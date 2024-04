Potřebovala jsem změnit vibe. Annet X si vykolíkovala prostor mezi českými rapery

Annet X zarazilo, jak silný zvuk dokážou vytvořit posluchači. "Když se všichni spojí v jeden sbor, je to neskutečné," vzpomíná zpěvačka a raperka na nedávnou show v Brně. "Pak jsem měla svalovou křeč, celý koncert jsem odskákala v podpatcích," dodává, co jí zatím utkvělo z turné k nové desce. Sérii koncertů završí tento čtvrtek 4. dubna v pražském klubu Roxy.

"Dám si víc, já nechci málo / Dám si víc i než je správně / Slunce pryč, včera je dávno," zpívá Annet X ke konci alba. Čtyřiadvacetiletá umělkyně na své druhé nahrávce nazvané Koukej se mnou přirozeně prokládá zpěv rapem a chladné hiphopové beaty ředí postupy ladného R&B. Symbolicky si vykolíkovala prostor na české hiphopové scéně, která patří téměř výlučně mužům.

Desku vydala koncem loňského roku s producentem Jakubem Strachem vystupujícím pod pseudonymem NobodyListen. Tématem projektu je vztek, částečně ho ale zastínila radost z tvorby i fakt, že během nahrávání se z dlouholetých přátel stali životní partneři.

Debutovým albem nazvaným Až budu velká, chci být Aneta Charitonova z podzimu 2020 odkázala Annet X na své občanské jméno. Narodila se v Brně, má ale ruské kořeny a X v azbuce zastupuje písmeno CH. Už tehdy se představila jako "hotová" umělkyně. Mladší posluchači ji mohli znát ze singlu se zpěvákem Benem Cristovaem. První album dotáhla do překvapivých detailů - s propracovanými texty, nezvyklým uchopením češtiny, muzikou, obrazovou stránkou i dotaženým konceptem se představila jako výrazný hlas nastupující generace. I proto za debut získala Cenu Apollo pro nejlepší album roku 2021. Rostoucí popularita se projevuje i mimo hudbu, vloni si například zahrála ve fantasy seriálu Vědma od videotéky Voyo.

V surrealistickému klipu z první desky působila jako Aneta v říši divů, dívka ze země za zrcadlem, kam doléhají ozvěny současného R&B, hip hopu a funku. Na temném obalu současné nahrávky už Annet X připomíná spíš upírku na mejdanu ve filmové sérii Blade.

Cesta hlavolamu

"Je to emoce, kterou nerada dávám najevo," vrací se Annet X ke hněvu, na němž aktuální desku vystavěla. "Zároveň mě ale už naštvalo tolik situací i lidí, že jsem nemohla jinak," vysvětluje.

Potlačovaný vztek nicméně nebyl jedinou motivací k proměně zvuku. Když si uvědomila, že poslouchá převážně naštvanou hudbu, rozhodla se naučit promlouvat právě ostrým jazykem. Impulz přinesly i koncerty, střední a pomalá tempa tehdejšího repertoáru začala Annet X limitovat. "Potřebovala jsem změnit energii a vibe. Na základě koncertů jsem pochopila, že bych měla dělat ostřejší a temnější zvuk," vysvětluje.

Zlomem se zpětně zdá být singl Hlavolamy z prosince 2021. Vyzývavý a sebevědomý text drze odrapovala, skladbu doprovodila spontánním klipem. Jako by se potřebovala odstřihnout od zvuku debutu. "Byla to první skladba, na které jsem pracovala s podobnou emocí. Ten singl mi ukázal, že tohle může být moje cesta," říká o písni, již označuje za syrovou. "Jen jsem tam potřebovala dostat moderní zvuk, který umí Kuba," otáčí se na současného kolegu a partnera.

Jak to propojit

Annet X pět let chodila na lekce kytary, občas na ni zahrála na pódiu, primárně ale s nástrojem skládala. Nyní kytaru nechala v koutě. Vše podřídila chladným odstínům elektronické hudby.

Koukej se mnou působí jako záplava syntetických zvuků. Rytmus určují nervní údery digitální verze činelu hi-hat, dojem rozostřují záměrně rozladěné klávesové melodie. Celek zní jako digitální proud informací tekoucí kdesi pod povrchem internetu nebo hitparádami. Utlumený vokální projev střídá ostrá flow, sametové R&B vokály nebo zvolání typu "skrrrrrr".

Singl Jenom tak ze společného alba Annet X a NobodyListena. | Video: Warner Music

Formálně jde o nejucelenější a také nejdelší rapovou desku, jakou v Česku natočila žena. Minimálně za několik posledních let.

