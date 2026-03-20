Hudební AZ kvíz či bicí show. Pražské jaro začne netradičně v Riegrových sadech

Festival Pražské jaro začne letos 12. května netradičně - hudebním odpolednem pod širým nebem v areálu Riegrových sadů. Nový ředitel prestižní akce také naznačil některé své plány do budoucna. Nyní pracuje na dvanáctileté koncepci festivalu.
Zatímco v minulých letech byl vyhledávanou festivalovou událostí pro veřejnost zejména přenos zahajovacího koncertu, letos se organizátoři rozhodli jít Pražanům ještě více naproti a připravili pro ně celodenní program v Riegrových sadech.
„Pražské jaro je živý organismus, jenž čerpá sílu a sebevědomí ze své slavné historie, zároveň však musí reagovat na současný svět, rozvíjet se, modernizovat a být inspirací pro dnešní společnost. Začínáme novou kapitolu, jejímž cílem je technologicky inovativní, teritoriálně a časově odvážnější festival, jenž se chce více otevřít edukacím a mezioborovým projektům,“ řekl na úvod tiskové konference, jenž se uskutečnila v Clam-Gallasově paláci, čerstvě jmenovaný ředitel festivalu Robert Hanč.
Součástí programu v Riegrových sadech bude například AZ Kvíz naživo s operním pěvcem Adamem Plachetkou či dirigentem Robertem Jindrou, Vlnohraní s Českým rozhlasem či bicí show.
Odpoledne bude následovat koncert Komorního orchestru České filharmonie se sólistou Janem Novákem, laureátem houslové soutěže Pražské jaro 2024. Akce pod širým nebem vyvrcholí přímým přenosem zahajovacího koncertu ze Smetanovy síně Obecního domu, kterou letos zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky. Na programu bude tradičně symfonická báseň Má vlast Bedřicha Smetany.
Dirigentský debut bude patřit Soukupovi
Jednou z nejsledovanějších událostí festivalu je tradičně dirigentský Debut Pražského jara, projekt, který v roce 2014 inicioval Jiří Bělohlávek. V historii se v něm představili dnes již etablovaní čeští dirigenti a dirigentky jako Jiří Rožeň, Marek Šedivý, Alena Hron nebo Jiří Habart.
V roce 2026 dá Pražské jaro příležitost Ondřeji Soukupovi, laureátovi Mezinárodní dirigentské soutěže Ionela Perley, absolventovi Royal College of Music v Londýně a Královské hudební akademie v Kodani, jehož jméno rychle získává zvuk zejména ve Velké Británii, Skandinávii i v Česku, v lednu například asistoval Robertu Jindrovi při úspěšném nastudování Wagnerovy opery Zlato Rýna v Národním divadle.
„Už jako desetiletý hudebník na ZUŠ jsem k Pražskému jaru vzhlížel s obdivem. Když jsem pak končil svá dirigentská studia v Dánsku, dokonce jsem na svém závěrečném koncertu uspořádal takové malé Pražské jaro s fanfárami z Libuše a Smetanovou Šárkou. Duše toho mladého hudebníka, která ve mě dodnes dřímá, je radostí bez sebe, že tento rok vystoupím na opravdovém Pražském jaru,“ uvedl letošní debutant.
Uvede program složený z děl Aarona Coplanda, Samuela Barbera, Antonína Dvořáka a Alberta Ginastery. Ondřej Soukup bude poprvé spolupracovat s orchestrem Prague Philharmonia a sopranistkou Simonou Šaturovou, která zazpívá sólový part v Barberově skladbě Knoxville: Léto roku 1915.
Art salon
Letošní třetí ročník Art Salonu, který festival připravuje ve spolupráci s Galerií Kodl, vyvrcholí 31. května benefiční aukcí ve prospěch festivalu. „V letošním ročníku představíme šest unikátních maleb na téma Jaro, jež speciálně pro Pražské jaro vytvořili Pavla Malinová, Karolina Netolická, Michal Cimala, Jan Hísek, Jakub Špaňhel a Vladimír Véla,“ uvedl kurátor výstavy a šéfkurátor Galerie Kodl Milan Dospěl.
„Projekt Pražské jaro Art Salon koresponduje s naší vizí vytvořit z festivalové platformy prostor pro širší kulturní a uměleckou výměnu. Zároveň tento projekt vnímám jako skvělou ukázku moderního fundraisingu,“ podotkl Hanč.
Expanze do středočeského kraje i jazz
Na otázku deníku Aktuálně, co plánuje nový ředitel festivalu do budoucna na festivalu změnit nebo jakým směrem jej povede, odpověděl Hanč, že je právě ve fázi přípravy 12 letého plánu rozvoje festivalu na základě jeho koncepce, kterou předložil ve výběrovém řízení.
„Rozhodli jsme se s kolegy, že vytvoříme 12letý strategický plán pro Pražské jaro tak, abychom měli opravdu jasný směr. Chceme, aby byl festival ještě více technologicky inovativní, aby byl odvážnější teritoriálně a časově. Plánujeme například takovou malou expanzi středočeského kraje nebo lehké rozšíření našeho klavírního festivalu. Máme celou řadu nápadů,“ dodal.
Ministr kultury Oto Klempíř dodal, že jej velmi zaujal jazzový koncert v programu a že na něj určitě přijde. „Když jsem si tu listoval programem, zjistil jsem, že na festivalu vystoupí Fred Hersch, což je můj oblíbený jazzový hudebník,“ nadchl se.
„Když už o tom pan ministr mluví, jazz jako žánr je další věcí, kterou bychom v rámci festivalu rádi rozšířili a měli třeba celou řadu jazzových koncertů. Nejprve bychom ale chtěli angažovat kurátora, který by nám pomohl tento cyklus koncertů sestavit,“ dodal Hanč. „Třeba Freddyho Hersche,“ zavtipkoval na závěr.
