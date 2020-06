Film a dvě výstavy. Dům U Kamenného zvonu představuje fotografa Kratochvíla

V prostředí gotického pražského domu U Kamenného zvonu je nově k vidění retrospektivní výstava českého fotografa Antonína Kratochvíla. Jmenuje se Fotoeseje a doprovází ji obsáhlý katalog.

Přehlídka představuje průřez tvorbou jednoho z nejvýraznějších a nejvýznamnějších světových fotografů sociálního dokumentu i fotožurnalismu. Vypovídá o povaze současné společnosti.

Původně měla být výstava tematická, pořádající Galerie hlavního města Prahy ji chtěla umístit do Domu fotografie. "Časem jsme usoudili, že osobnost Antonína Kratochvíla je tak významná, že by si zasloužil adekvátnější prostor, kde by se mohla odehrát retrospektiva," vysvětluje ředitelka galerie Magdalena Juříková.

Kurátorka Pavlína Vogelová v průběhu tří let připravila projekt, který navazuje na volnou řadu retrospektiv. Začaly dílem Viktora Koláře a pokračovaly Milotou Havránkovou. "Vybíráme si osobnosti, které ačkoli jsou neobyčejně významné, zůstávají poněkud v pozadí," doplňuje ředitelka.

Kapitoly vydané knihy i výstavy kopírují celoživotní dílo a témata, která Antonín Kratochvíl sledoval. "Je sice považován za reportážního fotografa, pracoval pro řadu světových agentur, nicméně jeho přínos je v tom, že fotografie nejsou jen reportážní, ale mají silnou expresivní složku, jsou dynamické a výtvarná stránka v nich hraje velice závažnou roli," líčí Juříková.

Podle ní Kratochvílovy fotografie akcentují obrazy strádání, zoufalství, odcizení, bolesti, smutku a bídy, stejně tak arogance moci a její důsledky v různých končinách světa.

Zaznamenávají historická svědectví zmítajících se novodobých celosvětových sociálních a civilizačních problémů i válečných konfliktů a ukazují situace lidí v zemích jako Afghánistán, Bosna, Filipíny, Haiti, Irák, Rwanda či Zaire.

Kratochvílovy snímky předávají tragičnost humanitárních a přírodních katastrof či vyhrocené sociální problémy lidské společnosti, jako jsou epidemie, mizející kultury, devastace krajiny, kriminalita drogových dealerů nebo vhled do života současné zlaté mládeže v Moskvě, vypočítává Magdalena Juříková.

Originální rukopis nesou i Kratochvílovy portréty celebrit showbusinessu i neznámých lidí. Propojením známých osobností, jako jsou zakladatel Microsoftu Bill Gates, herec Willem Dafoe, kytarista Keith Richards nebo herečky Patricia Arquetteová a Priscilla Presleyová s neznámými tvářemi lidí z rozmanitých prostředí zrcadlí stav lidské duše v dnešním světě, dodává kurátorka výstavy.

Na té jsou dále k vidění Kratochvílem zvěčnění hudebníci David Bowie a Milan Hlavsa, herci Pavel Landovský a Jean Reno, písničkář Bob Dylan nebo herci Billy Bob Thornton nebo Kyle MacLachlan.

Osobnosti Antonína Kratochvíla se věnuje také film Můj otec Antonín Kratochvíl, který je v těchto dnech k vidění v českých kinech. Doprovází jej výstava, která se do 6. září koná v pražské Leica Gallery.

Světoběžník Antonín Kratochvíl na přelomu tisíciletí nechyběl snad v žádném válečném konfliktu a také byly doby, kdy mu u nohou ležel New York se svými celebritami i lesklými magazíny. Ve třiasedmdesáti letech dnes žije opět v rodné zemi.