The Beatles vydali poslední skladbu. Lennonův hlas očistila umělá inteligence

Britská kapela The Beatles, která skončila v roce 1970, tento čtvrtek odpoledne vydala svou poslední píseň. Hlas Johna Lennona zavražděného deset let po rozpadu skupiny pomohla dodat umělá inteligence. Skladbu dokončili dva zbývající žijící členové, jedenaosmdesátiletý basista a kytarista Paul McCartney s třiaosmdesátiletým bubeníkem Ringem Starrem.

Poslední skladba Beatles se jmenuje Now and Then. | Video: Universal Music

Song nazvaný Now and Then vydala firma Universal Music jako digitální singl i na vinylu, jehož druhá strana obsahuje Love Me Do - symbolicky vůbec první hit Beatles z roku 1962.

Okolnosti, za nichž "novinka" vznikala, přibližuje dvanáctiminutový film režiséra Olivera Murrayho na YouTube. Kromě Paula McCartneyho a Ringa Starra v něm hovoří Lennonův syn Sean Ono Lennon a režisér Peter Jackson, který předloni uvedl dokumentární minisérii The Beatles: Get Back.

Právě při práci na ní se Jacksonově týmu podařilo oddělit a izolovat Lennonův hlas od nástrojů a ruchů. Díky tomu bylo možné 53 let po rozpadu slavné čtveřice dokončit i Now and Then na základě demosnímku, jejž Lennon vytvořil doma u klavíru koncem 70. let minulého století.

Vdova Yoko Ono jej později předala zbylým členům kapely. Ti sice píseň dodělali, ale ne v dostatečné kvalitě na to, aby ji bylo možné vydat. To McCartneymu a Starrovi umožnila až nejmodernější technologie. Elektrické a akustické kytary na nahrávce pocházejí z roku 1995. Účinkuje v ní také někdejší člen Beatles George Harrison, jenž zemřel v listopadu 2001.

"Díky tomuto procesu se podařilo vyvinout technologii, která dokáže vzít jakýkoliv soundtrack a umělá inteligence pak zvuk roztřídí na jednotlivé stopy," uvedl Peter Jackson.

Příběh písně Now and Then začíná v pozdních 70. letech, kdy Lennon v newyorské Dakota Building nahrál demo se zpěvem a klavírem. Roku 1994 předala Yoko Ono nahrávku McCartneymu, Starrovi a Georgi Harrisonovi - společně s Lennonovými demosnímky písní Free as a Bird a Real Love, které byly později dokončeny a vydány v rámci projektu Anthology.

Hrubý mix Now and Then sice zbylí tři členové sestavy dokončili s producentem a hudebníkem Jeffem Lynnem, vzhledem k dobovým technickým omezením ale nebylo možné oddělit Lennonův hlas od klavíru. Píseň tak zůstala v archivu.

Před několika lety do hry vstoupil novozélandský režisér Peter Jackson. Při natáčení The Beatles: Get Back se svým týmem s pomocí takzvané MAL audiotechnologie dokázal izolovat jednotlivé nástroje a hlasy, což mimo jiné vedlo k nově remixovanému vydání alba Revolver zveřejněnému v roce 2022. Následně vyvstala otázka, co s demonahrávkou Now and Then. Technikům se skutečně podařilo uspokojivě očistit Lennonovu stopu.

"Najednou tu Johnův hlas byl v křišťálové čistotě," uvedl McCartney. "Je to docela emocionální. A my všichni tam hrajeme, je to opravdová nahrávka Beatles," ujišťuje baskytarista.

Kromě Lennona tu zpívá právě McCartney, jenž se také ujal baskytary. Bicí nově nahrál Ringo Starr, kytary pocházejí ze starších záznamů Harrisona, ale jedno kytarové sólo zaimprovizoval sám McCartney. Ve studiu nahrávací společnosti Capitol Studios v Los Angeles pak byly dotočeny smyčce. Producent Giles Martin a McCartney dále použili původní vokály z hitů Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby a Because.