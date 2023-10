Kvůli tweetu o Gaze přišel o koncerty. Světoznámý klavírista ve Švýcarsku nezahraje

Světoznámý turecký klavírista Fazil Say na sociálních sítích napsal, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu by měl být souzen za "válečné zločiny, masakr a genocidu" Palestinců. V důsledku toho organizátoři zrušili Sayovy koncerty ve Švýcarsku. Informovala o tom agentura AFP. Podle hudebníka se z Evropy začíná vytrácet svoboda slova.

Fazil Say na snímku z roku 2019, kdy vystoupil na protest proti plánovanému kácení stromů nedaleko města Çanakkale na severozápadě Turecka. | Foto: AFP / Profimedia.cz

Třiapadesátiletý pianista a skladatel Fazil Say, který koncertuje po celém světě a opakovaně navštěvuje také Česko, měl od pondělí do čtvrtka za doprovodu City of Birmingham Symphony Orchestra účinkovat v Curychu, Bernu, Ženevě a Lucernu.

Jako sólistu jej však z programu vystoupení na poslední chvíli odstranil organizátor, jímž je pořadatelská odnož švýcarského maloobchodního řetězce Migros, největšího tamního zaměstnavatele. "Jako důvod zástupci firmy poukázali na má vyjádření k napětí mezi Izraelci a Palestinci na sociálních sítích. Vše, co jsem napsal, tam nechávám beze změny," reagoval Say. "Doufal jsem, že v Evropě je na svobodu slova spoleh. Má víra v ní byla ve světle tohoto incidentu otřesena," dodal.

Mluvčí Migrosu potvrdil agentuře AFP, že firma nahradila Saye jako sólistu plánovaných vystoupení švýcarským klavíristou Louisem Schwizgebelem. "Důvodem jsou Sayovy komentáře po teroristickém útoku na Izrael, které jsou pro nás neobhajitelné," upřesnil mluvčí.

Komanda palestinského teroristického hnutí Hamás předminulou sobotu pronikla z Pásmy Gazy do Izraele, kde povraždila a umučila minimálně 1400 lidí, převážně civilistů. Od té doby dle palestinských úřadů zemřelo více než 4600 Palestinců při odvetných izraelských úderech na Pásmo Gazy. Čísla poskytnutá Palestinci nelze ověřit.

Fazil Say na sociální síti X, dříve známé jako Twitter, odpověděl na příspěvek tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Ten minulý víkend obvinil Izrael z údajného náletu na nemocnici v Pásmu Gazy. Takovou verzi však vyšetřování nepotvrdilo, explozi podle všeho způsobilo selhání rakety, kterou na židovský stát odpálilo komando organizace Islámský džihád.

Klavírista nicméně v reakci na Erdogana napsal, že izraelský premiér Benjamin "Netanjahu by měl před soud za válečné zločiny, genocidu a masakr".

Turecký hudebník nicméně odsoudil i útoky hnutí Hamás. Ve videu na Facebooku prohlásil, že "jen blázen by mohl schvalovat útok na nevinné civilisty, jehož důsledkem jsou tisíce mrtvých".

"Jsem zastáncem míru a vždy jsem všechny své výroky mínil takto," shrnuje nyní pianista s dodatkem, že do Izraele jezdí 24 let, často několikrát ročně. Například Izraelskou filharmonii označuje za jeden z nejlepších orchestrů světa. Zároveň je ale kritický k izraelské vládě a například Pásmo Gazy považuje za vězení pod širým nebem.

Say, jenž je ateista, se kvůli výrokům na sociálních sítích už dříve dostal do problémů v Turecku. V roce 2012 tam byl obžalován za příspěvek údajně hanobící islám. Klavírista se bránil, že pouze citoval báseň středověkého perského klasika Omara Chajjáma ze sbírky čtyřverší Rubáiját. Nakonec vyvázl s podmínečným trestem.

V době tohoto incidentu pianista opakovaně kritizoval tehdejšího tureckého premiéra Recepa Tayyipa Erdogana, že v Turecku omezuje svobodu slova.

Minulý týden mluvčí Erdoganovy vládní Strany spravedlnosti a rozvoje pro změnu odsoudil nynější zrušení Sayových koncertů v Evropě. "Byl umlčen proto, že nesouhlasil s izraelskými nelidskými útoky," myslí si mluvčí strany Omer Celik.

Klavírista pak tureckého prezidenta pochválil za jeho "racionální" přístup k izraelsko-palestinské otázce.

Držitele Beethovenovy ceny za lidská práva a několika sošek Echo Klassik Fazila Saye dobře znají také čeští posluchači. Už začátkem tisíciletí koncertoval na festivalech Struny podzimu nebo Pražské jaro, později přijel na Smetanovu Litomyšl či Janáčkův máj. Kromě toho spolupracoval s Filharmonií Brno, zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů či Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK.

Právě s ním Say opět vystoupí 23. března 2024 ve Dvořákově síni Rudolfina. Na programu budou Sonáta B dur od Franze Schuberta a autorův klavírní koncert nazvaný À la carte. Těleso krátce předtím, 20. a 21. března v Obecním domě, uvede českou premiéru Sayova koncertu pro dvě trubky a orchestr, jejž zahrají Sergej Nakarjakov a Gábor Boldoczki.

Video: Fazil Say hraje skladbu Black Earth