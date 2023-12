Němci zrušili koncert americkému raperovi. Odmítl odsoudit útok na Izrael

Kvůli výrokům ohledně Izraele nevystoupí americký raper Mykki Blanco v Lipsku. Umělec na sociální síti Instagram oznámil svým 140 tisícům sledujícím, že němečtí pořadatelé mu zrušili koncert plánovaný na příští rok.

O kauze informoval server Steoregum.com. Hudebník na Instagramu už týdny ostře kritizuje Izrael, který podle něj v Pásmu Gazy provádí "genocidu a etnickou čistku".

Raper v příspěcích například obviňuje "Spojené státy, Velkou Británii, Evropskou unii a Izrael" z toho, že "svou vyhrocenou propagandou ospravedlňují genocidu, zbavují Palestince lidskosti a snaží se zakrýt, že financují válečné zločiny". Útoky palestinského teroristického hnutí Hamás ze 7. října, při nichž zemřelo přes 1200 Izraelců a dalších více než 200 bylo uneseno, naopak Mykki Blanco odmítl odsoudit. Nyní vyzývá kolegy, aby bojkotovali Německo. "Tak jako někteří nekoncertují v Tel Avivu nebo Izraeli, pojďme přestat hrát v Berlíně či Německu jako takovém," apeluje.

Mykki Blanco, jenž se identifikuje jako trans osoba a používá zájmena oni/jejich, dosud vydal tři desky. Vloni měl vystoupit v pražské MeetFactory, koncert však na poslední chvíli zrušil.

Raper není prvním zahraničním hudebníkem, který kvůli výrokům ohledně Izraele nevystoupí v Německu. Koncem minulého měsíce irská kapela Lankum přišla o koncert také na festivalu v Lipsku. "Lankum zastávají politický názor, s nímž nesouzníme," zdůvodnili to pořadatelé. O zrušení akce napsal deník Irish Times. Organizátoři divákům vrátili vstupné. "Jsme šokováni nevybíravým vražděním dětí a civilistů v posledních týdnech," napsala v reakci na to irská skupina, podle níž v Gaze "už desítky let dochází k útisku, perzekuci a dehumanizaci" ze strany Izraele. Lankum se následně zúčastnili benefičního koncertu ve prospěch Palestinců, který se uskutečnil v Dublinu.

Debata o antisemitismu se v Německu dotýká také literatury nebo výtvarného umění. Nadace Heinricha Bölla a brémský senát tento týden oznámily, že neudělí Cenu Hannah Arendtové americké spisovatelce a novinářce Mashe Gessen, neboť v článku pro časopis New Yorker přirovnala podmínky v Pásmu Gazy k židovským ghettům za nacismu.

Koncem října se pořadatelé Frankfurtského knižního veletrhu rozhodli neudělit cenu palestinské spisovatelce Adaníji Šiblí. Podle jedněch její román démonizuje Židy, naopak otevřený dopis na podporu autorky podepsalo přes 1300 osobností z knižního světa včetně držitelů Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazaka Gurnaha, Annie Ernaux a Olgy Tokarczukové.

Berlínské divadlo Volksbühne podle deníku Berliner Zeitung nedávno zrušilo plánovanou debatu s někdejším předsedou britských labouristů Jeremym Corbynem, neboť se odmítl distancovat od antisemitismu. Angličan měl řečnit na konferenci organizované Nadací Rosy Luxemburgové, jež působí také v Česku.

Letos na podzim také v Německu rezignovala šestičlenná rada, která měla vybrat uměleckého ředitele příštího ročníku přehlídky umění Documenta v německém Kasselu. Kauzu odstartovalo zjištění, že jeden z členů podepsal dopis propalestinského hnutí BDS žádajícího bojkot Izraele. Německý parlament v roce 2019 označil uskupení BDS za antisemitské.