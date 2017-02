Hitman je ideální hra pro metodické obsesivní psychopaty, z vraždění dělá smrtící hlavolam

8. 2. 2017

Agent 47 se vrátil ve hře rozdělené na několik dílů a ukazuje se, že to bylo dobré rozhodnutí. Autoři se soustředili na možnost opakovaného hraní, zkoušení různých variant a postupů. Hru plnou rizika a potenciálních nepřátel usnadňuje systém „příležitostí“ pro začátečníky.

Někdo trápí mozek luštěním sudoku, jiný zkouší získat tři hvězdičky ve všech úrovních Angry Birds. Hitman je vlastně něco podobného. V atraktivním prostředí musíte vyluštit hlavolam, u kterého každý špatný tah může skončit ošklivě. A místo tří hvězdiček vás svádí k tomu, abyste jich získali v každé úrovni desítky.

Hra s jednoduchým názvem Hitman je už šestá v sérii příběhů, ve kterých elegantní nájemný vrah s holou hlavou a vytetovaným čárovým kódem na zátylku likviduje dobře hlídané cíle. Vždy v atraktivním prostředí a vždy s kreativním využitím vlastního důvtipu a nástrojů, které si připravil, nebo které najde kolem sebe.

Nové pojetí hry, která vycházela na pokračování skoro celý rok, vyvolalo řadu pochyb. Mluvilo se o bezostyšné snaze vytahat z hráčů co nejvíce peněz, ale to byly naštěstí marné obavy. Autoři z dánského studia IO Interactive díky postupnému vydávání nových misí získali více času na každou epizodu. Jednotlivé herní úrovně jsou tak větší než kdykoliv předtím a nabízejí větší množství kreativních řešení zadaného úkolu. Způsobů, jak zabít konkrétní cíle, mohou být doslova desítky a ty nejzajímavější využívají interaktivní prvky prostředí. Ano, samozřejmě můžete někoho utopit v záchodové míse, ale to je spíše dobře využité klišé než to nejlepší, co hra nabízí.

Pokud nemáte s nájemnými vraždami zkušenosti, může být Hitman na první pohled matoucí a nepřátelský. Protože se Agent 47 specializuje na náročné úkoly, jeho cíle mají několik úrovní ochrany a vy musíte používat převleky, dávat si pozor na postavy, které převlek prohlédnou… Musíte se vyhýbat kamerám nebo zničit záznamy, musíte najít správné místo, kde provést vraždu beze svědků…

Každá chyba je přitom kritická. I snaha někoho zneškodnit musí probíhat opatrně. Pokud se ke své aktuální kořisti nedostanete zezadu nebo vyvoláte její podezřívavost, dojde na pěstní souboj a ten mohou slyšet postavy poměrně daleko od vás. A každý otevřený konflikt končí rychle, a ne ve váš prospěch.

Aby nástrahy a zásadní problémy spojené s každou chybou neodradily méně zkušené hráče, nabízí Hitman hned několik připravených „příležitostí“, průvodců vraždou. Autoři hry Agentu 47 přiřadili „přítele na telefonu“, spojku, která zajišťuje informace o cílech. Pokud narazíte na místo, ze kterého lze zahájit řetězec akcí vedoucích ke splnění úkolu, hra vás na to upozorní, a pokud se rozhodnete danou příležitost využít, stačí následovat ukazatele na herní mapě a plnit pokyny.

Ono ani samotné plnění jasně daných pokynů není úplně snadné, takže pro prvních pár průchodů konkrétní mapou má smysl se příležitostí chytit. A popravdě by mě osobně Hitman bavil víc, kdyby byl trochu milosrdnější k vašim chybám. Jenže… skutečné zabijácké eso asi dlouho nepřežije, když ve snaze získat uniformu soukromé elitní ochranky přiláká pozornost čtyř dalších drsných hochů.

Až díky „příležitostem“ získáte více sebevědomí, najdete i další způsoby, jak spáchat vraždy, na které si vás prostřednictvím zabijácké agentury najal tajemný klient. Hitman jako epizodická hra nepotřebuje silný příběh, zvláště když jádrem hry není ani střílení nebo škrcení cílů, ale vyřešení de facto logických hádanek – jak se dostat přes ochranku, jak se zamíchat mezi modelky, jak umístit bombu, aby zabila jen zamýšlený cíl a nikoho jiného, nebo jak získat jed, který namícháte zamýšlenému cíli do oblíbeného nápoje.

Hitman přesto příběh má. Připomíná ale spíše to, co se děje ve spoustě detektivních seriálů: hrdinové řeší případy, ale celou sezonou se táhne na pozadí nějaký větší dějový oblouk, který působí zbytečně, překombinovaně a odtahuje vás od toho, co vás na seriálu baví nejvíce – akce a rychlého řešení případů.

Jádro Hitmana je naštěstí v kreativním vraždění a toho hra nabízí spoustu. Nejde jen o hlavní cíle každé epizody a rozmanité způsoby, jak je zlikvidovat. Ve hře se pravidelně objevují speciální úkoly, další kontrakty na zabití mohou hráči vytvářet sami v rámci existujících prostředí. Vybrat si mohou libovolnou postavu, stanovit libovolný způsob jejího zabití. Pokud máte trpělivost, silné nervy a občas vám nevadí podívat se na nějaký ten návod, můžete hrát Hitmana celý rok. Nebo se k němu raději jen jednou za čas vrátit.

Hru Hitman (The Complete Season 1) si zahrajete na PC, PlayStation 4 i Xboxu One. Nejlevnější je tradičně na PC za 1099 korun, na konzole přijde na 1399 korun.

autor: Otakar Schön