Mladý Čech pracoval na Mafii III, sám po nocích už sedm let vyvíjí hru o mašinkách

Přes den pracoval na posledních dvou dílech slavné videohry Mafia, po nocích a ve volném čase relaxoval u mašinek. Nejde o žádné dětské modely, ale o připravovanou počítačovou hru, kterou Honza Zelený již sedm let svépomocí vyvíjí. „S Mashinkami mám velké plány,“ říká.

Už sedm let pracuje Honza Zelený po nocích a víkendech na počítačové hře Mashinky, která nezapře inspiraci v dnes již legendární dopravní strategii Transport Tycoon.

Jan Zelený - Mashinky: Narozen 10. února 1985 v Náchodě

Pracuje jako Senior Graphics programmer ve studiu Bohemia Interactive na nových technologiích.

Má rád lyžování, latinskoamerický tanec, cyklistiku, horskou turistiku, víno a počítačové hry.

Jeho práci na hře Mashinky můžete sledovat na webu mashinky.com.

„Vycházel jsem z ní opravdu hodně, zejména ze začátku, než jsem získal sebevědomí ohledně game designu,“ připouští jednatřicetiletý rodák z Náchoda a dodává, že mu vzorem byly i deskové hry.

Mashinky připravuje mladý vývojář sám po večerech a ve volném čase. Zatím to takhle funguje na jedničku. „Po těch letech ale není jednoduché si udržet motivaci. Využívám k tomu jakýkoliv volný čas, víkendy i večery, mám obrovskou podporu manželky. Ta říká, že kdo si hraje, nezlobí,“ směje se.

Když na něj padne krize, rozpracovanou hru si vyzkouší a po chvíli zjistí, že opravuje chyby a zase pracuje. Svou ženu zmiňuje častokrát, k Vánocům mu například dala pro inspiraci velkou encyklopedii vlaků. Spoustu modelů ale získal od kamaráda z jednoho českého studia, mašinky tedy pocházejí z depa profesionálních grafiků.

Železniční mafie

Honza Zelený není v herním průmyslu žádný zelenáč, pět let pracoval na Mafii III, podílel se i na slavném druhém díle. „Dalo mi to určitě dobrý náhled do toho, co mě v budoucnu čeká, a rozšířilo mi to obzory, co vše herní vývoj představuje. Navíc mi to zvedlo obrovsky laťku v tom, co považuju za standard – po grafické, zvukové i obsahové stránce,“ vyjmenovává.

Do Mashinek zakomponoval oproti slavné budovatelské strategii z 90. let řadu novinek – ve hře bude například odlišný systém financování, ozvláštní ji nejrůznější události i dva grafické pohledy – dvourozměrný, vhodný pro stavění, a trojrozměrný, jímž se můžou virtuální budovatelé kochat krajinou i vláčky.

Finančně si zatím vystačí sám, nechce se při vývoji zbytečně rozptylovat sháněním peněz přes crowdfundingové weby. „Připravit dobrou kampaň pro Kickstarter je práce na měsíc, je to fakt složité a s nejistým výsledkem.“

Byznys plán má ale vymyšlený. Nejdřív nabídne hratelnou ukázku, na Steamu proto budou od jara ke koupi dvě historické epochy. V dalším vývoji Honza hodně sází na hráčskou komunitu, od které si slibuje, že poukáže na chyby a pomůže mu s modifikacemi. „S Mashinkami mám zkrátka velké plány,“ netají se ambicemi.

Mashinky si zatím chce nechat jako zábavu po večerech, o opuštění současné práce v Bohemia Interactive a založení menšího nezávislého studia zatím nepřemýšlí.

Mezitím se mu ozývají nadšenci, kteří nabízejí pomoc, o zbytek se postarají sami hráči. „Celá hra je obrovsky modovatelná, už teď se kolem ní rozjíždí velká komunita, která tvoří obsah, což bude do budoucna klíč k úspěchu. Lidi tady jsou kreativní a velmi rádi se zapojí,“ dodává Honza Zelený.

Mashinky 2 | Video: mashinky.com | 01:49

