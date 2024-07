Hudba jako cesta k sebelásce. Sam Smith na Colours našli svůj "znesvěcený grál"

Osvobození, autonomie, síla. Nápisy nasprejované na rozměrné instalaci, která zabírá většinu hlavní scény festivalu Colours of Ostrava, vystihují hlavní témata koncertu britské hvězdy Sama Smitha. Ten se identifikuje jako nebinární a používá zájmena oni/jejich. Show mapuje evoluci z muže, který má zlomené srdce, v umělce oslavující vlastní emancipaci.

Ostravské vystoupení, které bylo vyvrcholením druhého festivalového dne a jemuž podle odhadu agentury ČTK přihlíželo až 40 tisíc lidí, jako by zároveň představovalo cestu jejich životem. Příchod hlavní hvězdy nejprve velkolepě ohlašují muži s rudě planoucími pochodněmi. Poté, co zazní několik známých klavírních tónů, se na vrcholu instalace představující ležící mužské tělo vynořují Sam Smith. Show otevírají hned svým možná nejznámějším hitem Stay With Me, který nezapře gospelovou inspiraci.

Deset let stará balada reprezentuje období, kdy se neustále vyznávali z bolestivých odmítnutí a rozchodů. Dnes už o zlomeném srdci zpívají výrazně méně a i samotný text skladby drobně upravili - větu "jsem jenom muž" přepsali vzhledem k tomu, že posledních pět let používají jiná zájmena, na "zlato, pochop". Této malé změny si ale publikum na Colours ani nemuselo všimnout. Refrén notoricky známé skladby zpívalo tak hlasitě, že první hit měli Sam Smith téměř bez práce.

V písni prosili svého milence, ať s nimi zůstane. Když za song později dostali cenu Grammy, děkovali tomu, kdo jim zlomil srdce. Od té doby se v tématech své tvorby posunuli ještě dál, přesto prý skladbu stále zpívají rádi. "Nikdy mě to nepřestalo bavit. Kdykoliv ji zpívám, význam se mění. Věta 'zůstaň se mnou' může znamenat milion různých věcí a provází mě životem jako starý přítel," řekli Sam Smith pro queer web Pink News. "Je krásné vědět, že někdy můžeme změnit minulost," dodali k nové verzi textu.

Se znalostí slov dalších písní už je to u fanoušků, kterým Sam Smith v Česku zahráli vůbec poprvé, slabší. Některé jejich výzvy, aby publikum zpívalo místo nich, mají jen váhavou odezvu. Přesto Sam Smith lidem posílají vzdušné polibky a omílají otřepané fráze o tom, jak jsou rádi, že hrají právě tady, že obecenstvo je skvělé a že všechnu tu krásu ještě podtrhuje dorůstající bílý měsíc na obloze.

Jenže zpěvákovo charisma a jejich šťastný, upřímný úsměv na tváři způsobují, že jim to člověk věří, i když něco podobného slyšel v životě nesčetněkrát. Navíc je evidentní, že si Sam Smith vystupování před davem nadmíru užívají.

Potvrzují také své hlasové kvality a to, že naživo znějí snad ještě sametověji než ze studiové nahrávky. Pro kýžený dramatický efekt dokážou ve vteřině přejít z barytonu do tenoru. Hudební kritik Jim Farber o nich napsal, že se ani trochu nebojí znít femininně, což je vzhledem k jejich genderové identitě příznačné. Jako inspiraci navíc často uvádějí zpěvačky Whitney Houston nebo Adele a říkají, že v dětství a dospívání vlastně žádné mužské vokalisty neposlouchali. "Pouštěli jsme si jen tyhle 'masivní hlasy'," shrnuli před deseti lety a dnes jejich vlastní "masivní hlas" opanuje Dolní oblast Vítkovic.

Roztančené rozchody

Show pro turné Gloria, s níž už rok a půl objíždějí svět, je pojatá koncepčně - rozdělená na několik tematických kapitol od písní, v nichž Sam Smith prosí toho, kdo jim zlomil srdce, aby s nimi ještě chvíli zůstal, přes ty, v nichž se uchyluje k výčitkám, až po hity oslavující sexualitu, emancipaci a sebepřijetí. V nich sebevědomě zpívají, že sem "rozhodně nepřišli hledat kamarády". Pro ně osobně je ale celé vystoupení hlavně o svobodě. "Svobodě milovat toho, koho chcete, zpívat písně, jaké chcete, a oblékat si, co se vám líbí," říká publiku.

