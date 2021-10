Co koupila pražská galerie. Malby i sochy vystavuje v Městské knihovně

Díla, která v letech 2017 až 2020 do sbírek zakoupila Galerie hlavního města Prahy, ukazuje nová výstava v Městské knihovně. Jmenuje se No Art Today? a začíná tuto středu. Její první část potrvá do 30. ledna a zahrnuje malby, sochy či grafiky. Druhá část v Domě fotografie potrvá déle, do 16. listopadu.

Galerii zřizuje pražský magistrát, který jí také umožňuje rozšiřovat sbírky. Kurátoři do nich vybírají nová díla na základě studia zejména pražské umělecké scény a také s ohledem na nedávné výstavní projekty. Sály na jedné straně Městské knihovny "akcentují témata abstraktních tvarových i textových variací", uvádějí pořadatelé. Ukazují díla Františka Kyncla, Jana Hampla, Milana Kozelky, Jana Šerých, Mileny Dopitové, Jitky Svobodové či Lenky Vítkové. Této sekci dominují monumentální sochy Jiřího Příhody a Magdaleny Jetelové. Velká pozornost je věnována současnému audiovizuálnímu umění. Jeho autory, rozvíjejícími společenská i čistě obrazová témata, jsou na výstavě Jiří Černický, Ján Mančuška, Mark Ther, Adéla Babanová, Martin Kohout nebo Roman Štětina. Součástí přehlídky jsou dále práce, jež vznikly v rámci galerijního cyklu mladých tvůrců nazvaného Start Up, konkrétně videa Jiřího Žáka, Richarda Janečka, skupiny Apart nebo instalace Marie Tučkové. Další část Městské knihovny se soustřeďuje na figurativní zobrazení nebo na problematiku společnosti, tělesnosti a genderu. Díla Tomáše Císařovského, Patricie Fexové či Tomáše Smetany ilustrují dění především na umělecké scéně v metropoli. K pozici jedince v současném světě se vyjadřují malby, které vytvořili Igor Korpaczewski, Jiří Petrbok, Josef Bolf, Pavla Malinová, Margita Titlová-Ylovsky, Jan Merta a Josef Žáček, nebo sochy Dominika Langa a Anny Hulačové. Galerie hlavního města Prahy mezi lety 2017 až 2020 získala téměř 700 děl od 90 autorů. Některá koupila, jiná obdržela jako dar. Její sbírka se soustřeďuje na umění od 19. století do současnosti. Roztříděna je do pěti oddílů: malby, plastiky, kresby, grafiky a nábytku. Těžiště kolekce spočívá v umění druhé poloviny 20. století a zejména v současné tvorbě. Galerie spravuje přibližně 17 tisíc předmětů, všechny je možné vidět také on-line. Podle webu Otevřené sbírky patří Galerie hlavního města Prahy k těm, které mají ze všech zdejších institucí největší digitální katalogy.