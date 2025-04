Zvíře, které rozdělilo Slovensko. Oneplay přináší unikátní dokumentární sérii Medvěd

Na Slovensku přibývá střetů mezi lidmi a medvědy, což rozdmýchává vášnivou debatu o regulaci jejich populace. Je jejich odstřel tou správnou cestou? Platforma Oneplay na toto téma nyní přináší novou dokumentární sérii Medvěd. Režie se ujal oceňovaný slovenský dokumentarista Miro Remo, scénář napsal Juraj Šlauka a kreativní producentkou je Erika Hníková.

V šesti epizodách se diváci mohou seznámit s poutavými příběhy lidí, jejichž životy jsou s těmito fascinujícími šelmami neodmyslitelně propojeny. První díl Oneplay odvysílala 11. dubna, každý pátek pak je ke zhlédnutí připravena další nová epizoda.

Medvědi, kteří dříve žili vysoko v horách, se začínají přibližovat k lidským obydlím na Poľaně. Ničí zahrady, útočí na hospodářská zvířata a ohrožují bezpečnost místních obyvatel. Strach a frustrace rostou - lidé se cítí bezmocní kvůli přísné legislativě, která zakazuje odstřel medvědů.

Série sleduje životy lidí, kteří mají k medvědům blízký vztah. Vladimíra Fabriciusová, ředitelka Chráněné krajinné oblasti Poľana, se snaží najít rovnováhu mezi ochranou přírody a bezpečností obyvatel, přičemž čelí politickým tlakům a legislativním omezením. Radovan Haluza, mladý youtuber, chodí do lesa za medvědy tak často, že zapomíná na sny své přítelkyně Nikoly. Zvítězí u něho láska nebo medvědi? Rudolf Huliak, tehdejší starosta obce Očová, podporuje radikální řešení, jako je například jejich odstřel. Naopak ochránce přírody Juraj Lukáč a ekolog Erik Baláž se snaží situaci uklidnit vědeckými argumenty - ale čelí tlaku veřejnosti i politiků, kteří žádají rázná řešení. Kdo je důležitější - člověk nebo medvěd?

Všechny postavy se v průběhu série vyrovnávají se svými osobními i profesními dilematy. "Dokumentární žánr je na streamovacích službách po celém světě mimořádně populární. Vidíme, že diváci stále více vyhledávají autentické příběhy, které je nejen informují, ale i emocionálně zasáhnou. Medvěd je dílo, které neukazuje problematiku jen z jedné perspektivy, ale dává prostor oběma stranám konfliktu," říká Silvia Majeská, programová ředitelka televizí Nova a Markíza.

Režisér Miro Remo k sérii uvádí: "Nechtěli jsme dělat klasický přírodopisný dokument. Naším záměrem bylo ukázat, jak se Slováci dokážou poprat s tématy, která je rozdělují. Jde o intenzivní ponor do myšlení postav na obou stranách konfliktu. U hlavních postav sledujeme i vývoj jejich motivací a snažíme se najít důvody, proč jednají tak, jak jednají. Jdeme za hranice běžného, rychlého vnímání tohoto tématu. V dokumentu jdeme hlouběji, více do lidí a do jejich myšlení."

A kreativní producentka Erika Hníková dodává: "Když za mnou přišel Miro Remo se svým medvědím tématem, došlo mi, že pod jeho režijním vedením může vzniknout silný seriál s celospolečenským přesahem. Série mimo jiné ukazuje, jak určité politické spektrum může vzít nějaký problém - ať už je to očkování, covid, nebo právě medvědi na Slovensku - a využít ho k tomu, aby na něm vybudovalo svou politickou kariéru, která je postavená na lidském strachu."

Tvůrci strávili natáčením dokumentu téměř šest měsíců v terénu na Poľaně, Liptově a v Bratislavě, kde se odehrávala i důležitá politická jednání. Do série se podařilo zachytit jedinečné momenty - od dramatických setkání s medvědy až po intimní výpovědi hlavních protagonistů. Série nabízí jedinečný pohled na vztah člověka a přírody, který je nejen odborným, ale i hluboce emocionálním svědectvím o stavu jedné země.