Fenomén Harry Potter se zrodil před 20 lety. Albatros oslaví narozeniny reedicí knih Rowlingové

AKTUALIZOVÁNO 2. 2. 2017

V červnu 1997 vydalo britské nakladatelství Bloomsbury knihu Harry Potter a kámen mudrců. Tehdy nikdo netušil, jaký fenomén se právě zrodil. Prodaly se stovky milionů výtisků, z nemajetné spisovatelky je dolarová miliardářka. Dvacáté narozeniny Harryho Pottera se rozhodlo oslavit i nakladatelství Albatros, které provede důkladnou reedici knih J. K. Rowlingové. "Fenomén Harryho Pottera několik let pospával, ale ukázalo se, že je pořád živý," říká k počinu šéfredaktor Albatrosu Petr Eliáš.

Letos je to dvacet let, co ve Velké Británii poprvé vyšla kniha Harry Potter a kámen mudrců, první díl dnes již proslulé ságy o čarodějnickém učni. Tyto dvacáté narozeniny se rozhodlo oslavit i nakladatelství Albatros jakýmsi "rokem J. K. Rowlingové".

Přichází s kompletní reedicí všech sedmi dílů v nové podobě a také s reedicí trojice bradavických učebnic.

"To, co máme, chceme oživit. Fenomén Harryho Pottera několik let pospával, ale ukázalo se, že je pořád živý. Všechny knihy o něm zrevidujeme a dáme jim nový kabát," říká k počinu šéfredaktor Albatrosu Petr Eliáš.

První díl vyjde v červnu, bradavické učebnice Bajky barda Beedleho a Famfrpál v průběhu věků během dubna a května, již v březnu se chystá na pulty knihkupectví scénář k filmu Fantastická zvířata a kde je najít.

Knižní scénář i snímek samotný se jmenuje podle bestiáře, jenž patří k povinné četbě v Bradavicích. Stejnojmennou učebnici vydal Albatros již v roce 2002 a rovněž se chystá k reedici.

Hlavním hrdinou je neoblíbený podivínský učitel, magizoolog Mlok Scamander.

"Rowlingová prokázala pořádnou dávku odvahy, když si z celé sedmidílné ságy vzala postavu, která zde nikde nevystupuje a která ještě ke všemu napsala nudnou učebnici. Tento člověk vystupuje jako hybatel děje nové ságy," říká programový ředitel Albatrosu Ondřej Müller. "Je to podobné, jako kdyby Tolkien po Pánovi prstenů učinil hlavní postavu z osmého skřeta páté armády vlevo," dodává.

Podle šéfredaktora Petra Eliáše jde od autorky o geniální tah. "Otevřela si dveře do úplně nového světa a má v podstatě neomezené možnosti šedesáti let před čtenářům známým děním v Bradavicích, vyplněné událostmi, které může popisovat a začleňovat do nich některé známé postavy, co se objevují v Harrym Potterovi. Pro čtenáře je to velmi zajímavé, neboť se dozvědí o tom, co se s těmito osobami dělo v době, než je poznali."

Potterovská série slaví letos ještě jedno výročí – deset let od vydání posledního sedmého dílu – Harry Potter a relikvie smrti. (Nebereme-li v potaz nedávno vydaný divadelní scénář Harry Potter a prokleté dítě.)

Za tu dobu vyšly knihy ve dvou stovkách zemích, přeloženy byly do 74 jazyků a prodalo se jich přes 450 milionů výtisků. Na základě série vzniklo osm filmů. Spisovatelka je nositelkou mnoha ocenění včetně Řádu Britského impéria, který jí udělila královna Alžběta II. za zásluhy o dětskou literaturu, španělské Ceny prince asturského, francouzského Řádu čestné legie a nejvyššího ocenění pro autory a autorky dětských knih, ceny Hanse Christiana Andersena. Angažuje se v mnoha charitativních hnutích včetně podpory znevýhodněných dětí.

Kniha vyjde v podobě scénáře, jde o speciální vydání, říká překladatel nového dílu Harryho Pottera Petr Eliáš a dodává, že překlad trval týden. | Video: Filip Horký | 10:32

autor: Zuzana Hronová