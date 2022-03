Po deseti letech změna. V ostravském Gongu začala fungovat galerie umění

V ostravských Dolních Vítkovicích vznikla nová Galerie Gong. Sídlí v budově bývalého plynojemu, který architekt Josef Pleskot před deseti lety přestavil na multifunkční aulu. Věnovat se chce prioritně oboru zvanému education art, tedy vzdělávání o umění nebo prostřednictvím umění.

Nový prostor vznikl rozšířením Milan Dobeš Musea, které na místě působilo od roku 2017 a bylo pojmenované po průkopníkovi geometrické abstrakce.

"Formou zábavy a příběhů zpřístupníme a přiblížíme svět umění i těm, kteří se k němu běžně nedostávají. Legendy českého a světového výtvarného světa budeme představovat z jiných úhlů, takže budou lidem blíž než v ostatních galeriích," avizuje kurátor nové galerie a podnikatel Jan Světlík. "Na umění se koukáme jinak. A navíc ho využijeme pro atraktivní vzdělávání. Od kinetismu je kousek k fyzice, od abstrakce ke geometrii, od perspektivy k projektování a naopak," naznačuje.

Galerie Gong zahájila provoz čtyřmi výstavami nazvanými Op-art, Kinetismus, Bridget Riley & Milan Dobeš a Československá grafika. Všechny budou k vidění do konce září. Doplňuje je nainstalovaná přehlídka Neuropolis od Krištofa Kintery, jež potrvá do 28. května a dříve byla k vidění v pražské Galerii Zdeněk Sklenář. Ostravská galerie má otevřeno vždy od úterý do neděle.

Jedna z výstav srovnává britskou umělkyni Bridget Rileyovou, která je světovou špičkou geometrické abstrakce, s dvaadevadesátiletým Slovákem Milanem Dobešem. Oba okolo třicítky zásadně změnili umělecký rukopis, začali se zabývat tehdy neprozkoumanou geometrickou abstrakcí a už se nevrátili. Ve svou tvorbu věřili, přestože jim většina vrstevníků nerozuměla.

"Zatímco Britka narozená v roce 1931 se stala globální hvězdou výtvarného nebe, o dva roky starší Milan Dobeš, průkopník geometrické abstrakce a kinetismu ve střední a východní Evropě, výtvarník oceněný v mnoha zemích, zůstal nedobrovolně uzavřený za železnou oponou," dodává mluvčí Dolních Vítkovic Eva Kijonková. Podle ní se oba umělci znali a Rileyová věnovala Dobešovi grafiku, kterou lze nyní v Gongu vidět.

"Právě takové příběhy chceme návštěvníkům zprostředkovat, protože každé dílo má svůj osud, ne jen suché přiřazení k tomu nebo onomu autorovi a uměleckému směru," doplňuje Jan Světlík.

Na výstavě věnované směru op-art, což je odnož geometrické abstrakce využívající poznatky z geometrie či optiky, návštěvníci uvidí díla třiadevadesátiletého Izraelce Yaacova Agama, čtyřiaosmdesátiletého Itala Alberta Biasiho nebo dnes již nežijícího Němce Ludwiga Wildinga.

V části věnované kinetismu, což nejčastěji znamená vytváření pohyblivých soch, pak čekají díla Huga Demarca, Švýcara Jeana Tinguelyho nebo maďarsko-francouzského malíře Victora Vasarelyho.

Galerie Gong bude také přímo u vstupu do budovy vystavovat vždy jeden obraz, ke kterému nabídne krátká videa a QR kód s informacemi. Dle provozovatelů půjde o skutečné příběhy s přesahem do soukromí umělců, do jejich tvorby a osudů. "Obraz se bude měnit každý měsíc a půjde o skutečné lahůdky," tvrdí Jan Světlík.