Jídlo přímo z plotny a unikátní výhled na Prahu. České hospody si všimli až v Americe

Stovky turistů, bezpečnostní kontroly, fronta na placené záchody, pivo za stovku. Procházky na Pražský hrad se v posledních letech staly pro mnoho českých návštěvníků spíše noční můrou. Změnit to chce nedávno otevřená restaurace Kuchyň v Salmovském paláci, přímo naproti bráně do prvního nádvoří Pražského hradu. Všiml si jí i prestižní deník The New York Times.

Vchod do restaurace se nachází vedle podobenky Tomáše Garrigua Masaryka s heslem "Nebát se". To na neobvykle pojatý koncept sedí stoprocentně. Šestadvacátý podnik sítě Ambiente totiž postrádá tu nejzásadnější věc - stálou nabídku jídel. Místo ní vsadili spolumajitel podniků Tomáš Karpíšek, šéfkuchař Marek Janouch a odpovědný vedoucí Luboš Hejpetr na vůni šestice jídel, které si návštěvníci mohou prohlédnout a vybrat v Kuchyni přímo na plotně. Nabídka se přitom každý den mění. Podnik je otevřený necelé tři měsíce, ale už si vysloužil recenzi v prestižním deníku The New York Times. A to za staročeská jídla, která s oblibou vařívaly i leckteré české babičky. "Jsme na Hradě, přece nebudeme dělat čínskou kuchyni" "Dneska máme hovězí veverku na kořenové zelenině s červeným vínem a žampiony. Dále vegetariánský žampionový guláš. Tady máme sekanou. Tady jsme si pro vás připravili hovězí guláš s cuketou a tady záhorácký závitek," zvedá sympatická servírka postupně pokličky hrnců a pekáčů. Poté co si prohlédnete všechny možnosti a zalovíte v paměti, který pokrm vás svou vůní a vzhledem zaujal nejvíce, objednáte si jej u obsluhy a pak stačí čekat, až vám jej přinese na jednoduchém bílém talíři. Záhoracký závitek a sekaná. | Foto: Magdaléna Daňková Kuchyně funguje pod taktovkou někdejšího šéfa všech Lokálů. Inspiraci čerpá Marek Janouch z receptů staročeské šlechtické kuchyně sahající až do 16. století, z knihy Staročeské umění kuchařské i receptů od Magdaleny Dobromily Rettigové. "Jsme na Hradě, v Salmovském paláci, přece nebudeme dělat čínskou, italskou nebo supermoderní kuchyni, ten koncept vyplynul úplně sám," vysvětluje šéfkuchař. Podnik je v Česku jediný svého druhu, Karpíšek si inspiraci přivezl z rodinné restaurace na Krétě, jak prozradil dříve pro časopis Forbes. Nejoblíbenější je veverka a řízky Kuchaři připraví denně zhruba 150 porcí obědů, v pátek a o víkendu jich mají až o stovku víc. Mezi momentální stálice patří hovězí veverka na víně a řízky z vepřové kotlety a kuřecích prsou. "Fenoménem je taky pečené kuře na paprice, lidi ho strašně chtějí, takže jej máme skoro každý den. Ale snažíme se to obměňovat," říká šéfkuchař. Kromě toho nabízejí také specialitu dne, což může být vepřová panenka, ryba nebo pečená kachna. K tomu si lze dopřát české pivo, moravské víno, pálenky od Žufánka nebo třeba hroznový mošt. Menu Kuchyně. | Foto: Magdaléna Daňková Restaurace začala fungovat koncem července a po necelých třech měsících si její provoz chválí šéfkuchař i vedoucí Luboš Hejpetr. Ačkoliv přiznává, že začátek nebyl úplně jednoduchý. "Začátek byl složitější, protože je to koncept, který nikde jinde v Česku není. Bylo docela těžké nastavit fungování servisu a objednávek," vysvětlil. To potvrzuje také Janouch. "Servis jsme měnili ze dne na den, ne-li z hodiny na hodinu. Ale už jsme jej ustálili. Postupně budeme přicházet s dalšími novinkami," dodal. Jednou z nich je například zařazení zvěřiny do pravidelné nabídky. Interiér inspirovaný historií Prestižní místo v prostorách jedné z budov Národní galerie získalo Ambiente na základě výběrového řízení. "Myslím si, že Národní galerii zaujal především nápad s palácovou kuchyní," sdělil Hejpetr. Dominantní prvkem podniku je plotna. | Foto: Magdaléna Daňková Autorkou do detailu promyšleného interiérového řešení je architektka Tereza Froňková. Při jeho vymýšlení studovala knihu o kuchyních a stolničení na šlechtických sídlech. "Studovala jsem například různé podoby, které může mít kredenc, sporák, stůl pro personál…," uvedla dříve v rozhovoru na blogu Ambiente. Jednotlivé prvky, včetně příborů, jsou tak inspirovány historickým stolováním. Ve třech místnostech restaurace je k dispozici celkem pětasedmdesát míst, největším tahákem je pak terasa s jedinečným výhled na celou Prahu. Právě tu si většina hostů ve svých recenzích pochvaluje. A výhled dělá radost i zaměstnancům. "Je skvělé jít ráno do práce přes terasu, ze které máte Prahu jako na dlani," pochvaluje si s úsměvem šéfkuchař. Zobrazit příspěvek na Instagramu Dneska by to šlo! #kuchynnahrade Příspěvek sdílený Kuchyň (@kuchyn_na_hrade), Zář 16, 2018 v 2:06 PDT Dostat Čechy na Hrad Mezi nejčastější návštěvníky patří podle Hejpetra momentálně stálí hosté sítě Ambiente, zaměstnanci galerie, ale i turisté, kteří se kolem Hradu pohybují. Jejich hlavní cílovou skupinou jsou ale především Češi a místní Pražané. Jeden z velkých stolů je tak vyhrazen čistě pro štamgasty. "Naším cílem je především dostat Čechy na Hrad," prohlašuje Janouch. Kuchyň Hradčanské náměstí 186/1, 118 00 Praha 1

Denně od 10 do 23:30. Mezi 15 a 17 hodinou se jídlo neservíruje.

Nápoje od 25 korun, polévka 78 korun, předkrm 148 korun, hlavní jídlo 245 korun, dezert 118 korun.

Vhodné i pro vegetariány a alergiky. Mezi zákazníky se ale objevuje také čím dál více turistů ze zahraničí. A před časem si podniku na Hradčanském náměstí všimly i prestižní The New York Times. "Je úžasné, že jsme se dostali až do The New York Times. Dokonce nám volala jedna Čechoameričanka, že si článek přečetla a hned si u nás musí udělat rezervaci," podělil se o příhodu Luboš Hejpetr. Zmínka v americkém deníku těší i šéfkuchaře, nebere ji však jako samospásnou. "Samozřejmě je dobře, že se o nás ví. Ale dělali jsme hospodu pro Čechy a budeme rádi, když sem budou chodit Češi. A největší reklamou pro nás bude, když od nás budou lidi odcházet spokojení," nechal se slyšet. A jaký je jeho tajný recept? "Jídlo se snažíme s klukama vařit s láskou, a to je asi nejdůležitější přísada. Kdyby jej vařil naštvaný kuchař, nikdy nebude tak perfektní," říká přesvědčivě. Že na tom něco bude, potvrzují i hosté. "Připadali jsme si jako na nedělním obědě u babičky," nechala se slyšet jedna z návštěvnic.