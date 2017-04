Sypeš to tam jak Babica! Drsný šéf slaví 60 let, tohle jsou nejslavnější hlášky Zdeňka Pohlreicha

před 22 minutami

Zdeněk Pohlreich, šéfkuchařská celebrita a moderátor, v pondělí slaví 60 let. S holou hlavou a pronikavým pohledem drtil třeba neschopné nešťastníky ve svém pořadu Ano, šéfe!, podílel se i na řadě dalších kulinárních show.

Kuchařský guru si zakládá na jednoduchým receptech, kvalitních ingrediencích a poctivé přípravě. Pověstný je však svým temperament a ostrými slovy. "Do kuchyně nepatří diskuse, rozhoduje šéfkuchař. Není čas si hrát na nějakou demokracii nebo jemné manýry. Je to testosteronové prostředí," řekl mimo jiné.

Pohlreichova kariéra v pohostinství začala v pražském motelu Stop. Na konci 80. let odjel do Nizozemska a v roce 1991 se přesunul do australského Adelaide, kde mu v začátcích pomáhal strýc. Zůstal zde dva roky. Po návratu ze zahraničí šéfoval postupně kuchyním v hotelu Renaissance, Ville Voyta či hotelu Alcron, kde vychoval generaci mladých talentovaných kuchařů - mimo jiné Romana Pauluse nebo Jiřího Štifta.

Televizní hvězdu z něj udělala show FTV Prima Ano, šéfe!, ve které šel po šlendriánu v českých restauracích. Následovaly pořady Šéf na grilu, Česko vaří s Pohlreichem, Teď vaří šéf!, Rozpal to, šéfe! a Vařte jako šéf!. V pořadu Už dost, šéfe! se znovu vrátil do restaurací z prvního pořadu, aby zjistil, jak se jim vede dnes.

Kromě pořadů o vaření se však věnuje také kulinářským kurzům, provozu svých restaurací a vydávání knížek. Mezi jeho restaurace patří Café Imperial, italská restaurace Divinis a bistro Next door by Imperial.

Je podruhé ženatý a má syna Jana.

Připomeňte si jeho nejslavnější hlášky, kterými proslul v pořadu Ano, šéfe!.

autoři: Magazín, ČTK

