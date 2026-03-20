Nenechte si ujít: Gang Peaky Blinders ve filmovém kabátě či výstava na téma press art

Temná gangsterka střihnutá historickým dramatem se Cillianem Murphym, politický thriller Tajný agent odehrávající se v Brazílii 70. let, koncert zakládajícího člena Joy Division, divadlo bez tradičního lineárního příběhu, zato se silnou vizuální složkou nebo výstava Hit by News, která představuje umění reflektující vztah mezi výtvarnou tvorbou a médii.
Streamovačky: Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (Netflix)
Dramatický seriál o birminghamském gangu Peaky Blinders byl skutečným televizním pojmem. Nyní přichází celovečerní film, jenž celou ságu uzavře ve velkém stylu. Děj se odehrává v Birminghamu roku 1940, kam se vrací Tommy Shelby, aby čelil nové hrozbě v době, kdy se Evropa ocitá uprostřed válečného konfliktu. Starosti mu rovněž dělá jeho vlastní syn, který převzal velení nad celým gangem, ale je zbrklý a nevypočitatelný. Hlavní roli opět ztvárňuje Cillian Murphy, jehož postava se musí vyrovnat nejen s vnějšími nepřáteli, ale i vlastní minulostí a odpovědností vůči rodině. Film slibuje temnější a epičtější vyústění známého příběhu, který kombinuje gangsterku s historickým dramatem.
Film: Tajný agent, česká premiéra 19. března
Do českých kin zamířil Tajný agent, který diváky zavádí do Brazílie druhé poloviny 70. let, tedy do období vojenské diktatury. Hlavním hrdinou je technologický expert Marcelo, jenž se snaží uniknout nebezpečné minulosti a najít bezpečí pro sebe a svého syna v pobřežním Recife. Místo klidu ho ale čeká stupňující se hrozba, kdy jsou mu v patách nejen najatí zabijáci. Snímek využívá prvků politického thrilleru i osobního dramatu a staví do kontrastu tísnivou atmosféru represivního režimu s pulzujícím prostředím karnevalu. V hlavní roli se představuje Wagner Moura, známý například jako Pablo Escobar ze seriálu Narcos, jehož výkon byl oceněn na festivalu v Cannes a zaznamenal i širší mezinárodní ohlas.
Hudba: Peter Hook & The Light, klub Fléda, Brno, 24. března 2026
Joy Division již neexistují, ale jejich vliv žije dál. Do brněnského klubu Fléda přijede britský hudebník se svou kapelou Peter Hook & The Light. Někdejší člen zásadních skupin Joy Division a New Order se dlouhodobě věnuje reinterpretaci jejich repertoáru a připomíná jejich odkaz na koncertních pódiích. Aktuální turné je postavené kolem alba Get Ready z roku 2001, které zazní v Brně v celku, doplněné o výběr skladeb z katalogu obou kapel. Projekt The Light tak nabízí kombinaci koncertní rekonstrukce konkrétní desky a průřezu tvorbou, která zásadně ovlivnila podobu post-punku a elektronické hudby.
Divadlo: Kingdom Cum, Divadlo DISK, Praha, 20. 3., 9. 4. a 19. 4. od 19:30 hodin
Středověk neskončil, středověk trvá! Na jeviště přichází inscenace Kingdom Cum, za níž stojí katedra alternativního divadla DAMU, která rezignuje na tradiční dramatickou strukturu a místo lineárního příběhu pracuje s volně řazenými scénickými obrazy. Text i jevištní situace jsou záměrně nesourodé a nenavazující, kombinují různé jazykové roviny i významy a vytvářejí prostor pro otevřenou interpretaci. Inscenace staví na silné vizuální a zvukové složce a využívá výrazné světelné i akustické efekty. Pracuje s motivy moci, identity a proměny, přičemž jednotlivé postavy procházejí řadou transformací a ztrácejí pevné kontury. Tvůrci akcentují samotnou divadelnost jako svébytnou realitu a kladou důraz na intenzivní divácký zážitek, který přichází i ve chvíli, kdy divák plně nerozumí tomu, co se před ním odehrává.
Výstava: Hit by News, Centrum současného umění DOX, Praha, 6. 3. až 23. 8. 2026
Výstava představuje výběr ze sbírky manželů Nobelových, švýcarských sběratelů. Expozice se zaměřuje na takzvaný press art, tedy umění reflektující vztah mezi výtvarnou tvorbou a médii, a sleduje, jak masová komunikace od 19. století proměnila nejen způsob šíření informací, ale i samotnou podobu umění. Kurátor Christoph Doswald vybral široké spektrum děl, která ukazují, jak umělci reagovali na rozvoj tisku, fotografie i reklamního průmyslu. Výstava mapuje tento dialog napříč 20. a 21. stoletím – od avantgardních reakcí na nástup masmédií přes kritiku propagandy v totalitních režimech až po současné reflexe mediální reality v době globalizace. Zastoupena jsou díla řady významných autorů, mimo jiné Andyho Warhola, Barbary Krugerové nebo jednoho z nejdražších žijících malířů současnosti Gerharda Richtera.
Česká tenistka Linda Fruhvirtová skončila na turnaji v Miami v prvním kole po porážce 6:3, 6:7 a 6:7 se sedmnáctiletou Australankou Emerson Jonesovou. Zápas měla přitom skvěle rozehraný a dokonce podávala na vítězství. Dál jdou naopak Tomáš Macháč i Marie Bouzková, jež je už dokonce ve třetím kole.
Trenér Brian Priske zatím nechce hodnotit sezonu fotbalistů Sparty. Pokud ovšem Pražané nezískají žádnou trofej, bude ji považovat za zklamání.
Pět evropských států společně s Japonskem vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Vyzvaly rovněž k zastavení vzdušných útoků Teheránu i dalších pokusů tento průliv zablokovat, informují tiskové agentury. Ke čtvrtečnímu společnému prohlášení se vedle Japonska připojily Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.
Je zřejmě pravda, že premiér Andrej Babiš (ANO) by dokázal lépe vysvětlit důvody, proč ČR neplní své závazky k NATO, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel k české účasti na červencovém summitu NATO. Uvedl také, že o tom, že by na summit měl jet Babiš spolu s Petrem Macinkou (Motoristé), nikoli on jako prezident, se dozvěděl ve středu z médií. Očekává, že s premiérem bude o věci ještě hovořit.
Šéfové států a vlád zemí Evropské unie ve čtvrtek nedokázali přesvědčit maďarského premiéra Viktora Orbána, aby přestal blokovat unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu Kč). Předseda Evropské rady António Costa na summitu EU označil Orbánovo chování za nepřijatelné a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přes videospojení vysvětloval, že je půjčka pro Ukrajinu klíčová.