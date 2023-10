Taylor Swift do kin posílá koncertní film. Obešla Hollywood a zřejmě přepíše rekordy

Před fanoušky a celebritami americká popová hvězda Taylor Swift v noci na čtvrtek uvedla film o svém aktuálním turné. Snímek nazvaný Taylor Swift: The Eras Tour má nejlepší předpoklad stát se nejvýdělečnějším hudebním filmem všech dob. Dle odhadů jen během prvního víkendu utrží až 150 milionů dolarů, v přepočtu skoro 3,5 miliardy korun.

Novinku uvidí také Češi, od pátku ji do téměř čtyř desítek zdejších biografů pošle distribuční společnost Aerofilms.

Na středeční premiéru v losangeleském multiplexu společnosti AMC kromě hlavní hvězdy dorazili zpěvačka Beyoncé, oblíbená herečka Rachel Zegler nebo její kolegové Simu Liu a Adam Sandler, píše časopis The Hollywood Reporter. Večer byl podle britské BBC připravován v tajnosti, byť pozvánku dostali i vybraní fanoušci prostřednictvím streamovací služby Spotify. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda dorazí samotná Taylor Swift.

Třiatřicetiletá držitelka dvanácti cen Grammy však přijela a hned po příchodu poděkovala fanouškům. Ty označuje za protagonisty snímku. "Nikdy v životě jsem se tak nebavila jako při turné Eras," říká s odkazem na šňůru, která začala letos na jaře v USA. Příští rok bude pokračovat v Evropě a Asii, načež vyvrcholí v listopadu 2024 v Kanadě.

Zpěvačka dohromady absolvuje 146 koncertů. Do Česka, kde dosud nebyla, ani tentokrát nepřijede, nejbližší příležitost ji vidět se naskytne příští srpen ve Varšavě a ve Vídni. V obou městech vystoupí třikrát.

Záběry v novém filmu pochází z trojice vystoupení, která se uskutečnila v srpnu na SoFi stadionu v Los Angeles. Výsledný snímek má 165 minut, o něco méně než aktuální koncerty nabízející průřez skladeb z jednotlivých "ér" zpěvaččiny téměř již dvacetileté kariéry.

"Hráli jsme v dešti i za sluníčka, zdraví i nemocní, ať se v našich životech dělo cokoli. A dělali jsme to s úsměvem na tváři díky tomu, co nás vítalo na druhé straně," děkuje popová hvězda fanouškům.

Americká a kanadská kina měla film režírovaný Samem Wrenchem původně začít promítat až v pátek, kvůli mimořádnému zájmu ho však nasadila o den dřív. Celkem koncertní záznam o víkendu uvedou biografy asi ve stovce zemí, většinou ho budou promítat jen od čtvrtka do neděle. Ve spoustě amerických kin lístky stojí 19,89 dolarů, což je odkaz na rok 1989, kdy se zpěvačka narodila, a zároveň název její desky vydané roku 2014.

Agentura AP vyzpovídala jednoho z manažerů amerického řetězce biografů, který například vyzývá diváky, aby v sále klidně měli zapnuté mobily, dělali si selfie, tancovali a zpívali. "Chceme, aby to mělo atmosféru," vysvětlil.

Společnost AMC odhaduje, že na vstupném za nadcházející víkend utrží asi 100 milionů dolarů v USA a Kanadě plus dalších 50 milionů ve světě, existují ale i vyšší odhady. Už před premiérou byly prodány lístky za více než 100 milionů dolarů, doplňuje BBC.

Koncertní film v tomto ohledu zrcadlí mimořádný zájem o samotné turné Eras, při jehož zahájení prodeje vstupenek spadl web společnosti Ticketmaster a kauzu nakonec řešil až americký Senát.

Dle odhadů webu Pollstar.com může celé turné utržit 1,4 miliardy dolarů, což je asi 32,4 miliardy korun.

1:19 Film Taylor Swift: The Eras Tour začnou česká kina promítat v pátek. | Video: Aerofilms

Nejvýdělečnějším koncertním filmem všech dob je dosud This Is It o přípravě turné Michaela Jacksona, zveřejněný krátce po jeho smrti v roce 2009. Celosvětově snímek utržil 261 milionů dolarů. Při započtení inflace by však rekordmanem byl Woodstock z roku 1970, jehož tehdejší padesátimilionové tržby by se dnes rovnaly zhruba 400 milionům dolarů, píše agentura AP.

Podle ní Taylor Swift může novinkou nastartovat trend. Také zpěvačka Beyoncé do kin začátkem prosince uvede koncertní filmový záznam svého právě završeného turné Renaissance. Oba projekty mají kromě žánru pop-music a mimořádného zájmu veřejnosti společné i to, že vznikaly přímo ve spolupráci s řetězcem kin AMC, nikoliv s tradičními hollywoodskými studii či streamovacími platformami.

Firmy jako AMC se podobnými formáty snaží dostat zpět do kin právě diváky, které jim v posledních letech sebraly platformy typu Netflixu. Taylor Swift jen na Instagramu sleduje 274 milionů lidí, a tak snímek nepotřebovala propagovat. Film s rozpočtem pouhých 15 milionů dolarů produkovala sama se svým otcem Scottem Swiftem. Z prodaných lístků dostanou 43 procent kina, zbylých 57 procent si rozdělí zpěvačka s řetězcem kin, uzavírá agentura AP.