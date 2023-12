Předstihla všechny včetně U2. Turné Taylor Swift je nejúspěšnější v dějinách

Ještě jednu metu koncem roku zdolala americká zpěvačka Taylor Swift. Poté, co ji začátkem týdne časopis Time vyhlásil osobností roku, její turné The Eras Tour překročilo tržby ve výši jedné miliardy dolarů. Stalo se tak komerčně nejúspěšnější koncertní "šňůrou" všech dob.

Zpěvačka Taylor Swift na snímku z listopadového vystoupení v Buenos Aires, kam zavírala v rámci své rekordní The Eras Tour. | Foto: ČTK / AP

Jak píše server Deadline.com, třiatřicetiletá popová hvězda překonala všechny dosavadní rekordy spojené se sériemi koncertů jak v absolutních číslech, tak při započtení inflace.

Turné, jehož filmový záznam v říjnu vysílala také česká kina, za 60 vystoupení v rozmezí osmi měsíců utržilo víc než Elton John v rámci pětileté rozlučkové série Farewell Yellow Brick Road, než Ed Sheeran v letech 2017 až 2019, než U2 na své 360° Tour z let 2009 až 2011 nebo než Coldplay na aktuálním Music of the Spheres World Tour. Čísla v pátek večer zveřejnil oborový server Pollstar.com, podle nějž k úspěchu kromě zpěvaččiny popularity přispělo dobré načasování.

Taylor Swift vyrazila za fanoušky po dvou letech pandemických lockdownů právě v době, kdy také USA ukončily poslední protipandemická opatření a hudební průmysl se probudil zpět k životu. První část turné začala 17. března v Arizoně a vyvrcholila 11. listopadu. Za tu dobu Američanka prodala 4,3 milionu vstupenek v průměrné ceně 240 dolarů za kus, což je v přepočtu necelých 5500 korun. Celkové tržby The Eras Tour nyní činí 1,039 miliardy dolarů, tedy zhruba 23,5 miliardy korun.

Do této částky navíc není započítán merchandising, to znamená všechny možné reklamní předměty od kelímků na pivo přes propisky po trička, čepice nebo mikiny. V tomto segmentu Pollstar odhaduje tržby ve výši dalších až 200 milionů dolarů. Také v tomto případě pomohlo strategické rozhodnutí. Místo aby hudebnice prodávala upomínkové předměty pouze ve večer koncertu, přivážela je na místo ve speciálních náklaďácích, které tam coby dočasné obchody parkovaly a fungovaly po dobu několika dnů. Fanoušci toho využili. Na koho se nedostalo po koncertě, přišel sem utratit peníze v dalších dnech. Například ve městě Cincinnati lidé stáli frontu a nocovali dokonce i před touto mobilní prodejnou suvenýrů, popsal deník Tennessean.com.

Další vedlejší tržby turné představuje letošní koncertní film složený ze záběrů, které zpěvačka pořídila při vystoupení v Los Angeles. Od říjnové premiéry snímek celosvětově utržil v kinech dalších 250 milionů dolarů.

Osobností roku časopisu Time se Taylor Swift stala začátkem týdne. Dle vydavatelů je zpěvačka "zdrojem světla" a dokáže promlouvat k lidem po celém světě tak jako nikdo jiný. Americký magazín ve zdůvodnění napsal, že letošní osobnost je v dosavadním seznamu výjimkou, neboť většinou byli takto titulováni muži, často státníci či velcí podnikatelé. Loni vybral Time ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, o rok dříve ocenil miliardáře Elona Muska.

"Osoba, jejíž jedinečný vliv se projevil během roku 2023, nezastávala žádnou z těchto rolí," uvádí Time. "V rozděleném světě, kde selhává příliš mnoho institucí, našla Taylor Swift způsob, jak překonávat hranice a být zdrojem světla. Nikdo jiný na planetě nedokáže tak dobře zapůsobit na tolik lidí," pokračuje komentář.

Její kariéra v showbusinessu trvá již téměř 20 let. Zpěvačka za tu dobu střídala žánry od country přes razantní elektronický pop až po indie-folk. Právě různými fázemi, jimiž prošla od vydání prvního alba v roce 2006, fanoušky provází její The Eras Tour. Šnůra bude pokračovat příští rok, dle dosavadního plánu by měla skončit v prosinci 2024 v Kanadě. Česku bude umělkyně nejblíž v červenci a srpnu, kdy ji budou čekat posluchači v Hamburku, Mnichově, Varšavě nebo Vídni.

"Zdá se mi to jako přelomový moment v mojí kariéře, ve 33 letech," ohlíží se za letošním rokem hudebnice v rozhovoru pro časopisu Time. "A poprvé v životě jsem byla mentálně dost silná na to, abych zvládla všechno, co se s tím pojí," dodává.

Taylor Swift má na kontě deset studiových alb, z nichž to poslední nazvané Midnights vydala loni. Je držitelkou 12 cen Grammy a mnoha dalších ocenění.

Letos bylo její jméno skloňováno z mnoha důvodů včetně třeba ekonomických dopadů turné na města, která navštívila. Politici v několika zemích apelovali, aby zahrála právě u nich. Její koncert v Seattlu podle americké seizmoložky vyvolal otřesy odpovídající zemětřesení o síle 2,3 stupně, zatímco belgická univerzita vypsala literární seminář zaměřený na její texty. Na zpěvaččin vztah s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem byl v říjnu tázán i mluvčí Bílého domu. Nejnověji se Taylor Swift začátkem prosince stala nejstreamovanější umělkyní roku na platformě Spotify.

Zpěvačka a textařka, jež celosvětově prodala přes 200 milionů nosičů, je zatím jednou z nejvlivnějších kulturních osobností 21. století. Její popularitu média srovnávají s někdejší slávou Beatles. Vždy má hlavní slovo v aranžmá nahrávek, především je ale velmi dobrou vypravěčkou příběhů a sama si píše texty. Díky tomu s ní souzní její posluchači, a především posluchačky. "Vyrostly jsme s ní. A ona vyrostla s námi. A celou dobu máme pocit, že mluví přímo k nám," citoval nedávno časopis Reflex její americké fanynky.

Dcera burzovního makléře Scotta Swifta, společníka investiční banky Merill dříve známé jako Merrill Lynch, se narodila 13. prosince 1989 v Pensylvánii. Zpívat country začala už ve 14 letech, dva roky nato vydala první album.

K politice se vyjadřuje jen sporadicky. V roce 2018 podpořila kandidáty do Kongresu za Demokratickou stranu ve státě Tennessee. Prostřednictvím svých sociálních sítí také apelovala, aby se mladí lidé v Americe zaregistrovali k prezidentským volbám, jež USA čekají příští rok. Vyzkoušela si roli herečky, účinkuje například v nedávném kriminálním dramatu Amsterdam. A věnuje se též charitě.

Video: Trailer z koncertního záznamu Taylor Swift