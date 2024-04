Tarantino zrušil příští film, potvrdil web. Měli v něm znovu účinkovat jeho herci

Od roku 2009 režisér Quentin Tarantino říká, že po natočení svého desátého filmu ukončí kariéru. Původně to chtěl stihnout do šedesátky, nakonec se loučení protáhne ještě déle. Jedenašedesátiletý autor devíti snímků Tarantino právě zrušil svůj příští film. Informaci z minulého týdne nyní potvrdil server The Hollywood Reporter.