Na festivalu Metronome zazpívá čerstvá vítězka Brit Awards. Přibude podcastů i rapu

Poslední hvězdou letošního ročníku festivalu Metronome, který se uskuteční od 20. do 22. června na pražském Výstavišti, bude zpěvačka Raye. Šestadvacetiletá hvězda sociální sítě Tiktok a čerstvá držitelka šesti cen Brit Awards přijede do Česka poprvé. "Je to velká událost," říká pořadatel David Gaydečka.

Podle něj má za sebou Raye, která míchá pop s R&B, silný příběh. Začínala jako vokalistka hostující ve skladbách jiných autorů. "Také psala songy ostatním. Label ji tlačil do pozice, která nebyla úplně komfortní, ale ona si prosadila vlastní cestu," vypráví Gaydečka. Zpěvačka v roce 2021 vypověděla smlouvu s velkým vydavatelstvím Polydor, které jí stále nechtělo vydat debutové album, a rozhodla se prorazit na vlastní pěst. Hvězdou se stala díky albu My 21st Century Blues a singlu Escapism, jehož mírně zrychlený úryvek se šířil po síti Tiktok. Minulý měsíc se umělkyně zapsala do dějin cen Brit Awards, když proměnila šest ze sedmi nominací, nejvíce v historii. Související Brit Awards ovládla hvězda z TikToku. Cenu pro album roku Raye převzala s babičkou "Často je autorkou textů i hudby. Byli jsme se podívat na jejím vyprodaném koncertě v londýnské O2 areně a došlo nám, že to bude úplně super," věří pořadatel. "Když nechala ve vyprodané hale hlasovat publikum potleskem dle různých generací, aplaus ukázal, že zastoupení publika od 15 do 60 let bylo velmi rovnoměrné. Dost pravděpodobně to tak bude i na letošním Metronomu," věří David Gaydečka. Tuto středu s kolegou Martinem Voňkou představil kompletní program festivalu. Návštěvníky Metronomu čeká osm desítek hudebních vystoupení. Představí se německé duo Milky Chance, někdejší představitelé žánru shoegaze Ride, britský muzikant Michael Kiwanuka kombinující soul, psychedelický rock a funk s gospelem nebo dívčí indie-rocková skupina The Last Dinner Party z Londýna. Ve zrekonstruovaném areálu vystoupí také Kosheen, kteří v Praze oslaví čtvrtstoletí na scéně. Janek Ledecký na festivalu zazpívá písně Boba Dylana. | Foto: Miroslav Belančin Koncerty na Metronomu absolvují čeští November 2nd, což jsou čerství držitelé ceny Anděl za album roku, nebo Michael Kocáb. Ten na festivalu oslaví sedmdesátiny. "Je s tím spousta práce, protože Michal nemá malé cíle. Bude tam Pražský výběr, symfonický orchestr, přiletí americký dirigent," naznačuje David Gaydečka. Janek Ledecký s kolegy v kapele pojmenované 333 připravuje pro závěrečný den festivalu poctu věnovanou Bobu Dylanovi nazvanou Mr. Everest. "Poprvé se mi na takovém festivalu podaří uvést písničky, které hraji už více než 40 let na všech mejdanech a afterparty po koncertech. Budou to Dylanovy skladby jak s originálními texty, tak s ukázkami toho, jak se je našim nejlepším textařům podařilo převést do češtiny," nastiňuje Ledecký. Američan Dylan byl pro něho stejně jako britští Beatles nebo Rolling Stones určujícím vzorem v mládí. "Ivan Hlas mi vždycky říkal, že bychom měli polovinu tantiémů posílat Dylanovi. Ne protože ho kopírujeme, ale protože od něj jsme se toho naučili asi nejvíc," dodává Ledecký. Na Metronomu se rozroste také česká rapová scéna, kde vystoupí zpěvačka Annet X s producentem Nobodylistenem nebo interpreti Redzed, Rohony a James Cole. Představí se mladý český zpěvák Sofian Medjmedj s přáteli, kapela Lake Malawi vedená Albertem Černým nebo skupina We Are Domi v čele se zpěvačkou Dominikou Haškovou. Související Hašková: Za první písničky jsem se styděla. V češtině zpívat nechci, necítím to Vedle hudby se lidé mohou těšit na samostatnou podcastovou scénu, kde budou mluvit moderátor Čestmír Strakatý, dvojice Jan Dobrovský a Jindřich Šídlo nebo Oto Klempíř s podcastem K.O. Podle druhého pořadatele Martina Voňky se areál Výstaviště, kde Metronome čeká sedmý plnohodnotný ročník, opět proměnil. "Zase se více zelená, dokončují se některé stavby, letos se částečně vrátíme i na střechy Křižíkových pavilonů. A oproti minulému ročníku proběhnou akustické úpravy uvnitř v pavilonech," reaguje Voňka na kritiku z loňského roku, kdy koncerty na vnitřních scénách trpěly špatnou akustikou. Zvětší se hlavní venkovní pódium, konkrétně na 533 metrů čtverečních s nosností až 45 tun. Festival bude znovu bezhotovostní, oproti loňsku ale pořadatelé poprvé nebudou muset vracet zálohy za recyklovatelné kelímky divákům v mincích, nýbrž jim je rovnou vrátí na účet spojený s kreditní kartou, kterou platili. Organizátoři se dále spojili s novým studentským projektem Kreativní kampus, který zajistí divadelní program. Do Křižíkových pavilonů také umístí díla sochařů Anety Filipové a Michala Gabriela, přičemž speciálně pro Metronome novou práci vytváří Michal Škapa. Související Potřebovala jsem změnit vibe. Annet X si vykolíkovala prostor mezi českými rapery Metronome se na Výstavišti koná od roku 2016, vloni ho v průběhu tří dnů navštívilo přibližně 22 tisíc lidí. Na festivalu už vystoupili Sting, Nick Cave, Iggy Pop, David Byrne, John Cale, Beck, Zaz, Liam Gallagher nebo kapely Massive Attack, Jamiroquai a Kraftwerk. Vstupenky jsou stále v prodeji, základní jednodenní lístek momentálně stojí 1790 korun, třídenní pak 3190 korun.