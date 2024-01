Vydavatelství ji roky ignorovalo. Zpěvačka utekla a teď je favoritkou slavných cen

Vybrané nominace na ceny Brit Awards 2024

Album roku

Blur - The Ballad of Darren

J Hus - Beautiful and Brutal Yard

Little Simz - No Thank You

Raye - My 21st Century Blues

Young Fathers - Heavy Heavy

Umělec roku

Arlo Parks

Central Cee

Dave

Dua Lipa

Fred Again

J Hus

Jessie Ware

Little Simz

Olivia Dean

Raye

Skupina roku

Blur

Chase and Status

Headie One & K-Trap

Jungle

Young Fathers

Objev roku

Mahalia

Olivia Dean

PinkPantheress

Raye

Yussef Dayes

Nejlepší píseň

Calvin Harris and Ellie Goulding - Miracle

Cassö, Raye and D-Block Europe - Prada

Central Cee - Let Go

Central Cee and Dave - Sprinter

Dua Lipa - Dance the Night

Ed Sheeran - Eyes Closed

J Hus - Who Told You

Kenya Grace - Strangers

Lewis Capaldi - Wish You the Best

PinkPantheress - Boy’s a Liar

Raye - Escapism

Rudimental, Charlotte Plank and Vibe Chemistry - Dancing Is Healing

Stormzy and Debbie - Firebabe

Switch Disco and Ella Henderson - React

Venbee and Goddard - Messy in Heaven

Rock/alternativa

Blur

Bring Me the Horizon

The Rolling Stones

Young Fathers

Yussef Dayes

Hip-hop/grime/rap

Casisdead

Central Cee

Dave

J Hus

Little Simz

Pop

Calvin Harris

Charli XCX

Dua Lipa

Olivia Dean

Raye