Amerika hoří. Občanská válka je Garlandovo nejsugestivnější i nejprázdnější sci-fi

Amerika je v rozkladu. Civilizované chování jde stranou, jakmile někdo vytáhne větší zbraň. Scenárista a režisér Alex Garland svou sci-fi vizi drží při zemi, jako by šlo o syrovou realitu velmi blízké budoucnosti. Občanská válka, kterou od čtvrtka promítají česká kina, je jeho nejzručnější, nejdrsnější a nejemotivnější film. Bohužel je to také snímek tvůrce, který odmítá mít na cokoli názor.

Čtveřice novinářů a válečných fotografů vyráží na misi s cílem pořídit rozhovor s prezidentem, jehož vláda proměnila zemi v dystopickou, násilím protkanou krajinu. Původně jde jen o fotografku v podání Kirsten Dunst a jejího kolegu, jehož ztvárnil Wagner Moura. Nakonec je ale přesvědčí i starší kolega, co už prakticky nemůže chodit, aby ho přibrali. A partu doplní aspirující mladá fotografka.

Už tady začíná podivně haprovat, co vlastně Alex Garland, autor snímků Ex Machina nebo Men, natočil tentokrát. Občanská válka chce pomocí apokalypticky působícího podobenství mluvit o Americe dneška. Přitom tvůrci odmítají vykreslit jakékoli detaily světa budoucnosti. Své chatrně charakterizované hrdiny vrhají doprostřed dění, aniž by publiku bylo zřejmé, proč má jejich misi sledovat. Záhy začíná intenzivní thrillerová jízda krajinou, v níž protagonisty čeká jen násilí a další násilí.

Garland se nebojí explicitních, šokujících scén, které vyvolávají atmosféru naprostého zmaru. Zároveň není moc pochopitelné, jaká je přesně motivace postav riskovat životy, aby vyfotily náhodné hrubosti, na něž cestou narážejí.

Působí to spíše jako nechtěná parodie náročné práce válečných reportérů. A klidně by mohlo jít o sobecké hrdiny, kterým záleží jen na vlastním úspěchu, ale ani nic takového film nenaznačí. Vše v Občanské válce je prostě podřízené tomu, aby se postavy dostávaly do adrenalinových situací. A tento nefunkční pohyb mezi sugestivně natočeným dystopickým žánrovým béčkem - avšak prostým jakéhokoli humoru - a ambiciózním podobenstvím Garlandovi vydrží až do konce.

Cestu z New Yorku do Washingtonu narušují převážně drobné bojůvky několika jedinců ze znepřátelených stran, povahu konfliktu a jeho dopadu na obyvatele dokresluje například scéna, v níž několik ozbrojených mužů chladně sváží hromady mrtvých těl na korbách náklaďáků do masových hrobů. Rozhodně ale nevypadají jako profesionálové starající se o hromady mrtvol.

Herec Jesse Plemons tu dostává další příležitost ukázat, že patří k nejděsivějším tvářím současného Hollywoodu. A právě střet se skupinou buranů, které velí, obstarává nejsyrovější, nejbezvýchodnější chvilky filmu.

Garland ze skrovného rozpočtu rozhodně vytěžil dost. Útržky zpleněné Ameriky a vyobrazované zbytky civilizace jsou nesporně působivé. Divák ale nesmí udělat jednu chybu: začít přemýšlet. Což je u spisovatele, scenáristy a pozdějšího režiséra děl, která používají žánr sci-fi, thrilleru či hororu k ambicióznějším účelům než napětí a zábavě, poměrně zvláštní.

Občanská válka sice stále upozorňuje, jak moc chce autor říci, že k takovému stavu světa je velmi blízko. Jeden z hrdinů například reprezentuje "to, co zbylo z New York Times". Jenže podobné okaté a přitom neurčité narážky jen podtrhují, nakolik je Garlandova budoucí Amerika jen šmahem načrtnutá vize, nejprimitivnější pokus o politické podobenství.

Občanská válka je sugestivnější než Garlandova nepovedená adaptace sci-fi novely Anihilace. A oproti snímku Ex Machina či seriálu Devs se režisér tentokrát tolik neopájí vlastní chytrostí.

Oba tyto projekty selhávaly právě na neživotné snaze řešit známá velká témata science fiction, ať už šlo o hranici mezi člověkem a umělou inteligencí, či povahu svobodné vůle.

Tentokrát Garland natočil přímočařejší, političtější sci-fi, v němž už postavy nemají prostor nabádat ostatní k poslechu Johanna Sebastiana Bacha a Johna Coltranea, případně citovat Williama Shakespeara.

Jenže pokud ty dřívější šustily papírem, v Občanské válce žádné postavy nejsou. Garland to zachraňuje stylem a tempem. I ty nejbezvýchodnější hororové výjevy ale končí u chvilkové působivosti. Za každým audiovizuálním překvapením je otazník, co za hrdiny to sledujeme, proč působí jako pouhá torza novinářů, kteří jen kamkoli skáčou se svým fotoaparátem a riskují život sebe i ostatních pro kdejakou - velmi často relativně bezcennou - fotku nějaké nahodilé šarvátky.

Alex Garland natočil působivou jednohubku. Ale stále platí, že není schopný svými vizemi opravdu uhranout. Tak jako v jeho předešlé tvorbě se silné filmové obrazy perou s tím, co zůstává v jejich pozadí. A tentokrát platí, že čím jsou ty obrazy silnější, tím je vše v pozadí prázdnější.