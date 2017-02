Halo Wars 2 vrací na scénu strategické hry. Mění u nich pravidla a sází na výborné zpracování

před 1 hodinou

Nové Halo Wars 2 staví na sci-fi prostředí herní série, ve kterém lidstvo bojuje proti mimozemským Covenantům. Hra exceluje nejen v dokonale fungujícím herním systému, ale také v technickém zpracování. Dobrou zprávou je, že Halo Wars vychází také pro Windows 10.

Hry na generály byly nejpopulárnější skoro před dvaceti lety. Nyní se žánr strategie v reálném čase vrací v méně tradiční podobě od Microsoftu. Halo Wars 2 staví na sci-fi prostředí herní série Halo, ve kterém lidstvo bojuje proti mimozemským Covenantům.

Poslední úspěšná strategie vyšla už před sedmi lety. Starcraft II navázal na legendární strategie Blizzardu, ale zároveň se stal labutí písní kdysi populárního žánru. O to větší překvapení si přichystal Microsoft s druhým dílem Halo Wars.

Strategie se zjednodušeným ovládáním chvílemi flirtuje s hrami typu Tower Defense, inspiruje se i populární League of Legends a také karetními hrami, jako je Hearthstone.

Důležité pro hráče ale je, že Halo Wars mají vlastní identitu a poutavý příběh. Díky propojení se sérií Halo ovládáte ve hře známé elitní jednotky Spartanů a ikonické bojové prostředky jako průzkumné vozítko Warthog nebo vzdušné jednotky Pelican.

Příběh dává důvod bojovat

Příběh u strategií není zbytečný, to ukázala už první hra tohoto typu Dune. Boj Atreidů, Harkonnenů a Freemenů inspirovala knižní série Franka Herberta a přítomnost modrookých postav, koření a písečných červů na planetě Arrakis zásadně pomohla hře ke statutu legendy.

Halo Wars 2 na toto dědictví navazuje příběhem vesmírné lodi UNSC (United Nations Space Command) Spirit of Fire ztracené ve vesmíru. Po 28 letech se posádka, která hrála hlavní roli v prvním dílu Halo Wars, probudí na dosah neznámé planety, bez spojení s domovem a bez palubní umělé inteligence.

Klady a zápory Bude se líbit Povedení herní systém

Špičkové zpracování

Hraní i na PC Může vadit Důraz na sběratelské karty

Vyšší cena Ultimate Editon

Už první výsadek na neznámou planetu přinese překvapení v podobě nových nepřátel. Malá skupina Spartanů narazí na zničenou výzkumnou základnu a obřího generála Atrioxe. Ten původně bojoval v řadách Covenantů, ale později se postavil proti nim a nyní se pouští do střetů s každým, na koho narazí.

Ačkoliv popsaná premisa působí jednoduše a šablonovitě, hra příběh podává s velkou dávkou atmosféry a emocí díky fantastickým animovaným sekvencím. I hlavní hrdina, kapitán Cutter jako velitel vesmírné lodi, se hráčům ukazuje pouze ve filmových sekvencích, na bitevním poli se v něj vtělujete vy. Díky moderním technologiím a kvalitním dialogům však mají "vymyšlené" postavy lidský rozměr.

Autoři ze studia Ensemble v kampani pro jednoho hráče kombinují různé taktické situace, od průzkumu nepřátelského území s malým počtem jednotek až po klasické budování základen a vlastní armády s desítkami bojových útvarů. Mezi nejpovedenější mise přitom patří i "zločin" proti kánonu strategických her, kdy musíte ochránit cíl před útoky s pomocí bariér a strategicky umístěných a vybavených věží. Animované předěly pak v průběhu misí upřesňující taktické úkoly, aby hráč nezapomněl, že nehraje generickou šachovou partii, ale Halo.

Abyste si příběhové mise užili vícekrát, doplnil do nich Microsoft nejen hlavní cíle, ale také řadu vedlejších úkolů a možností, jak postup okořenit různými bonusy, nebo naopak hendikepujícími prvky. A soutěživé hráče navíc motivuje i systémem medailí udělovaných podle získaného bodového hodnocení za splnění hlavních i vedlejších úkolů nebo průzkumnou činnost. Všechny úkoly přitom nejspíše nikdy nelze splnit už při prvním pokusu.

Strategie trochu jinak

Halo vzniklo na Xboxu a změnilo žánr 3D stříleček. Halo Wars jako strategická hra takové ambice nemá, ale přesto přináší něco nového. Velký důraz klade na nový režim Blitz, který má variantu pro jednoho hráče (nebo pro dva v režimu spolupráce) i online klání proti lidským protivníkům. V režimu Blitz nemá hráč klasickou základnu, ve které by vytvářel bojové jednotky, místo toho vynáší na bitevní pole jednotky s pomocí karet.

Cílem je pak obsadit alespoň dvě ze tří označených kót na mapě a bránit je tak dlouho, dokud nedostane dostatečný počet bodů. Jde v podstatě o směs karetních her, jako je Hearthstone, a populárních akčních her označovaných jako MOBA. Důvod, proč Microsoft tolik propaguje Blitz, je prostý - sbírání karet generuje Microsoftu zisk, protože nejsnazší způsob, jak karty získat, je koupit si je za reálné peníze.

Nejde o nic nového, "sběratelské" karty do svých her už léta zařazuje vydavatel Electronic Arts u NHL nebo FIFA a Microsoft s nimi má zkušenost z Halo 5 a Gears of War 4.

Technicky na jedničku

Halo Wars 2 exceluje nejen v dokonale fungujícím herním systému, který je jednoduchý, a přitom nabízí velké taktické možnosti, ale také v technickém zpracování.

Vedle krásných filmových sekvencí hra nabízí detailní zpracování jednotek i členité mapy, na kterých se odehrávají intenzivní bitvy. Halo Wars 2 nemají tak propracovanou grafiku jako třeba Quantum Break nebo Forza Horizon 3, ale vypadají přesvědčivě, zvláště na PC s velkým monitorem a vysokým rozlišením. Atmosféru dotváří i fantastický soundtrack a hlášení jednotek na bitevním poli, které se mění podle situace a vyspělosti konkrétních vojáků.

Navíc nemusíte hrát jen na Xboxu One nebo špičkovém herním počítači. S nižší úrovní detailů se dá hrát i na obyčejném notebooku s integrovanou grafickou kartou. Není to fantastický zážitek, ale třeba na cestách to bude příjemné. A kromě toho si i na slabším notebooku můžete zahrát původní Halo Wars v přepracované verzi s lepší grafikou, která je součástí balení Halo Wars 2 Ultimate Edition. Pak už se ani cena 1899 korun nezdá nutně tak vysoká.

autor: Otakar Schön