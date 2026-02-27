Přeskočit na obsah
Benative
27. 2.
Kultura

Nenechte si ujít: Tragikomický film Drobná nehoda i fascinující Proměny od dua SKUTR

Jaroslav Totušek

Poetický a zároveň dobrodružný film s Terezou Rambou v hlavní roli, oceňované drama z Blízkého východu okořeněné suchým humorem, zasněné melodie z divokého Irska, originální divadelní podání antických mýtů v režii tandemu SKUTR i výstava českého malíře, který se výrazně prosadil také ve Francii.

Streamovačky: Cukrkandl (OnePlay)

Cukrkandl, film
Jiří Lábus jako zahradník Planta a Tereza Ramba jako mladá zubařka Anička v pohádkovém filmu Cukrkandl.Foto: Bioscop

Český rodinný film režiséra Pavla Jandourka Cukrkandl přináší dobrodružně laděný příběh z prostředí maloměsta Medov. Mladá lékařka Anna Jesenská (Tereza Ramba) zdědí po strýci dům se skleníkem a zubařskou ordinací, který má mezi místními pověst prokletého místa. Obyvatelé se jí vyhýbají, dokud Anička neobjeví zvláštní bylinu, díky níž jsou zákroky na zubařském křesle bezbolestné. Její nečekaný úspěch však vyvolá rivalitu s místním zubařem Drumlem (Maroš Kramár). Snímek kombinuje pohádkové motivy, humor i lehké napětí a staví na kontrastu dobra a závisti. Natáčelo se v Luhačovicích, Hodoníně, Úštěku, Zubrnicích a také na Slovensku.

KVÍZ: Od romantiky k šíleným krvákům. Poznáte slavné filmové domy?

Některé domy jsou stejně slavné jako jejich filmoví hrdinové. Mnohým tak často stačí jediný pohled na fasádu a okamžitě vědí, do jakého příběhu patří. Vyzkoušejte si, jestli poznáte ikonické filmové domy z legendárních snímků – od rodinných komedií až po mrazivé horory.

