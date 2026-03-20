Jako Beyoncé se Swiftovou na jednom pódiu. Firkušného festival zahájí hvězdné klavírní duo

Je to, jako by se na jednom pódiu potkaly třeba Taylor Swiftová a Beyoncé, jen ve světě klavíru. Klavírní festival Rudolfa Firkušného pod hlavičkou Pražského jara na podzim v Praze zahájí hvězdné klavírní duo Jevgenij Kissin a sir András Schiff. Festival i letos kombinuje prověřenou tradici s energií mladých talentů.
Program 14. ročníku klavírního festivalu oznámili organizátoři ve středu na tiskové konferenci v nedávno zrekonstruovaném barokním Clam-Gallasově paláci. Jak připomněla v úvodu mluvčí Pražského jara Iva Nevoralová, v tamním sále koncertovali například Ludwig van Beethoven či Wolfgang Amadeus Mozart. Praha tak i za pomoci mezinárodního festivalu pokračuje v tradici kulturního centra, kde vystupují ti nejlepší světoví hudebníci.
To bude platit i pro nadcházející Klavírní festival Rudolfa Firkušného, který se uskuteční od 3. do 9. listopadu v Rudolfinu. V rámci něj v Praze poprvé vystoupí hvězdné klavírní duo Jevgenij Kissin a sir András Schiff. Oba patří v klavírním oboru ke světové špičce. Ačkoli oba pianisté se v minulosti na festivalu představili v sólových recitálech, ještě nikdy v Praze nevystoupili jako klavírní duo. Slyšet je hrát společně je příležitost, jaká se naskytne jednou za život.
„Na zahajovacím koncertě spolu vystoupí dvě hvězdy, které spolu zase tak často nehrají. Tento koncert bude opravdu výjimečný, dvě obrovské klavírní hvězdy, spojí síly a budou hrát na dva klavíry program, který se skládá z Mozartovy Sonáty pro dva klavíry, poměrně málo hraných skladeb Roberta Schumanna, ale zazní také české hudba, a to Vltava z Cyklu Má vlast Bedřicha Smetany a Dvořákovy Slovanské tance,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Josef Třeštík.
„Jsem velmi rád, že duo Jevgenij Kissin a sir András Schiff zařadilo náš festival do svého velkého evropského turné, jehož součástí jsou mimo jiné také koncerty v Římě, Miláně, Amsterdamu nebo Mnichově. To beru jako stvrzení prestiže této podzimní akce Pražského jara,“ dodal Třeštík.
Téma spolupráce a nejen hudebního dialogu vyzdvihl v projevu na tiskové konferenci také ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). Byť sám před časem odmítl dialog s demonstrujícími studenty i umělci.
„Vnímavý nebo zkušený posluchač klasické hudby je, řekl bych, specialistou na objevování nových a nových detailů ve zpracovávání hudebních děl. Protože jen pak je úspěšný v hledání jakéhosi skrytého vnitřního obrazu představ geniálních komponistů, dirigentů a umělců. Pečlivé naslouchání detailům tak dešifruje nejen interpretační princip, jako jsme viděli u našich hlavních umělců, ale nadneseně řečeno odhaluje nám moc přítomného okamžiku, kdy právě ono dílo posloucháme,“ pronesl s tím, že by si přál, aby takový prostor pro detail a dialog nacházel i v politice, kde se protistrany obvykle příliš neposlouchají.
Hvězda s utajeným programem
Dalším „tahákem“ klavírního festivalu bude bezpochyby španělský klavírní virtuos ruského původu Grigorij Sokolov, rovněž považovaný za jednoho z nejlepších žijících pianistů a proslulý svým originálním přístupem k interpretaci.
Sokolovovy koncerty připomínají mnohdy až mystický obřad. Většinou probíhají v tlumeném osvětlení poté, co se předtím Sokolov seznámí s klavírem do nejmenších detailů. Umělec, na jehož recitály se sjíždí příznivci z celého světa, se přestal v určité době věnovat jak komorní hudbě, tak vystoupením s orchestry a hraje výhradně sólové recitály.
„Grigorij Sokolov do České republiky zajíždí víceméně exkluzivně na Firkušného festival,“ prozradil Třeštík. „Má takový svůj specifický přístup, kdy na konci koncertní sezony přes celé léto velmi soustředěně pracuje na všech programech a vše si dramaturgicky velmi pečlivě připravuje. A až poté oznámí, co bude hrát. Za normálních okolností by mohl být risk připravovat koncert, jehož program není jasný, ale u Sokolova nemáme obavu, o jeho koncerty je vždy obrovský zájem,“ dodal Třeštík.
Zajímavostí je, že tento originální přístup jej spojuje právě s již zmíněným sirem Andrásem Schiffem. Ten za pandemie přestal programy svých koncertů předem ohlašovat a rozhoduje se až v koncertním sále, jaké skladby večer uvede. Rád tak pracuje s náhodou i aktuální atmosférou v sále.
„Posluchači mi musí věřit, že zahraji to nejlepší a že budu co nejlépe připravený. Já na oplátku spoléhám na jejich citlivost nebo důvtip. Takto můžeme zažívat koncerty nově, nekonvenčně,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně před dvěma lety.
To by nicméně v duu bylo těžko realizovatelné a pro jeho program s Kissinem to tentokrát neplatí.
Mladí talenti
Festival i letos kombinuje prověřenou tradici s energií mladých talentů. Velkým očekáváním festivalu bude debut mladého rakouského klavíristy Lukase Sternatha, držitele několika ocenění z poslední doby, který svůj program postavil na motivu putování. „Je to ta romantická představa poutníka, který putuje krajinou a přitom nějak úplně filozoficky přemýšlí o životě a o světě,“ popsal Třeštík.
„Schubertův Poutník je plný melancholie a zoufalství, neustále se ptá, stále je v pohybu a hledá smysl na cestě, kterou nazýváme životem. Těším se, až tuto intimní hudební cestu prožiji společně s pražským publikem,“ říká jeden z nejsledovanějších mladých pianistů současnosti.
Očekávaný je také návrat vynikající klavíristky Anny Vinnické, jejíž umělecký profil zdobí vystoupení s Berlínskými filharmoniky či Bostonskými symfoniky. V roce 2007 zvítězila jako teprve druhá žena v historii v Soutěži královny Alžběty v Bruselu. Na podzim 2025 vystoupila pod taktovkou Petra Popelky na turné k 125. výročí založení Vídeňských symfoniků. Skvělé kritiky si vysloužilo zejména její chopinovské album z roku 2021. Hudbu Fryderyka Chopina zařadila také do svého pražského recitálu.
Českou interpretační tradici bude reprezentovat loňský laureát Bachovské soutěže v Lipsku a držitel ceny Jiřího Bělohlávka 2025 Marek Kozák, který už sice jednou na Pražském jaru hrál, jeho vystoupení nicméně bylo v době covidu pouze streamováno online. Nyní si tak svůj debut užije naživo.
„Vybral jsem ďábelsky virtuózního Liszta, jehož Mefistův valčík byl dlouho jedním z mých nesplněných snů, půvabného Bacha, Smetanovy tance inspirované lidovou hudbou, vzletného a poetického Ravela a salonního Schuberta,“ říká ke svému programu Marek Kozák.
