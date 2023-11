Lidé na Spotify letos nejvíc poslouchali Taylor Swift, v Česku vedl Viktor Sheen

Nejstreamovanějším umělcem roku na platformě Spotify se stala americká zpěvačka Taylor Swift, jejíž písně od 1. ledna zaznamenaly přes 26,1 miliardy přehrání. Nahradila tak portorickou hvězdu žánru reggaeton Bad Bunnyho, který žebříček vedl od roku 2020. V Česku se nejvíc dařilo kladenskému raperovi Viktorovi Sheenovi.

Spotify údaje poskytlo ve středu odpoledne v rámci kampaně nazvané Wrapped, kde každoročně zveřejňuje statistiky. Uživatelům ukazuje, kterým písním, umělcům, žánrům či podcastům letos dávali přednost.

Podle agentury AP jsou v celosvětovém žebříčku popularity na této službě po první Taylor Swift a druhém Bad Bunnym dalšími nejstreamovanějšími umělci Kanaďané The Weeknd s Drakem, pátou příčku pak obsadil mexický zpěvák Peso Pluma.

Globálně nejstreamovanější deskou se druhý rok po sobě stalo Un Verano Sin Ti právě od Bad Bunnyho s celkovými 4,5 miliardy přehrání. Druhé je album Midnights od Taylor Swift, třetí pak SOS od zpěvačky SZA. Všechny tři nahrávky vyšly už vloni. Ze singlů měli posluchači největší zájem o Flowers od Miley Cyrus, který zaznamenal 1,6 miliardy přehrání, track Kill Bill právě od SZA a třetí skončilo As it Was od Harryho Stylese.

U místních posluchačů meziročně vzrostla popularita českých a slovenských umělců o 37 procent. Do první desítky nejstreamovanějších umělců vedené kladenským raperem Viktorem Sheenem a brněnským zpěvákem Calinem se dostali pouze dva zahraniční interpreti, přičemž v top 10 nejposlouchanějších albech je dokonce jen jedno z ciziny.

Žebříček nejstreamovanějších alb vedou právě Viktor Sheen a Calin se společným projektem Roadtrip.

Ze statistik vyplývá čím dál větší zájem o rap. Ten už zcela převládá, z nejstreamovanějších umělců se mu věnují Viktor Sheen, Calin, Yzomandias a Nik Tendo na prvních čtyřech příčkách. Až pátá je rocková kapela Kabát.

Nejstreamovanějším českým interpretem za hranicemi se stal raper Redzed, přičemž Mikolas Josef si s hitem Delilah připsal nejúspěšnější exportní skladbu. Z podcastů se na platformě nejvíc dařilo Opravdovým zločinům. Službu Spotify celosvětově používá přes 574 milionů lidí včetně 226 milionů platících.