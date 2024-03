Brit Awards ovládla hvězda z TikToku. Cenu pro album roku Raye převzala s babičkou

Sobotní udílení britských hudebních cen Brit Awards ovládla zpěvačka Raye. Zvítězila v šesti kategoriích, což je nejvíce v historii. Ze slavnostního večera si odnáší sošky pro umělce roku, album roku i za nejlepší píseň, píše zpravodajský server BBC News.

Šestadvacetiletá rodačka z Londýna dlouho jen hostovala jako vokalistka v tanečních skladbách jiných autorů. V roce 2021 vypověděla smlouvu s velkým vydavatelstvím Polydor, které jí stále nechtělo vydat debutové album, a postěžovala si na sociální síti X, dříve známé jako Twitter. Tehdy se rozhodla, že zkusí prorazit na vlastní pěst. Nyní je hvězdou.

Už když získala sedm nominací na Brit Awards, byl to sám o sobě rekord. V sobotu všechny až na jednu proměnila. Bodovala s albem My 21st Century Blues i písní Escapism, stala se také objevem roku. "Nechápete, co to pro mě znamená," řekla dojatá Raye, když po boku své babičky přebírala cenu za album roku. "Jsem na tohle album tak hrdá. Miluji hudbu. Vždycky jsem ze všeho nejvíc chtěla být umělkyní. A teď jsem umělkyní s albem roku," dodala.

Písně z Rayina alba se začaly šířit nejprve po sociální síti TikTok, zejména mírně zrychlený úryvek ze singlu Escapism. Uživatelé sociální sítě ho začali přidávat k vlastním videím nejen o rozchodech či milostných trablech. "Jestli to chcete slyšet, dám vám kontext / Jsem ve fakt mizerné situaci / Chlap, kterého miluju, včera řekl, že si musíme promluvit / Oznámil mi, že je mezi námi konec, takové pitomé rozhodnutí," zpívá Raye anglicky v části skladby, která na TikTtoku zlidověla. Překvapivě se přitom nejedná o refrén.

Jak doplňuje britský deník Guardian, dosavadní rekord v historii Brit Awards představovalo vítězství ve čtyř kategoriích. To se dříve podařilo Harrymu Stylesovi, zpěvačce Adele a kapele Blur. Letos bylo v nejsledovanější kategorii umělec roku mezi deseti nominovanými šest žen, což představuje změnu oproti minulému ročníku, kdy se o cenu naopak ucházeli jen muži.

Skupinou roku se stali producenti elektronické hudby s příměsí soulu a funku Jungle. V kategorii alternativa či rock se radovali Bring Me the Horizon, kteří porazili veterány Blur nebo The Rolling Stones.

Nejlepším raperem se stal Casisdead, který po téměř dvaceti letech strávených v britském undergroundu vloni debutoval albem nazvaným Famous Last Words. Mezinárodním umělcem roku je americká zpěvačka SZA, která porazila mimo jiné Taylor Swift nebo Miley Cyrus. Ta si naopak odnáší cenu za nejlepší mezinárodní píseň roku Flowers. Mezinárodní skupinou roku se stalo dívčí trio Boygenius.

Za globální hudební ikonu pořadatelé Brit Awards vybrali zpěvačku Kylie Minogue, za vycházející hvězdy pak indie-rockové The Last Dinner Party, kteří v červnu vystoupí na pražském festivalu Metronome. Brit Awards organizuje profesní hudební sdružení British Phonographic Industry. Většinu vítězů vybírá hlasováním okolo 1200 představitelů britského hudebního průmyslu, včetně zástupců nahrávacích společností, umělců, novinářů či producentů.