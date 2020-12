Výstava připomíná Madonu plzeňskou, sešla se vzácná středověká díla

Ve výstavní síni Masné krámy, kterou spravuje Západočeská galerie v Plzni, začala toto úterý výstava nazvaná Nad slunce krásnější - Plzeňská madona a krásný sloh. Připomíná po staletí nejuctívanější umělecké dílo v Plzni. Podle kurátora Petra Jindry jde o expozici evropského významu a největší událost v dosavadní historii síně.

Madona plzeňská je hlavní patronkou Plzeňské diecéze a ochránkyní Plzně. "Výstava ji představuje v širokých náboženských a kulturně historických souvislostech jako prototyp madon krásného slohu, který vznikl kolem roku 1400 v prostředí pražské katedrální hutě Petra Parléře v úzkém provázání s náboženskou, politickou a kulturní situací závěru vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV.," vysvětluje historička umění Michaela Ottová, druhá autorka výstavy.

Ta představuje přes 80 vzácných středověkých děl z českého území i ze zahraničí. Potrvá do 28. března příštího roku.

"Je to jedna z těch nejranějších madon krásného slohu, která je časově vřazená už před rok 1384 a nepochybně stojí na začátku nějaké typologické řady krásných madon, které vznikaly podle ní," doplňuje ředitel Západočeské galerie Roman Musil.

Podobné výstavy jsou podle něj velkým svátkem. Příprava byla náročná odborně, logisticky, smluvně i instalačně. Na tématu a katalogu kurátoři pracovali několik let s Ústavem dějin křesťanského umění, experty odborných pracovišť i Bavorským národním muzeem v Mnichově.

V galerii bude po Novém roce vystaven originál Plzeňské madony z katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, kde koncem května 2021 skončí rozsáhlá obnova interiéru i vlastní opukové sochy.

"Restaurátorský proces bude daleko náročnější, než se původně očekávalo, a jakmile to bude možné, tak ji budeme mít zapůjčenou na dobu deseti dnů. A to by měl být symbolický vrchol výstavy," říká Musil. Po zbývající čas madonu v expozici zastoupí kopie ze sbírek galerie.

"Plzeňská madona má až do současnosti kontinuální úctu v Plzni, kam byla objednána, a vlastně nikdy neopustila svůj původní koncept. Je to patronka nejen Plzně, ale celé západočeské diecéze. Jde o nejdokonalejší umělecké zpracování z období krásného slohu," míní Michaela Ottová.

Madona se záhy po vzniku stala inspirací pro varianty a repliky vytvářené od počátku 15. století. Už po husitských válkách byla považována za takzvané palladium města. Její kult se intenzivně rozvinul v baroku a pokračoval po celé 19. století až do čtyřicátých let 20. století. Dnes je opět obnovován.

Výstava je koncipována po tematických oddílech. Madona s vrcholnými středověkými díly tvoří její jádro.