Přeskočit na obsah
Benative
20. 3. Světlana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Nenechte si ujít: Gang Peaky Blinders ve filmovém kabátě či výstava na téma press art

Jaroslav Totušek

Temná gangsterka střihnutá historickým dramatem se Cillianem Murphym, politický thriller Tajný agent odehrávající se v Brazílii 70. let, koncert zakládajícího člena Joy Division, divadlo bez tradičního lineárního příběhu, zato se silnou vizuální složkou nebo výstava Hit by News, která představuje umění reflektující vztah mezi výtvarnou tvorbou a médii.

Reklama
Předchozí
12345
Pokračovat

Streamovačky: Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (Netflix)

Cillian Murphy a Barry Keoghan ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž.Foto: Netflix

Dramatický seriál o birminghamském gangu Peaky Blinders byl skutečným televizním pojmem. Nyní přichází celovečerní film, jenž celou ságu uzavře ve velkém stylu. Děj se odehrává v Birminghamu roku 1940, kam se vrací Tommy Shelby, aby čelil nové hrozbě v době, kdy se Evropa ocitá uprostřed válečného konfliktu. Starosti mu rovněž dělá jeho vlastní syn, který převzal velení nad celým gangem, ale je zbrklý a nevypočitatelný. Hlavní roli opět ztvárňuje Cillian Murphy, jehož postava se musí vyrovnat nejen s vnějšími nepřáteli, ale i vlastní minulostí a odpovědností vůči rodině. Film slibuje temnější a epičtější vyústění známého příběhu, který kombinuje gangsterku s historickým dramatem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Linda Fruhvirtová

Nejprve obrat, pak kolapsy. Fruhvirtovou vyřadila náctiletá soupeřka

Česká tenistka Linda Fruhvirtová skončila na turnaji v Miami v prvním kole po porážce 6:3, 6:7 a 6:7 se sedmnáctiletou Australankou Emerson Jonesovou. Zápas měla přitom skvěle rozehraný a dokonce podávala na vítězství. Dál jdou naopak Tomáš Macháč i Marie Bouzková, jež je už dokonce ve třetím kole.

Petr Pavel, prezident

ŽIVĚ Pavel se o neúčasti na summitu NATO dozvěděl z médií, chce to řešit s Babišem

Je zřejmě pravda, že premiér Andrej Babiš (ANO) by dokázal lépe vysvětlit důvody, proč ČR neplní své závazky k NATO, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel k české účasti na červencovém summitu NATO. Uvedl také, že o tom, že by na summit měl jet Babiš spolu s Petrem Macinkou (Motoristé), nikoli on jako prezident, se dozvěděl ve středu z médií. Očekává, že s premiérem bude o věci ještě hovořit.

Reklama
Summit lídrů Evropské unie v Bruselu

ŽIVĚ Orbánovo chování je nepřijatelné, zaznělo na summitu EU kvůli blokaci půjčky Ukrajině

Šéfové států a vlád zemí Evropské unie ve čtvrtek nedokázali přesvědčit maďarského premiéra Viktora Orbána, aby přestal blokovat unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu Kč). Předseda Evropské rady António Costa na summitu EU označil Orbánovo chování za nepřijatelné a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přes videospojení vysvětloval, že je půjčka pro Ukrajinu klíčová.

Reklama
Reklama
Reklama