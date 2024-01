Kiwanuka zazpívá v Praze pod širým nebem. Londýnská hvězda přijede na festival

Dva roky poté, co zaplnil pražské Forum Karlín, britský muzikant Michael Kiwanuka poprvé vystoupí v Praze pod širým nebem. Oceňovaný kytarista a zpěvák kombinující soul, psychedelický rock, funk a gospel bude letos jednou z hvězd festivalu Metronome, oznámili pořadatelé.

Akce se uskuteční od 20. do 22. června na Výstavišti. Kiwanuka by měl účinkovat hned první den, tedy ve čtvrtek 20. června. "Vřelým hlasem zpívá o úzkosti i naději, o rasismu a policejní brutalitě, víře v sebe sama i o tom, co dnes znamená být lidskou bytostí," uvedli organizátoři.

Londýnský umělec s ugandskými kořeny naposledy v roce 2019 vydal své třetí album nazvané jednoduše Kiwanuka. Například deník The Guardian jej označil za jednu z nejlepších nahrávek dekády a hudebník za něj následující rok převzal prestižní britskou Mercury Prize.

"Je to fantastická deska potvrzující, kam se vyvinul zvuk umělce, který začal pod vlivem velikánů," shrnul kritik Guardianu Alexis Petridis, podle nějž je Kiwanukova hudba stále svázána s minulostí, působí ale svěže, "jako snová kombinace soulu, psychedelického rocku, gospelu, bohaté instrumentace a zvláštně působivých samplů".

Sám hudebník pro BBC dříve řekl, že měl vždy sklon silně napodobovat ostatní. V jednu chvíli jej ale překonal, a "řekl jsem si, že tím nikomu nepomůžu, zvlášť ne sobě".

Rodiče Michaela Kiwanuky kdysi uprchli z Ugandy před režimem diktátora Idiho Amina. Chlapec vyrůstal v Anglii. "Jako jediní z celé čtvrti jsme neměli auto, když ke mně chodili kamarádi, museli jíst naše ugandské jídlo. Poslouchal jsem kapely jako Nirvanu nebo Green Day, v nichž nebyl jediný černoch," vzpomínal. Studia na Královské hudební akademii nedokončil, aby se mohl věnovat sólové dráze. Dlouho se živil jako doprovodný studiový muzikant.

Ovlivnili jej muzikanti jako Bill Withers, Otis Redding nebo Bob Dylan. Poprvé na sebe upozornil roku 2011, kdy na turné předskakoval zpěvačce Adele, rok nato vyhrál anketu BBC Sound of 2012. Jeho píseň Cold Little Heart figurovala ve znělce televizního seriálu Sedmilhářky od HBO, což jej proslavilo v USA.

Do Česka poprvé zavítal roku 2017, kdy na festivalu Colours of Ostrava představil desku Love & Hate. "Byla hodně introspektivní a fungovala nejspíš jako terapie," citovala ho tehdy agentura ČTK.

Následující koncert v Praze byl pro velký zájem přesunut z Lucerna Music Baru do prostornějšího Fora Karlín, kde Kiwanuka po několika odkladech způsobených pandemií koronaviru vystoupil v červenci 2022. Předskakovala mu česká písničkářka Amelia Siba.

Festival Metronome se na pražském Výstavišti koná od roku 2016, na letošním sedmém ročníku dále vystoupí francouzské duo produkující elektronickou hudbu The Blaze, americký hudebník a youtuber Marc Rebillet, německá dvojice Milky Chance nebo britští veteráni žánru drum and bass Kosheen. Na festivalu také oslaví sedmdesátiny skladatel a zpěvák Michael Kocáb.

Vstupenky jsou v prodeji, základní jednodenní lístek momentálně stojí 1590 korun, třídenní pak 3190 korun.

Video: Michael Kiwanuka v klubu Mildmay