Tuto vnitřní svobodu, kterou našli ve své identitě, stvrzují v Ostravě hned několikrát, když se z černého obleku převlékají do objemné černé nebo duhové róby. Po coming outu v roce 2019 vzpomněli na jednu etapu dospívání, kdy prý nevlastnili jediný kousek mužského oblečení a chodili do školy s make-upem. Nyní přecházejí z maskulinnějších do femininnějších poloh a kostýmů tak plynule, že potvrzují jediné - oděvy nemají gender.

I ve druhé kapitole koncertu se Sam Smith vracejí k hitům z prvního alba In The Lonely Hour, které letos znovu vydali u příležitosti desátého výročí jeho úspěchu. Baladu s klavírním doprovodem Lay Me Down o blízkém člověku, jenž je opustil, zpívají jako duet s jednou z doprovodných vokalistek, Ladonnou Harley-Peters, kterou uvádí jako svou velmi dobrou kamarádku. V další již svižnější skladbě vyčítají adresátovi: podívej, k čemu jsi nás donutil, jsme s někým novým.

Koncert ve třetím dějství pomalu graduje a atmosféra na červeně nasvícené scéně se dramaticky mění. Tuto část otevírá taneční song Gimme, který Sam Smith připravili pro své poslední album Gloria spolu s hudebnicemi zvanými Jessie Reyez a Koffee. Přidává se také pětice výborných tanečníků. Místy se pohybují velmi lascivně, dva se spolu v průběhu skladby dokonce líbají. Sam Smith, tentokrát oblečení v černé rybářské vestičce, sebevědomě zpívají "dej mi všechno, co chci".

V této části koncertu do hudby proniká více taneční elektroniky, typické pro jejich současnou tvorbu. Díky propracovanému dramaturgickému oblouku tak večer ani chvíli nenudí. Po svůdné Gimme přichází skladba Lose You rovněž z nejnovější desky - sice opět rozchodový song, ale díky roztančenému zvuku působí spíše emancipačně než bolestínsky.

Sam Smith na Colours of Ostrava zazpívali mimo jiné skladbu Latch. Foto: Eugene Zhyvchik | Video: Martin Dybala

Queer hymna lásky

V posledních dvaceti minutách už je show čistou oslavou sebepřijetí. O tom, jak je těžké k němu dospět, Sam Smith něco vědí. Kromě toho, že až do coming outu před pěti lety bojovali se svou genderovou identitou, byli už ve školním věku šikanování za vzhled, zejména za větší prsa, a už jako dvanáctiletí proto podstoupili liposukci. Coby gay chlapec to zřejmě neměli jednoduché ani v katolickém prostředí, z něhož pochází.

To, že se v dětství a dospívání pohybovali v prostředí církevních pěveckých sborů, Sam Smith připomínají, když zpívají skladbu Gloria inspirovanou právě křesťanskou sborovou hudbou. Jen o ní říkají - vzhledem k formě trochu podvratně -, že je to jejich queer hymna lásky.

Logickým vyústěním show se stává hit Unholy, což by se dalo volně přeložit jako "znesvěcený". Hned po Stay With Me má nejvíce přehrání na platformě Spotify, konkrétně 1,5 miliardy, a v posledním roce mimo jiné ve velkém opanoval sociální sítě TikTok i Instagram.

Sam Smith se na poslední píseň převlékají do korzetového body s nadkolenkami a na krk si od jednoho z tanečníků nechávají připnout náhrdelník s velkým nápisem 'sex'. Poté si také nasazují klobouk s čertovskými rohy a třímají v ruce vidle. Například na předávání cen Grammy tímto kostýmem pobouřili konzervativce, v ateistickém Česku se nad tím ale během koncertu nejspíš pozastavil málokdo.

Některým kritikům přišel skandální i videoklip ke skladbě, kterou Sam Smith vytvořili s trans umělkyní Kim Petras. Odehrává se v lascivním kabaretu výmluvně nazvaném The Body Shop. Faktem ale je, že se díky ní stali prvními nebinárními a trans umělci, kteří získali cenu Grammy a dostali se na vrchol nejprestižnějšího amerického hudebního žebříčku Billboard Hot 100.

Zdařilá, hodinu a půl dlouhá show Gloria je jako průřez fascinujícím kariérním a osobním vývojem. Zároveň představuje cestu k sebelásce a vnitřní svobodě. Ne však jako náhlé osvícení nebo něco, čeho lze dosáhnout zkratkou pomocí seberozvojových knih, ale coby bolestivé putování plné vzestupů, pádů a omylů. Sam Smith zřejmě již našli svůj "znesvěcený grál".