Galerii v Plzni kvůli covidu klesly na třetinu tržby i návštěvy

Západočeské galerii v Plzni loni kvůli pandemii koronaviru klesly tržby i návštěvnost na třetinu. Velkou část roku musela být zavřená, což se dotklo několika výstav. Ještě za rok 2019 jich instituce připravila osm, vloni v běžném režimu stihla jedinou.

Omezení zasáhla i nejvýznamnější projekt Západočeské galerie za poslední roky, výstavu nazvanou Nad slunce krásnější - Plzeňská Madona a krásný sloh. Od expozice středověkých děl si pořadatelé slibovali rekordní zájem, nakonec směli mít pro veřejnost otevřeno jen několik prosincových dní.

V roce 2019, tedy ještě před pandemií, galerii navštívilo 33 006 lidí, vloni už jich bylo jen 12 704. Od loňského dubna galerie spustila on-line portál, kde představovala výstavy, sbírky a doprovodné programy.

Virtuálních návštěv zaznamenala za celý uplynulý rok přes 26 tisíc. Tržby klesly z předloňských 969 771 korun na 317 638 korun, říká mluvčí Gabriela Darebná.

Poprvé musela být galerie zavřena od března do května. "Návrat návštěvníků byl velmi rozpačitý. Během června se galerie pomalu vracela ke svému programu a v létě se uskutečnilo několik kulturních pořadů, příměstské tábory a tvůrčí dílny. Výstavní program se upravoval, prodloužily se výstavy a dvě plánované se přesunuly do dalších let," vzpomíná mluvčí.

Citelně pak galerii zasáhla podzimí vlna pandemie. Dotklo se to zejména nejvýznamnější a nejnáročnější výstavy posledních let nazvané Nad slunce krásnější - Plzeňská madona a krásný sloh, na níž autoři pracovali několik let. Obsahuje přes 80 vzácných středověkých děl z českého území i ze zahraničí.

Madona z katedrály sv. Bartoloměje je po staletí nejuctívanějším uměleckým dílem v Plzni. Než skončí velká rekonstrukce katedrály, měla být na čas součástí výstavy. "Nyní usilujeme o prodloužení zápůjček děl a doufáme, že se nám podaří výstavu konečně ukázat veřejnosti v plné kráse," doplňuje ředitel galerie Roman Musil.

Výstavu, která má končit 28. března, mohli lidé vidět jen po dobu 24 dní. Galerie se v prosinci otevřely na 15 dní, od 18. prosince musely znovu zavřít.

Díky výjimečnosti této přehlídky získala Západočeská galerie jako jedna ze čtyř českých institucí výjimku od ministerstva kultury, aby mohla pokračovat také v nejvyšším stupni protiepidemického systému známého pod zkratkou PES. Trvalo ale jen devět dní, než se galerie znovu zavřely 27. prosince již bez výjimek, což platí dosud.