrák komentuje tak, že se ,,diváci ztopoří“. V jedné hře se říká, že divadlo je léčebné, a podle mě léčí jak diváky, tak herce. Cimrmani jsou jedna velká rodina a hodně z nich si neumí představit, že by třikrát čtyřikrát do týdne nehráli. Možná díky tomu tu stále jsou.
Čímž se trošku dostáváme k nemilé otázce, co bude s Cimrmanem po Svěrákovi?
Jsem přesvědčený, že Jára Cimrman bude žít dál, a ostatně už se pro to dělají konkrétní kroky. Zdeněk Svěrák za sebe hledá alternaci a u poloviny her už ji má. Jako první přišel do souboru po Smoljakově smrti Mirek Táborský a začal Svěráka alternovat ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Krátce na to se připojili i synové původních členů Vojta Kotek a Josef Čepelka. To byla velká změna sama o sobě, protože se do divadla poprvé dostali profesionální herci. Do té doby to bylo nemyslitelné. Smoljak byl zásadně proti, bál se, že by to narušilo cimrmanovskou poetiku. Vždycky hercům říkal, ať nehrají a jen odříkávají text.
Řekl byste, že alternace fungují?
Pro některé herce je možná těžší se souborem splynout. Vojtovi Kotkovi se to ale podle mě opravdu povedlo. Vysvětluju si to tím, že jeho táta, Václav Kotek, byl dlouholetým členem a manažerem divadla a Vojta v divadle vyrůstal, jezdil s ansámblem na zájezdy. A když ho dnes vidíte, jak v Africe nebo ve Vyšetřování ztráty třídní knihy Svěráka alternuje, řekl bych, že je stejně dobrý nebo možná i lepší než on. A o to jde. Když přijdou diváci do divadla a neví, kdo bude ten večer hrát, můžou být možná trošku smutní, že na ně nepadl pan principál, nebudou ale odcházet zklamaní. Autoři her jsou ostatně dva a jednu ztrátu jsme tu před šestnácti lety už měli.
Pamatuju si, že v jednom rozhovoru po Smoljakově smrti Svěrák řekl, že divadlo bude pokračovat, protože se domnívá, že kdyby se to stalo naopak, Smoljak by to udělal taky. Dokážete říct, co je ve hrách ryze ,,svěrákovského“?
Občas se ho ptám, koho z nich konkrétní vtip napadl. Svěrák to ale vždycky nějak zamluví. Stojí si za tím, že autoři jsou se Smoljakem oba, a to je dobře. Pokud bych měl ale říct, co je ve hrách vysloveně jeho, jsou to bezesporu vtipy s lehkým erotickým podtónem.
Kdo je Tomáš Maleček
Pracuje v Českém rozhlase. Přední „cimrmanolog“ mladé generace.
Autor obsáhlé publikace Divadlo Járy Cimrmana po padesátce...
Jaká je Svěrákova oblíbená hláška?
„Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat!“ ze Záskoku. V podstatě ale cokoli z té hry. Má ji určitě nejraději. Smoljak by ho asi příliš nepochválil, protože v ní Svěrák opravdu hraje, přímo přehrává a náramně si to užívá. Roli Vavrocha zatím nikomu nevěřil a nedovedu si ani představit, že by ji hrál někdo jiný. Je ale pravda, že jeho syn Jan jednou řekl, že by si Vavrocha někdy rád zkusil.
Za ta léta jste měl možnost Zdeňka Svěráka poznat. Jaký je?
Je to obyčejný člověk. Má Oscara, spoustu dalších cen, loni získal Řád bílého lva, ale nezpychnul. Je neuvěřitelně laskavý a lidský. Vždycky v divadle zůstane do okamžiku, než se podepíše poslednímu divákovi. Povídá si a fotí se s nimi – bez ohledu na to, jestli je to po představení v Praze, nebo v Ostravě, přičemž ví, že ho čeká čtyřhodinová cesta zpátky do Prahy. A i když je mu devadesát a mně třicet, mám pocit, jako bych se bavil s vrstevníkem. Pořád má v sobě něco z puberťáka. Nejlíp ho vystihuje jeho vlastní text – má pořád duši dítěte, a říkají mu starý pane.
Zdroj: autorský text
