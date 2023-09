Tarantino dostal peníze na nový film. Bude o kritikovi, který psal pro pornočasopis

Čtyři roky poté, co do kin uvedl snímek Tenkrát v Hollywoodu, je oscarový režisér Quentin Tarantino připraven natočit další. Jeho produkční firma nově získala příslib filmových pobídek od Kalifornie. Snímek, který se odehrává v 70. letech minulého století a vypráví o filmovém kritikovi, tento americký stát podpoří částkou 20,2 milionu dolarů, v přepočtu asi 460 milionů korun.

O přidělení pobídky informoval server Variety.com. Kalifornie vrací producentům filmů a seriálů z uznatelných nákladů dohromady až 330 milionů dolarů ročně. Činí tak proto, aby štáby utrácely a vytvářely pracovní příležitosti právě tam, a ne v jiných státech.

Kalifornská filmová komise nyní vyhověla žádosti, kterou Quentin Tarantino se svou firmou L. Driver Productions nazval jen číslovkou deset. Nadcházející projekt označuje za svůj desátý celovečerní film, neboť dvoudílného Kill Billa z let 2003 a 2004 považuje za jedno dílo.

"Miluji natáčení v Kalifornii. Je to hlavní město filmu. Jsou tu úžasné lokace a ty nejlepší štáby," říká režisér, který může na novince začít pracovat v Los Angeles hned, jak skončí současná stávka hollywoodských herců a scenáristů. "V Kalifornii jsem točit začínal, a tak mi přijde správné, že tady udělám i svůj poslední film," dodává šedesátiletý autor Pulp Fiction nebo Hanebných panchartů s dodatkem, že nadcházející projekt je jeho poslední celovečerní.

Ve více rozhovorech Tarantino konstatoval, že mnozí tvůrci neodhadli síly a loučili se za zenitem. Sám chce proto přestat v nejlepším. "V určité chvíli toho nechám. Režiséři nebývají tím lepší, čím jsou starší. Jejich nejhorší filmy jsou často ty poslední čtyři. A jeden nepovedený pak zastíní tři dobré. Nechci za sebou nechat takovéhle filmy, u kterých by si lidi říkali: Ježíš, on pořád točí jako před dvaceti lety," řekl například časopisu Playboy.

Od roku 2014, kdy na internet unikl scénář k westernu Osm hrozných, si Tarantino svá díla přísně střeží, pokračuje Variety.com. Podle něj už při přípravách Tenkrát v Hollywoodu museli šéfové filmových studií jezdit do kanceláří Tarantinova agenta v Beverly Hills, aby si v konferenční místnosti přečetli scénář.

Podobná opatření provázejí také novinku. Americké weby jí dlouho přezdívaly Filmová kritička, například podle časopisu The Hollywood Reporter se měla točit okolo kritičky a esejistky Pauline Kaelové, která žila v letech 1919 až 2001.

Tuto teorii však režisér letos na festivalu v Cannes popřel. Novináři časopisu Deadline.com sdělil, že se nechal inspirovat příběhem "skutečného člověka, který nikdy nebyl slavný a filmové recenze psal pro pornografický plátek". Jeho články byly cynické, ale vtipné a plné nadávek i rasistických výrazů, dodal. Upřesnil, že představiteli protagonisty by mělo být asi 35 roků, přestože se vyjadřoval, jako by byl o dvacet let starší. Novinář se nedožil vyššího věku, zemřel zřejmě v souvislosti se sklonem k alkoholismu, doplnil Tarantino.

Také v následujícím interview pro vlámské noviny potvrdil, že "můj poslední film bude o filmovém kritikovi, o muži, ne ženě, a odehrává se v 70. letech". Ještě v jiném rozhovoru pro francouzský deník Libération pak příběh přirovnal k tomu, "kdyby byl filmovým kritikem Travis Bickle", což byl násilný fiktivní hrdina dramatu Taxikář z roku 1976.

Tarantinův zatím poslední snímek Tenkrát v Hollywoodu proměnil dvě z deseti oscarových nominací a celosvětově utržil 377 milionů dolarů, v přepočtu asi 8,5 miliardy korun. Komerčně úspěšnější byl jen western Nespoutaný Django z roku 2012 s tržbami 426 milionů dolarů, což je zhruba 9,6 miliardy korun.

Před pár lety Quentin Tarantino debutoval také jako autor, když napsal románový doplněk k Tenkrát v Hollywoodu.

Nedávno nakladatelství Universum v českém překladu Ivy Hejlíčkové publikovalo jeho další knihu Filmové spekulace, uspořádanou podle klíčových snímků ze sedmdesátých let, které všechny viděl jako mladý.

Režisér letos pro Deadline.com připustil, že byť po desátém filmu nehodlá natáčet další, mohl by se pustit do televizního seriálu. "Seriál bych udělat mohl. Stejně tak krátký film. Nebo divadelní hru. A dál můžu dělat spoustu věcí, například psát," naznačil.

Video: Quentin Tarantino přebírá Zlatý glóbus