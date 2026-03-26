Ve kterém českém městě se nejvíc bere pervitin a kde se naopak nejvíc kouří marihuana? Odpověď překvapivě nenabízejí policejní statistiky, ale kanalizace. Analýza odpadních vod dokáže odhalit stopy drog, které lidé ve městech skutečně užívají. Vědci díky ní sestavili detailní – a místy překvapivou – mapu drogových zvyklostí v Evropě, včetně Česka.
„V moči se vylučují stopy téměř všeho, co konzumujeme, včetně nelegálních drog,“ vysvětluje analýza Agentura Evropské unie pro drogy (EUDA) za minulý rok. Letos zahrnovala 115 měst v 25 evropských zemích, z toho šest měst i v Česku: Prahu, Brno, České Budějovice, Karlovy Vary, Plzeň a Ústí nad Labem. Zaměřila se na amfetamin, kokain, metamfetamin, MDMA a ketamin a konopí. Vytvořila tak přesnou mapu spotřeby drog - a Česko na ní zaujímá mimořádné místo.
Nejvýraznějším rysem české drogové scény je dlouhodobě vysoká spotřeba metamfetaminu, známého jako pervitin. Podle analýzy evropských odpadních vod patří koncentrace této drogy v českých městech k nejvyšším v Evropě. „Historicky se užívání metamfetaminu omezovalo na Česko a Slovensko, i když v posledních letech jeho užívání roste i jinde,“ konstatuje zpráva.
Česká města přitom obsazují všech pět prvních příček v evropské spotřebě pervitinu. Vědci porovnávali množství drogy v miligramech, které se objeví v odpadních vodách na tisíc obyvatel během průměrného dne. Nejvíce metamfetaminu naměřili v Českých Budějovicích – 596 miligramů na jeden tisíc obyvatel. Jen o málo nižší hodnoty zaznamenali v Ústí nad Labem (586 miligramů). Následují Plzeň (499 miligramů), Karlovy Vary (428 miligramů), Praha (418 miligramů) a Brno (360 miligramů).
„Z 80 měst, která poskytla údaje o zbytcích metamfetaminu v komunálních odpadních vodách za roky 2024 a 2025, zaznamenalo 37 z nich nárůst, 28 pokles a 15 stabilní situaci,“ dodává analýza.
Praha: město kokainu a MDMA
Jedno město na drogové mapě Česka nepřekvapivě vyčnívá - Praha. Odpadní vody hlavního města ukazují vysoké koncentrace kokainu, drogy spojené s nočním životem, turismem a vyšší kupní silou. Vědci naměřili přibližně 552 miligramů kokainu na jeden tisíc obyvatel denně, což oproti předchozím rokům značí nárůst, stejně jako ve zbytku Evropy. Pro srovnání - v britském Middlesbrough, evropském centru kokainu, činí toto číslo asi 2 786 miligramů.
Hlavní město je také českým lídrem v užívání MDMA, neboli extáze. Její spotřeba je v Praze více než dvojnásobná (56 miligramů) oproti ostatním českým městům. V nizozemském Amsterdamu, který u drogy obsadil pomyslné první místo žebříčku, se toto číslo blížilo 180. Celkově je však MDMA spíše na ústupu, od roku 2024 do roku 2025 se její celkové zjištěné množství v odpadních vodách evropských měst snížilo téměř o 16 procent. Nejvyšší koncentrace drogy zaznamenali vědci ve městech v Belgii, Španělsku a Nizozemsku.
„MDMA patří mezi drogy, jejichž užívání silně reaguje na konkrétní společenské události. V některých městech lze podle odpadních vod sledovat, kdy se konají velké festivaly či hudební akce - množství metabolitů extáze během těchto dní výrazně stoupá,“ komentuje zpráva.
Vědci měřili i konopí, a to prostřednictvím jeho hlavního metabolitu THC-COOH. Překvapivě nejvyšší hodnoty v Česku zjistili v Českých Budějovicích - 135 miligramů denně na 1 000 obyvatel, oproti 92 miligramům v Praze.
Zdroje: EUDA
