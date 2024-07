Zpívá od dětství a před „slizouny“ ji chránila máma. Na Colours míří Zara Larsson

Z blonďaté holčičky v modrých šatech, jež v talentové soutěži bezchybně napodobila Céline Dion, vyrostla Zara Larsson v ženu, která ví, co chce. Skládá vlastní hudbu, režíruje videoklipy, naplňuje svou feministickou vizi a na rozdíl od Taylor Swift se jí podařilo získat práva k vlastní diskografii. Po jarním koncertě v Praze vystoupí švédská popová diva tento týden na festivalu Colours of Ostrava.

Řada vítězů talentových show upadne v zapomnění krátce poté, co se jich zúčastní. Toho se bála i Zara Larsson, která v roce 2008 s písní My Heart Will Go On od Céline Dion vyhrála švédskou verzi soutěže Got Talent nazvanou Talang. Jenže jí bylo teprve deset let. "Bála jsem se, že má kariéra je u konce," vzpomněla na své začátky pro britský deník Guardian. Po soutěži nepřicházely žádné nabídky nahrávacích společností.

Přiznává, že už jako dítě měla velké ambice a nebylo jí proto lhostejné, kam se její kariéra ubírá. "Věděla jsem přesně, co chci - být na pódiu a zpívat. Talang byla jediná soutěž, která neměla žádný věkový limit, proto jsem se přihlásila tam. Chtěla jsem stát před publikem a nemohla jsem se toho dočkat," říká Zara Larsson v telefonickém rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Rodiče ji podporovali, i když mají ke světu velkých pódií a reflektorů daleko - otec je strážník, matka ošetřovatelka. Právě ona ale mladé Zaře Larsson pomohla z hluchého místa, které následovalo po triumfu v soutěži. Vyrazily společně na natáčení jiné talentové soutěže Idol a během reklamní přestávky matka tehdy čtrnáctiletou dceru předvedla před porotce. "Víte, kdo to je?" zeptala se prý. A když porotci přikývli, že ano, matka opáčila, že by měli. "Bylo to trapné," vzpomíná dnes hudebnice. Trik ale zafungoval a jedna z porotkyň dívku představila v nahrávací společnosti Ten Music Group.

Matka doprovázela Zaru Larsson při pracovních záležitostech asi až do 20 let. Ne proto, že by dceři chtěla i nadále prošlapávat cestu, ale aby dospívající dívku uchránila před případným nebezpečím ze strany mnohem starších mužů. "Začala jsem velmi mladá, máma chtěla mít jistotu, že mě nikdo nebude zneužívat a že nebudu mít co do činění se starými slizouny," vysvětluje. "Určitě jsem se dostala do nekomfortních situací, které by byly velmi zvláštní, kdyby tam máma nebyla," dodává.

Míň hitparád, víc umění

Dnes je jí 26 let a dokáže se postavit sama za sebe. Letos vydala čtvrté studiové album nazvané Venus podle římské bohyně lásky. Věří, že se na něm přibližuje tomu, jak zněla na začátku kariéry. V průběhu minulé dekády měla několik mezinárodně úspěšných hitů jako Symphony natočenou s britskými Clean Bandit. Cítila se ale být pod tlakem, aby se na vlně slávy udržela. Ze strachu cokoliv navrhnout si psala vlastní texty do šuplíku a pracovala jen s tím, co dostala od svého týmu.

Těchto obav se však zbavila a nyní vytváří svou hudbu. "Když jsem byla mladší, mnohem víc mi záleželo na žebříčcích, chtěla jsem být komerčně úspěšná. Teď se spíš soustředím na umělecký proces a o to míň mi sejde na číslech," přemýšlí. Vnímá také, že samotný tvůrčí proces může na rozdíl od hitparád ovlivnit. A navíc ji s tímto přístupem práce víc baví. "Ale neříkám, že mi na tom nezáleží vůbec, to bych lhala. Pořád bych samozřejmě chtěla mít nějaký hit, který obsadí první příčky. Jen je to teď v lepší rovnováze," dodává.

Zara Larsson tvoří taneční elektro-popovou muziku a do melancholických témat se příliš nepouští. Hudební kritici se shodují, že jí baladická poloha vůbec nesedí, ani neodpovídá jejímu pojetí popu. "Když jsem byla malá, stávala jsem před zrcadlem a předstírala, že jsem na pódiu. Miluju, jak se při tom cítím. Mám to v sobě," uvažuje, proč od dětství cítila, že pop bude její žánr.

