Skončila hitem Lost on You. Zpěvačka LP vyprodala pražské Forum Karlín

Zpěvačka Laura Pergolizzi, známá pod zkratkou LP, završila vyprodaný úterní koncert v pražském Foru Karlín hitem Lost on You. Vedle sedm let staré písně o svém rozchodu s přítelkyní tvořily polovinu programu skladby z loňského alba Churches. Mezi 3000 diváky převládaly ženy a dívky.

Z alba Churches, které rodačka z amerického Huntingtonu žijící v New Yorku vytvořila s dlouholetými spolupracovníky Mikem Del Riem a Natem Campanym, hned v úvodu zazněly kompozice When We Touch a Goodbye.

Na desce se podílelo mnoho producentů, které LP označuje za své přátele. "Tvořit s nejlepšími kamarády je dar, který jsem nikdy nepovažovala za daný. Zároveň je pro mě skvělým zážitkem potkávat nové spolupracovníky naladěné na stejnou vlnu," říká. "Je to jako se zamilovávat. Neustále se zamilovávat a odmilovávat. Mám pocit, jako by tohle byl základ života. A ačkoliv jde někdy o bolestivou zkušenost, nikdy bych neměnila," dodala.

Hudebnice míchá rock, folk a pop postavený na průzračném, hutném kytarovém zvuku s minimálním vkladem elektronické hudby. Ve Foru Karlín s kapelou vedle starších písní No Witness, When We're High či Muddy Waters zahrála nové skladby The One That You Love nebo How Low Can You Go. Nadšení diváci aplaudovali i akustické části večera.

Na závěr LP zařadila hit One Last Time, jejž doprovází videoklip s herečkou Jaime King známou z filmů Pearl Harbor nebo Sin City - město hříchu. Poté následovaly přídavky Special a Lost on You. Tento singl o spalující lásce, který spojuje ukulele s tanečním beatem a rockovou estetikou, je dodnes jejím největším hitem, na službě Spotify zaznamenal víc poslechů než devět jejích jinak nejhranějších písní dohromady.

LP se ve Foru Karlín představila dvakrát už v květnu 2019. Tehdy propagovala album Heart To Mouth. První singl Girls Go Wild se stal jednou z nejhranějších skladeb v českých rádiích a byl mimo jiné největším italským rozhlasovým hitem roku 2019.

V Praze LP prvně vystoupila roku 2017, kdy dvakrát rozezpívala zaplněný klub Roxy. Letos byla jednou z hvězd festivalu Colours of Ostrava, který se konal v industriálním prostředí Dolních Vítkovic.

Dle pořadatelů zpívala pro přibližně 40 tisíc lidí, vystoupení však kvůli zdravotní indispozici musela zkrátit.

Zpěvačka a skladatelka, která se narodila irské matce a italskému otci, na úspěch čekala 15 let. Debutové album Heart-Shaped Scar vydala již roku 2001, velké pozornosti však dosáhla až po třicítce se čtvrtou nahrávkou Lost On You. Vyšla roku 2016 a bodovala zejména v Evropě či Rusku.

Do té doby se LP živila psaním písní pro úspěšnější kolegy, mezi něž patřili mimo jiné Backstreet Boys, Rihanna, Rita Ora, Leona Lewis či Cher. Přezdívku má z dob, kdy si jako osmnáctiletá přivydělávala v bistru. Jedna Laura už tam pracovala, téhle proto kolegové začali říkat LP a už to s ní zůstalo.

Na loňském albu Churches zpěvačka rozpíná svůj zvuk do okázalosti a jde proti trendu doby, která si libuje v intimitě a šeptání. "V jejích písních se potkává mainstreamová řemeslnost s rozbouřenými emocemi. Ty ostatně symbolizuje plachetnice, kterou má vytetovanou na hrudi. LP se nebojí velikášských popových gest," napsalo o albu Aktuálně.cz.