Léky jako Wegovy hýbou světem a staly se revolučním přípravkem medicíny. Nejenže pomáhají hubnout, ale snižují také chuť k jídlu a podle studií dokonce dokáží chránit srdce. Jenže s jejich rostoucí popularitou přichází i otázky, které se netýkají čísel na váze, ale něčeho mnohem citlivějšího – zraku.
Odborníci mluví o stavu, který zní dramaticky, ale není úplně nový: ischemická neuropatie zrakového nervu - lidově „oční mrtvice“, při níž dochází ke snížení průtoku krve do zrakového nervu, což může vést k náhlé a někdy i trvalé ztrátě zraku.
A právě tento stav se nyní spojuje s léky na hubnutí obsahujícími účinnou látku známou z přípravků jako Wegovy nebo Ozempic.
Vyšší riziko
Nejnovější analýza publikovaná v odborném časopise British Journal of Ophthalmology upozorňuje, že právě medikament Wegovy může nést výraznější riziko těchto komplikací ze všech podobných léků: pacienti užívající Wegovy mají dle dat téměř několikanásobně vyšší riziko náhlé ztráty zraku než třeba ti na Ozempicu. A zajímavé je i genderové hledisko: některá data naznačují vyšší riziko u mužů.
Jedno z vysvětlení? Wegovy se podává ve vyšších dávkách než Ozempic, protože cílí primárně na hubnutí, nikoli jen na léčbu diabetu.
Vědci uklidňují: Jde o extrémní vzácnost
Zní to hrozivě, ale podle vědců realita i tak není černobílá. Oční mrtvice totiž patří mezi velmi vzácné komplikace a Evropská léková agentura ji označuje jako „velmi vzácný“ vedlejší účinek. „Riziko je malé,“ uvádějí experti, kteří zároveň doporučují sledovat příznaky a včas reagovat. A co víc – souvislost zatím neznamená jasnou příčinu. Vědci pracují s daty z hlášení vedlejších účinků a observačních studií, které ukazují vztah, nikoli definitivní důkaz.
A proč se o tom mluví právě teď? Jednoduše proto, že tyto léky zažívají obrovský boom. Používají je nejen pacienti s diabetem, ale i lidé, kteří chtějí zhubnout. A právě širší používání odhaluje i méně časté vedlejší účinky.
Víte, co je NAION
Nearteritická přední ischemická neuropatie zrakového nervu (NAION) je stav, kdy zrakový nerv není dostatečně vyživován krví. Výsledkem je náhlá, bezbolestná ztráta vidění. Mezi rizikové faktory patří cukrovka, vysoký tlak a nově se zkoumá i vliv semaglutidu (látky v lécích Wegovy a Ozempic).
Kdy zpozornět
Moderní medicína často stojí na rovnováze. Semaglutidové léky dokážou snížit riziko infarktu, pomáhají při obezitě a zlepšují metabolické zdraví. Na druhé straně přinášejí nová témata – včetně těch, která se dotýkají kvality života jiným způsobem.
Zásadní otázka proto nezní, jestli léky jako Wegovy užívat, ale pro koho a za jakých podmínek dávají smysl.
Experti doporučují jednoduché pravidlo: poslouchat své tělo. Náhlé zhoršení zraku, rozmazané vidění nebo výpadky v zorném poli patří mezi signály, které nelze ignorovat. V takovém případě je nutné okamžitě kontaktovat lékaře – čas hraje zásadní roli.
Video: Zhubnout může drtivá většina. Bez předpisu to nezkoušejte, říká obezitolog
Zdroj: Science Alert, The Irish Times, EMA, The Guardian, BMJ Group, Health Line
Kritika exotické pergoly, zlidštění i čekání. Jak to vypadá s proměnou Václaváku, Hlaváku a Karláku?
ŽIVĚ Trump odložil útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna. Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.
ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii
Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.
Můžou mi vzít pásku, ne srdce, prohlásil Souček. Řekl, co podle něj stálo za aférou
Fotbalista Tomáš Souček přišel po pěti letech o kapitánskou pásku v české reprezentaci, srdce mu však nikdo vzít nemůže. Jednatřicetiletý záložník to řekl po postupu národního týmu do finále baráže o postup na MS.
Kritizovaný útěk z kurtu zapomenut. Siniaková sahá po dalším výjimečném zápisu
Velký turnaj v Miami začal pro Kateřinu Siniakovou velkým zklamáním. A slzami. V singlu doplatila na extrémně náročný program posledních týdnů, hned v prvním utkání vypadla a její zvláštně kvapný úprk z kurtu se stal terčem nepochopení a kritiky. Jenže vzdávat se nemá česká tenistka v povaze. O devět dní později se znovu ocitá na prahu fenomenálního deblového úspěchu.
Fenomén Cimrman. „Vymýšlet si postavy, které nikdy nežily, to se nám opravdu příčí“
Divadlo Járy Cimrmana patří už desítky let ke stálicím českého kulturního života. Jeho hry se staly etalonem českého smyslu pro humor a citovat z nich zvládnou Češi napříč generacemi. U zrodu fenoménu jménem Cimrman stál scenárista a spisovatel Jiří Šebánek, který roku 1966 seznámil se svým nápadem kolegy z rozhlasu Miloně Čepelku, Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka.