Bookerovu cenu může získat Ishigurův román o robotce nebo próza z občanské války

Laureáti Nobelovy ceny za literaturu sir Kazuo Ishiguro a Pulitzerovy ceny Richard Powers se dostali mezi třináctku spisovatelů, kteří letos mohou obdržet prestižní Booker Prize. Ta je spojená s šekem na 50 tisíc liber, v přepočtu 1,5 milionu korun.

Angličan japonského původu Ishiguro byl nominován za román Klara and the Sun (Klára a slunce), vyprávěný z pohledu robotky, která se stará o čtrnáctiletou dívku sužovanou nemocí i náročným dospíváním. "Je to víc než román o technologické budoucnosti. Vypráví o síle, osobitosti, svobodě a lásce," říká porotce Rowan Williams. Pro šestašedesátiletého autora se jedná již o čtvrtou nominaci na Bookerovu cenu, kterou roku 1989 získal za prózu Soumrak dne, píše agentura AP.

Čtyřiašedesátiletý Američan Richard Powers může uspět se zatím nevydanou novinkou Bewilderment (Úžas) o ovdovělém astrobiologovi, který se snaží vychovat devítiletého syna s poruchou autistického spektra. Powers předloni získal Pulitzerovu cenu za román Stromy znamenají svět.

Již poněkolikáté o Bookerovu cenu usiluje sedmapadesátiletý Jihoafričan Damon Galgut, v jehož novém románu The Promise (Slib) bílá rodina nedodrží slib, jejž dala své celoživotní černé zaměstnankyni. Poněkolikáté jsou nominováni také Brit Sunjeev Sahota s prózou China Room (Čínský pokoj), odehrávající se mezi Anglií a Indií, nebo Kanaďanka Mary Lawsonová. Ta napsala knihu A Town Called Solace (Městečko jménem Útěcha) o tom, jak se roku 1972 na severu Kanady ztratí osmiletá dívka.

Od roku 1969, kdy vznikla, Bookerova cena pomohla nastartovat kariéru spisovatelům jako Ian McEwan nebo Julian Barnes, doplňuje agentura AFP.

Původně mohli ocenění získat jen autoři ze Spojeného království a jeho bývalých kolonií, od roku 2014 může být nominován jakýkoliv román napsaný v angličtině a publikovaný ve Velké Británii. Nakladatelství porotcům často s předstihem zasílají i knihy, které teprve vyjdou na podzim.

Letos se do širšího výběru dostali dva debutující Američané: devětatřicetiletá Patricia Lockwoodová díky knize No One Is Talking About This (O tomhle nikdo nemluví), ve které hvězdu sociálních sítí dostihne realita, a Nathan Harris s bestsellerem z konce americké občanské války The Sweetness of Water (Sladkost vody).

Porotci dále nominovali Američanku Maggie Shipsteadovou za prózu Great Circle (Velký kruh) o letkyni, jež se roku 1950 ztratí při pokusu obletět svět, Angličana Francise Spufforda s knihou Light Perpetual (Věčné světlo) nebo v Británii žijící somálskou rodačku Nadifu Mohamedovou, autorku románu The Fortune Men (Muži štěstěny).

Nominace uzavírají Kanaďanka Rachel Cusková s příběhem Second Place (Druhé místo) o ženě, která do svého domova na odlehlém pobřeží pozve umělce, dále Jihoafričanka Karen Jenningsová s knihou An Island (Ostrov) o správci majáku, jenž na pláži nalezne uprchlíka v bezvědomí, a Anuk Arudpragasam původem ze Srí Lanky, navržený za prózu A Passage North (Cesta na sever).

Podle historičky Mayi Jasanoffové, která předsedá letošní porotě, mnoho nominovaných knih ukazuje, jak se lidé vyrovnávají s traumatickou minulostí, migrací, otroctvím, apartheidem či občanskou válkou.

Další prózy líčí mezilidské vztahy ve vypjatých situacích. "Zejména v době pandemie je důležité říct, že všechny tyto knihy vyprávějí o lidské pospolitosti," tvrdí šéfka poroty.

Britský deník Guardian si všímá, že porotci do výběru nezařadili chystaný třetí román Angličanky Sally Rooneyové ani nedávnou novelu Dona DeLilla z blízké budoucnosti. Porotce Williams listu řekl, že ne na všech nominovaných se shodli. Převládl ale názor, že má jít o svěží knihy, které si lidé rádi přečtou. "Nechceme tam mít něco tak experimentálního, že to uspokojí především autora a pár kritiků," uvedl. Porota vybírala ze 158 přihlášených titulů.

Užší výběr šesti finalistů představí 14. září. Vítěz bude oznámen 3. listopadu v Londýně, dodává agentura AP.

Vloni Bookerovu cenu obdržel Skot Douglas Stuart za román Shuggie Bain o náročném dospívání jednoho chlapce v 80. letech minulého století.