Na Colours zazní nová píseň Miroslava Žbirky, dokončit ji pomohla umělá inteligence

Novou píseň kytaristy a zpěváka Miroslava Žbirky, který zemřel v roce 2021, uslyší návštěvníci letošního ročníku festivalu Colours of Ostrava. Na finální verzi nedokončeného materiálu z umělcovy pozůstalosti se podílela umělá inteligence.

"Meky Žbirka, legenda česko-slovenské hudby, nestihl dokončit práci na rozpracovaném albu. Jeho fanoušci se ale mohou těšit na vydání nového singlu. Jmenuje se Nora a na svět mu pomohla umělá inteligence," oznámila Irena Zatloukalová z kreativní laboratoře Fameplay, která za projektem stojí.

Song bude mít premiéru tuto středu 17. července na diskusním fóru Meltingpot, které je součástí Colours of Ostrava. Skladbu pak vydá společnost Universal Music.

Na jejím dokončení se dále podíleli zpěvákova manželka Kateřina Žbirková s jejich synem Davidem Žbirkou. Autorem textu nové písně je současný slovenský básník Daniel Hevier. Miroslav Žbirka stihl natočit na mobilní telefon jen demoverzi. "Díky umělé inteligenci jsme ji vyčistili a David k singlu udělal finální aranžmá. Přišlo mi zajímavé vyzkoušet podobný přístup, jaký nedávno použili The Beatles," říká Kateřina Žbirková. Britská kapela skončila v roce 1970, teprve vloni ale její dva zbývající členové Paul McCartney s Ringem Starrem zveřejnili poslední song nazvaný Now and Then.

Festival Colours of Ostrava začíná v Dolních Vítkovicích tuto středu 17. července. Hlavní hvězdou bude americký zpěvák a kytarista Lenny Kravitz. V industriálním areálu Dolních Vítkovic uvede i skladby z nedávno vydané desky Blue Electric Light. Vystoupí také hitmaker Sam Smith, naopak rocková legenda Queens of the Stone Age účast odřekla ze zdravotních důvodů, a tak místo ní dorazí kytarista Tom Morello. Na sedmi festivalových scénách se představí 70 zahraničních kapel a několik desítek domácích interpretů.