"Přišli jsme do studia, nahodili kostru, základní emoci nebo vibe a pak se to vezlo samo," popisuje Jakub Strach spontaneitu tvůrčího procesu. Původně chtěli "prostě jen tvořit hudbu", vydat několik singlů, natočit pár videí. Přibližně po půl roce jim došlo, že na pevném disku mají základ plnohodnotného alba. V ten moment začal Strach přemýšlet, jak jednotlivé beaty náladově propojit.

Za sebou měl zrovna nahrávku s Yzomandiasem, jedním z nejpopulárnějších současných raperů. Téměř hodinu a půl dlouhý mixtape nazvaný J. Eden E-gen opanoval první příčky české i slovenské hitparády, jednotlivé písně na platformách nasbíraly miliony přehrání.

"Na desce s Yzomandiasem se naschvál míchá páté před deváté. Je to čirá party věc. Koukej se mnou je sofistikovanější," srovnává Strach, jak se pomocí jemných detailů snažil sjednotit zvuk.



Název alba Koukej se mnou a často omámená flow může navodit pocit světa, který člověku ubíhá před očima. Texty ho ukotvují v realitě, ta se ale při poslechu zdá podobně neuchopitelná jako hudební podklad.

Annet X nahrávka přesto zastihla v období, kdy přesně ví, co chce. Nad jejím tvarem přemýšlela několik let. "Paradoxně to byla největší zábava," vrací se k nahrávání. Těžká témata si roky zpracovávala v hlavě i skicách, jako textařka se vypsala a ve studiu mohla vše brát s nadhledem. "Například zpívám a rapuji o uvědomění si vlastní ceny. Díky hněvu si zvedám sebevědomí. Člověk v rapových textech manifestuje něco, čeho by chtěl docílit," popisuje pravidla žánru.

Titulní track Koukej se mnou ze společného alba Annet X a NobodyListena. Foto: Benedikt Renč | Video: Warner Music

Album jako Bůh

"V uších zase Blonde, jak kdyby bylo album Bůh," zpívá Annet X o albu amerického zpěváka Franka Oceana z roku 2016 a dodává "já už věřím jen mu, mu / studuju ho, uf, uf, tak to umí málokdo už".

Česká zpěvačka přirovnává jednu z určujících nahrávek alternativního amerického R&B k čemusi nadpozemskému. "V životě ve mně žádný hlas ani hudba nevyvolala tak silný pocit," těžko hledá slova pro uctívanou desku. "Připomíná mi internetové meme, kde tělo leží na zemi a duše z něj leze nahoru. Přesně takhle na mě to album působí. Znám každou harmonii, každou vteřinu, ale pokaždé mi při poslechu vyvstane něco nového," popisuje náladu, již se pokusila vepsat do vlastních písní.

Pokud může být album bohem, hudba je náboženstvím a kluby jsou chrámy. V jednom takovém Annet X a NobodyListen turné zakončí.

Čtvrteční koncert v pražské Roxy představuje pro hudebnici splněný sen, Jakub Strach rovnou mluví o nejlepším českém klubu. Prostor v pražské Dlouhé ulici platí od druhé poloviny 90. let minulého století za nejdůležitější pro taneční hudbu i český hip hop. Psala se tu historie - v lednu 1997 zde proběhl křest objevné kompilace Real Acid Juice, o rok později tu odstartoval první ročník komplexní oslavy hiphopové subkultury Kick the Shit.

Dnes se jako doma v Roxy cítí i generace raperů, kteří si formativní roky žánru nemohou pamatovat. Poslední dobou zde nová alba představili Viktor Sheen i Yzomandias, nedávno Robin Zoot nebo Dollar Prync. Ti všichni svou tvorbu dostali do čela hitparád, první dva jmenovaní se tam drží prakticky bez přestávky.

Annet X i NobodyListen nebývalý úspěch českého rapu vidí především v prolínání žánru s posluchačsky přívětivým popem západního střihu. "Tlačí to mladí. Mladí stojí za výtlakem čísel, komentářů i za sdílením," míní Jakub Strach. "V našem věku už člověk nesdílí a nekomentuje všechno, co slyší. Když je ti ale patnáct, tak to děláš. V Česku je ta komunita velká, mají to rádi. Navíc se toho děje spousta, takže si mají z čeho vybírat," vysvětluje z pozice insidera hudebník, který s žánrem začínal před 15 lety.

"Roxy bude úplně jiná," přibližuje Annet X nadcházející show. "Pozveme hosty i tanečníky a tanečnice, kteří s námi jinak nejezdí. Vlastně zahrajeme i úplně jiný tracklist," slibuje.

Klub funguje v ekosystému českého hip hopu jako meta. Jakmile umělec pokoří Roxy, může se posunout do větších prostor, v poslední době není výjimkou ani největší zdejší zastřešená O2 arena. Tak daleko zatím Annet X není, na čtvrteční křest ale zbývá jen několik posledních vstupenek.

