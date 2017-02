Recenze Horizon Zero Dawn: PlayStation 4 má náhradu za Uncharted a další trumf proti Xboxu

před 54 minutami

Horizon připomíná Tomb Raidera nebo Uncharted, nabízí ale vlastní propracovaný svět a vynikající technické zpracování. | Video: Otakar Schön | 08:03

Horizon je nová exkluzivní hra pro PlayStation 4 s jasným úkolem: nahradit vysloužilého hledače pokladů Nathana Drakea. Hrdinka Aloy loví mechanické dinosaury a zároveň odhaluje tajemství ztracené historie lidstva. Pokud se vám líbí Tomb Raider, Zaklínač nebo Far Cry, musíte si Horizon zahrát.

Většina úspěšných her patří do kategorie "x-té" pokračování toho samého. Uncharted skončil u čtvrtého dílu, Tomb Raider má za sebou už deset dílů, Forza je na "šestce" a u sérií FIFA nebo NHL nemá ani smysl počítat. Dokonce i fenomenální Zaklínač: Divoký hon byl třetí v řadě.

O to těžší pozici má Horizon Zero Dawn. Nová hra s novou hrdinkou, navíc od autorů, kteří se proslavili efektními střílečkami ze série Killzone.

Studio Guerrilla Games a Sony, která titul vydává výhradně pro PlayStation 4, ale veškeré pochybnosti rozptýlí během chvilky. Horizon je jedna z nejlepších her za posledních několik let. I fakt, že Sony poskytlo kopie recenzentům dlouho před vlastním vydáním, svědčí o sebevědomí, které je naprosto oprávněné.

Příběh a atmosféra v první řadě

Autoři na to šli chytře. Nejprve ukázali zajímavou hlavní hrdinku a akční souboje s robotickými příšerami, které připomínají pravěká zvířata. Když pak začnete hrát, narazíte na další geniální trik: s hlavní hrdinkou se setkáte jako s miminem a malou holkou, která žije se svým opatrovníkem vyloučená ze společnosti jako vyvrženec. Emotivní začátek, bosé nohy malé Aloy a první setkání s pozůstatky dávné lidské civilizace zanechají silný dojem a zároveň vysvětlí motivaci hlavní hrdinky pro zbytek příběhu.

Aloy se nejprve snaží zjistit, kdo je její matka. Odpovědi na prostou otázku nedostane, její ochránce o tom nemluví a nikdo z kmene Nora nesmí mluvit s vyvrženci. Jedinou možností je zúčastnit se posvátného obřadu a zkoušky vytrvalosti a loveckého umu, jejíž vítěz má právo žádat od matriarchy cokoliv, co si bude přát.

Prozrazovat více o příběhu by bylo nefér. Je rozhodně zajímavý a nadstandardně dobře napsaný. Z toho možná pramení řada srovnání Horizonu se Zaklínačem, který získal desítky, možná stovky ocenění "Hra roku" právě díky dospělému příběhu zasazenému do světa povídek a románů Andrzeje Sapkowskeho. Vývojáří z Guerrilla Games ale neměli výhodu v už hotovém světě, museli ho vytvořit a vy byste ho měli objevovat sami.

Souboje s příšerami i lidmi

Aloy žije ve světě, který lidské kmeny sdílejí s obyčejnými zvířaty i robotickou faunou. V první fázi hry nejsou roboti nijak děsiví, slouží hlavně k tomu, aby se hráč naučil s nimi bojovat. Hlavním pravidlem je poznat svého nepřítele. Aloy k tomu pomáhá Fokus, malý headset původních obyvatel Země. Díky němu může hráč analyzovat slabá místa nepřítel, odhalovat trasy, které hlídají nebo analyzovat neznámé předměty.

Většina robotů při přímém útoku Aloy smete bez ohledu na to, jak kvalitní má zbraně a výbavu. Důležité je proto plánování, používání pastí a útoky ze zálohy. Ze zálohy může Aloy postupem času roboty také ovládnout a klidně je osedlat. Když se to stane poprvé, je to velký zážitek. Totéž platí o tom, když Aloy poprvé narazí na obřího dinosaura s dlouhým krkem, který může posloužit jako rozhledna a odhalí informace o oblasti kolem sebe podobně, jako to dělá synchronizace v sérii Assassin’s Creed.

Stejnou taktiku lze použít i pro boj s lidskými soupeři. Těch ve hře není málo. Kmen Nora, ke kterému Aloy patří, není na světě jediný, a některé věci domluvou vyřešit nelze, i když v mnoha okamžicích máte možnost ovlivnit budoucí vývoj příběhu svou reakcí na konfliktní situace.

Dalším prvkem boje o přežití je sběr surovin a výroba munice či vylepšení výbavy. Minimálně v začátku je absolutní nutností zvýšení kapacity toulců na šípy a "batohu" na suroviny. Hra na to ale důrazně sama upozorňuje, takže to hráče nepřekvapí.

Trochu složitější to hráči budou mít s výběrem schopností, které se Aloy může naučit. Ani tady ale nejde o žádnou velkou bariéru v tom, abyste si hru užili. Hodně záleží na tom, jak chcete postupovat. Můžete si vybrat vylepšení přímého boje i útoků ze zálohy. Hodí se i schopnost získat více surovin z každého uloveného robota nebo utržené rostliny.

Žádný ze základních herních prvků není úplně originální, i Fokus má svou obdobu v jiných hrách jako je série o Batmanovi. To ale vůbec nevadí. Vyčítat Horizonu absenci originality je nesmysl. Autoři jednoduše vzali věci, které fungují, a zkombinovali je do celku, který je v podstatě bez chyby.

Technická paráda pro novou konzoli

Guerilla Games mají dlouhou tradici vývoje her, které skvěle vypadají a využívají nové technologie. Nejjasněji to ukázali u hry Killzone 3, která podporovala 3D televize a pohybové ovládání s ovladači Move. Ve spojení s plastovým samopalem hra neměla daleko k pocitům, které dnes vyvolává virtuální realita.

Horizon Zero Dawn tentokrát neukazuje podporu pohybového ovládání nebo VR, ale dává najevo, co je možné vytáhnout z nové verze PlayStation 4 s označením Pro. Vyšší výkon nové konzole, která se prodává za 11 tisíc, umožňuje autorům vytvořit otevřený svět a zobrazit ho v UltraHD rozlišení. Počítač, který by zvládl něco podobného by vyšel minimálně na 40 tisíc korun.

Horizon exceluje v animacích postav, v jejich výrazu v animovaných sekvencích a hlavně ve ztvárnění obrovských ocelových bestií. Vynikající je i zvuková kulisa a soundtrack.

Fantastické je i to, že skvělou grafiku si užijí také majitelé původní PlayStation 4. Hra na ní běží ve FullHD rozlišení ve 30 snímcích za sekundu jen s minimálními poklesy v nejnáročnějších sekvencích.

autor: Otakar Schön