Kapela Queens of the Stone Age nevystoupí na Colours, nahradí ji Tom Morello

Americká rocková kapela Queens of the Stone Age nevystoupí na letošním ročníku festivalu Colours of Ostrava. V úterý to oznámil dramaturg akce Filip Košťálek, podle nějž je důvodem zdravotní stav jedenapadesátiletého frontmana Joshe Homma.

Josh Homme z kapely Queens Of The Stone Age na loňském koncertu v Dánsku. | Foto: Reuters

V programu prvního dne hosty nahradí slavný kytarista a zpěvák Tom Morello. Už loni festival rušil dva headlinery neboli hlavní účinkující. Ze zdravotních důvodů nevystoupila britská zpěvačka Ellie Goulding. Nigerijský zpěvák Burna Boy nedorazil také, zdůvodnil to poruchou letadla.

Queens of the Stone Age nyní zrušili program na celý červenec. Zdravotní problémy postihly zpěváka Joshe Homma, který loni prodělal léčbu rakoviny. Kapela v prohlášení uvedla, že se okamžitě musí z Evropy vrátit do USA, kde se frontman podrobí operaci.

"Moc nás to mrzí, jako otvírák jsme si nemohli přát lepší kapelu, bohužel Queens of the Stone Age ruší ze zdravotních důvodů zbylý červencový program. Tahle smutná zpráva postihla i další festivaly," uvedl za pořadatele ostravského festivalu Ondřej Bambas. Queens of the Stone Age odřekli také vystoupení na slovenské Pohodě, ve Vídni, chorvatském Záhřebu nebo rumunské Kluži.

Kdo se na Colours of Ostrava chystal jen kvůli této skupině a pořídil si středeční jednodenní vstupenku, tomu organizátoři nabízejí možnost vrácení. "Refundace se vztahuje pouze na jednodenní vstupenky na 17. července," zdůrazňuje Bambas.

V programu středečního prvního dne místo Queens of the Stone Age nakonec vystoupí Tom Morello. Šedesátiletý americký kytarista a politický aktivista proslul jako člen kapel Rage Against the Machine a Audioslave, v letech 2016 až 2019 byl členem supergroup Prophets of Rage a znám je rovněž pod alter egem The Nightwatchman.

Magazín Rolling Stone označila Morella za 18. nejlepší kytaristu v dějinách. Hudebník je členem Rokenrolové síně slávy a držitelem dvou cen Grammy.

Problémy s chybějícími hvězdami řešili pořadatelé Colours of Ostrava už vloni. Nejprve zrušila vystoupení zpěvačka Ellie Goulding, které lékař nedoporučil let a koncert v Ostravě. Místo ní se do programu na poslední chvíli dostala česká kapela Chinaski.

Nakonec nevystoupil ani nigerijský zpěvák Burna Boy, který to zdůvodnil poruchou na svém soukromém letadle. Podle vyjádření jeho manažerů šlo o problém s motorem.