Při psaní posledního alba měla pocit, že všichni nyní dělají konceptuální desky, na nichž rozkrývají své hluboké rány. Uvažovala, zda by se neměla vydat podobnou cestou. Producent Rick Nowels jí to ale rozmluvil.

"Řekl: 'Nemám pocit, že bys tohle byla ty.' A tak jsme se shodli, že na to kašleme a prostě uděláme dobré písničky. Jsem v životě opravdu šťastná a neděje se v něm žádné drama, z něhož bych mohla čerpat," vysvětlila pro britský web iNews. Inspirovala ji vztahová dramata přátel nebo láska k sestře, kterou opěvuje ve skladbě On My Love, na níž spolupracovala s Davidem Guettou.

Skladba Lush Life od Zary Larsson z roku 2015 nasbírala přes miliardu přehrání na Spotify. Na YouTube má klip dalších více než 840 milionů zhlédnutí. | Video: Ten Music Group

Feministka s názorem

Zara Larsson si v posledních letech vzala svou hudbu zpět do vlastních rukou, a to doslova. Poté, co jedna z největších popových hvězd současnosti Taylor Swift před pěti lety přišla o práva na svou diskografii, tým Zary Larsson zpozorněl. V červnu 2022 hudebnice oznámila, že opouští nahrávací společnost Ten Music Group, aby založila vlastní nazvanou Sommer House. Díky tomu nabyla vlastnictví veškeré své hudby. Dnes se smíchem říká, že je to její důchodový fond. Skutečně emancipační krok, chtělo by se říct.

Popová diva ostatně byla feministkou už od dospívání. Jako dítě studovala švédskou baletní akademii, kde se pohybovala převážně v dívčím kolektivu a nerovnosti tedy tolik nevnímala. "Milovala jsem a miluju holky. Pak jsem přešla na jinou školu a najednou jsem vnímala, že se ke mně lidi chovají tak moc odlišně než ke klukům," vzpomíná. "Bylo mi tak kolem patnácti, začala jsem vydávat hudbu a byla pod veřejným drobnohledem. Začalo mi docházet, že svět není takový, jaký jsem si ho představovala," dodává.

Zhruba v tomto věku také začala psát feministický blog. Později proslula ostrými tweety, za něž ji někdy popotahovala i média. V roce 2017 třeba napsala: "Řekla jsem to mnohokrát a říkám to znovu. Nenávist k mužům a feminismus jsou dvě odlišné věci. Podporuji obojí." Dnes to hodnotí tak, že byla a je žena se silnými názory, na sítích se ale vyjadřuje opatrněji. "Přestala jsem blogovat, protože jsem začala pociťovat, jak moc je to duševně vyčerpávající. Na internetu jsem si vyslechla tolik šílených věcí," říká s tím, že stále má silné feministické názory, ale nesdílí je tak hlasitě jako dříve.

Namísto toho se snaží, aby byl feminismus nedílnou součástí její práce. Nyní, kdy už má možnost si sama určovat, jak vypadá její tým, se snaží dávat šanci tolika ženám, kolika jen může. Většinu skladeb tvoří s britským producentem vystupujícím pod pseudonymem MNEK, vždy se ale snaží, aby kromě něj do procesu mluvila alespoň jedna další žena. Je pravděpodobné, že také tuto sobotu na festivalu Colours of Ostrava návštěvníci při koncertu Zary Larsson uvidí na hlavním pódiu spoustu žen - zpěvačku, tanečnice i kapelu.

"Snažím se obklopovat ženami; je důležité o rovnosti jen nemluvit, ale skutečně ostatním ženám prošlapávat cestu," popisuje svůj přístup, který je naprostým opakem toho, co dělá takzvaná včelí královna - žena, jež se probojovala na vrchol mužského světa, ale zásadně nepomáhá ostatním ženám, aby dosáhly téhož.

Do hudby Zary Larsson se nicméně feministická témata paradoxně nedostávají. "Tolikrát jsem se snažila napsat feministickou hymnu a je to vážně těžké. Možná se své názory pokusím do své hudby dostávat víc," říká zpěvačka, která právě pracuje na páté desce. A jak hodnotí pozici žen v hudebním průmyslu? "Máme před sebou ještě kus cesty. Ale pohybuju se v tomto prostředí už deset let a za ty roky jsem zažila velké změny k lepšímu," uzavírá.

