Průvod festivalu Prague Pride vyvrcholí překvapením. Na Letné zazpívá slavná LP

Sobotní průvod pořádaný festivalem sexuálních menšin Prague Pride vyvrcholí předem neoznámeným koncertem populární americké zpěvačky LP. Ta v české metropoli právě natáčí videoklip k písni z připravovaného alba. Za běžných okolností by jejímu vystoupení předcházela několikaměsíční reklamní kampaň.

Zpěvačka LP už v Praze natočila videoklip ke skladbě One Like You. | Video: LP

Umělkyně zazpívá tuto sobotu 12. srpna na Rainbow Stage, jež vyroste v takzvaném Pride Parku na pražské Letné, napsal server Novinky.cz. "Ohromně nás překvapilo, když se nám ozvala produkce LP, že by právě na Prague Pridu chtěla natočit svůj klip. Je to pro nás velká čest," potvrdila ředitelka festivalu Kamila Fröhlichová.

LP dorazí na pódium v 18:45 hodin a zazpívá několik skladeb. Hned dvakrát v jejím setu zazní nová píseň Dayglow, při níž bude štáb natáčet záběry do připravovaného videoklipu.

Duhového průvodu hrdosti homosexuálů, bisexuálů, trans a queer lidí v rámci Prague Pride se začátkem srpna každoročně účastní desítky tisíc Čechů. Zpravidla přicházejí s duhovými vlaječkami či na tváři namalovanými barvami. Akce má oslavný charakter, zároveň ale upozorňuje na otázky manželství, registrovaného partnerství či adopce dětí.

Účastníci letošního průvodu se sejdou v sobotu okolo půl dvanácté v dolní části Václavského náměstí. Odsud budou pokračovat na Staroměstské náměstí přes Čechův most na Letenskou pláň, kde vyroste Pride Park. Tam návštěvníky čeká hudební program na šesti stagích, uvádějí pořadatelé.

Zpěvačka LP, vlastním jménem Laura Pergolizzi, se k LGBTQ+ komunitě hlásí, identifikuje se mimo genderovou polaritu a používá mimo jiné zájmena oni/jejich. V Praze už letos natočila videoklip ke skladbě One Like You.

Umělkyně do Česka jezdí opakovaně, vloni účinkovala na Colours of Ostrava, načež na podzim přilákala 3000 lidí do pražského Fora Karlín. Tento koncert zakončila hitem Lost on You, který má na streamovacích platformách přes tři miliardy přehrání.

Zpěvačka a skladatelka, jež se narodila irské matce a italskému otci, na úspěch čekala 15 let. Debutové album vydala roku 2001, velké pozornosti však dosáhla až po třicítce se čtvrtou nahrávkou nazvanou právě dle songu Lost On You. Vyšla roku 2016 a bodovala zejména v Evropě či Rusku.

Do té doby se LP živila psaním písní pro úspěšnější kolegy, mezi něž patřili mimo jiné Backstreet Boys, Rihanna či Cher. Přezdívku má z dob, kdy si jako osmnáctiletá přivydělávala v bistru. Jedna Laura už tam pracovala, téhle proto kolegové začali říkat LP a už to s ní zůstalo.

Na zatím posledním předloňském albu Churches zpěvačka rozpíná svůj zvuk do okázalosti a jde proti trendu doby, která si libuje v intimitě a šeptání. "V jejích písních se potkává mainstreamová řemeslnost s rozbouřenými emocemi. Ty ostatně symbolizuje plachetnice, kterou má vytetovanou na hrudi. LP se nebojí velikášských popových gest," napsalo o albu Aktuálně.cz.

Příští měsíc umělkyně vydá novou desku Love Lines. Její součástí bude i píseň Dayglow s videoklipem natáčeným nyní v Praze. Dosud z této nahrávky LP zveřejnila tři singly, nejnovější Love Song minulý týden.

Video: LP zpívá Lost on You