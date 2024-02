HBO vyhodilo proputinského herce. Stal jsem se obětí kampaně, říká

Televize HBO ukončila spolupráci se srbským hercem Milošem Bikovićem, jehož angažmá v chystané třetí řadě minisérie Bílý lotos kritizovalo ukrajinské ministerstvo zahraničí. Tomu vadilo, že herec neodsoudil invazi na Ukrajinu, převzal Puškinovu medaili od prezidenta Vladimira Putina a dlouhodobě se vyjadřuje vstřícně k Rusku, kde žije.

O Bikovićově vyhazovu informoval deník New York Times. "Rozhodli jsme se spolupráci s Milošem Bikovićem ukončit. Postavu obsadí někdo jiný," potvrdila mluvčí HBO pro server Variety.com.

Herec ke kauze rozeslal vyjádření prostřednictvím svého agenta. "Stal jsem se obětí cílené kampaně. Toto rozhodnutí bylo zjevně učiněno po zásahu zvenčí. Vytváří to nebezpečný precedens zastiňující uměleckou svobodu," uvedl Biković. "Je to triumf absurdity a porážka umění. Nepodvolím se žádnému narativu, který by zkompromitoval mou integritu," dodává.

Dnes šestatřicetiletý Biković roku 2018 v Kremlu od ruského prezidenta Vladimira Putina převzal Puškinovu medaili za přínos ruské kultuře. Stejnou tehdy obdržel český písničkář Jaromír Nohavica. Rok nato herec oznámil, že mu byl z bezpečnostních důvodů odepřen vstup na Ukrajinu.

V roce 2021 se Biković stal držitelem ruského občanství a dostal od Putina tentokrát prezidentský řád. "Je pro mě velkou ctí, že dnes mohu prohlásit Rusko za mou vlast," napsal na sociální síť Instagram, kde se označil za "aktivního člena ruské společnosti".

Podle serveru Deadline.com dnes umělec v Rusku žije, pracuje a nedávno se mu tam narodilo dítě. Středem pozornosti se stal v době, kdy přitom Kreml tvrdě potlačuje jakoukoliv kritiku a odpůrce speciální vojenské operace, jak vláda nazývá invazi na Ukrajinu, trestá i mnohaletým pobytem za mřížemi.

Biković se nicméně ke své nové vlasti vyjadřoval příznivě už v dobách, kdy mu za kritiku Kremlu nic jako dnes nehrozilo. V jednom ze svých prvních interview pro tamní média v roce 2020 pochválil Rusko za to, že se "vydalo jinou cestou než Evropa, takzvaný civilizovaný svět, který bombardoval mou zemi a který nevyznává ani demokracii, ani žádné hodnoty". Bombardováním měl Biković na mysli vojenskou intervenci NATO ve válce v Kosovu z roku 1999.

Začátkem letošního ledna televize HBO oznámila, že Bikoviće obsadila do chystané třetí řady minisérie Bílý lotos. První dvě série této celosvětově populární společenské satiry o zámožných turistech, kteří řeší své rodinné potíže na dovolené v zahraničním letovisku, se odehrávaly na Havaji a Sicílii. Získaly 14 televizních cen Emmy i Zlatý glóbus.

Ta třetí, plánovaná na rok 2025, se přesune do Thajska. Biković v ní měl ztvárnit Valentina, koketního ruského gurua z wellness centra.

Jeho obsazení do role si však všimlo ukrajinské ministerstvo zahraničí. Vyjádřilo se k němu téměř dva roky poté, co Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.

"Srbský herec Miloš Biković, který od začátku plnohodnotné invaze podporuje Rusko, má hrát ve třetí řadě Bílého lotosu. HBO, je podle vás v pořádku spolupracovat s někým, kdo podporuje genocidu a porušuje mezinárodní právo?" zeptal se anglickojazyčný účet ukrajinského ministerstva na sociální síti X, dříve známé jako Twitter. Otázku doprovázelo krátké video se sestřihem některých Bikovičových výroků.

Na Instagramu oficiální ukrajinský účet šířil obrázek, v němž herce označil za stoupence genocidy.

Bikovič neodsoudil ruskou invazi na Ukrajinu. Krátce po jejím zahájení v roce 2022 pouze napsal, že si jako dítě pamatuje válku v někdejší Jugoslávii, a tak si přeje, "aby už nebyly žádné války, i když vím, že je to naivní". Na jeho obranu posléze přispěchalo srbské ministerstvo zahraničí, které jej označilo za "jednoho z nejoblíbenějších a nejtalentovanějších srbských herců své generace".

Miloš Biković účinkoval v mnoha ruských filmech i seriálech, diváci ho mohou znát například z historického dramatu Úžeh režiséra Nikity Michalkova, jednoho z předních stoupenců Kremlu. Mimo jiné také natáčel na Rusy anektovaném ukrajinském Krymu, zjistil britský deník The Times.

Právě osobám, jež vstoupily na anektované území z ruské strany, Ukrajinci dlouhodobě s poukazem na ohrožení národní bezpečnosti zamezují vstup na Ukrajinu.

Video: Trailer z druhé řady Bílého lotosu