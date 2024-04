S kapelou Kiss je definitivně konec. Hudebníci už prodali i její název

Členové rockové kapely Kiss odcházeli do důchodu několikrát, tentokrát už je to ale zřejmě natrvalo. Poté, co koncem loňského roku odehráli poslední koncert v newyorské Madison Square Garden a na jeho konci symbolicky předali otěže svým digitálním podobiznám, nyní hudebníci prodali značku Kiss i svůj katalog.

Veškeré písně a desky Kiss, název, vizuální symboly spojené s kapelou a obecně celou značku koupila švédská firma Pophouse Entertainment, k jejímž zakladatelům patří Björn Ulvaeus ze skupiny Abba.

O akvizici informovala agentura AFP. Cena není známá, další agentura AP ji odhaduje na více než 300 milionů dolarů, což by bylo zhruba sedm miliard korun. Švédové chtějí značku Kiss "dál rozvíjet". Mimo jiné o kapele natočí film.

Kiss v roce 1973 založili hudebníci Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley a Peter Criss. Prosluli jednoduchou, údernou hudbou na pomezí glam rocku a hard rocku, pomalovanými obličeji, divokými kostýmy, vyplazenými jazyky a dalšími výstřelky. K jejich největším hitům patří Rock And Roll All Nite nebo I Was Made For Lovin' You, obě z druhé poloviny 70. let.

Švédové nyní práva na značku Kiss koupili s cílem "dál rozvíjet a po celém světě šířit odkaz Kiss", jak uvedli. "Je to jedna z nejznámějších, nejikoničtějších kapel světa. Přepsala pravidla rockových show a neustále zdolávala další mety," tvrdí Johan Lagerlof, šéf investicí Pophouse.

Tato firma nyní plánuje natočit o Kiss dokument i hraný film. Kromě toho je v plánu blíže neupřesněná "zážitková" akce, což by mohlo být cosi na způsob zábavního parku, a show, ve které hudbu Kiss místo muzikantů hrají jejich digitální avatary promítané na plátně. Právě jim rockeři vloni v prosinci symbolicky předali žezlo na posledním koncertu v newyorské hale Madison Square Garden, kde ukončili kariéru.

Během přídavku se na pódiu v oparu ohně a kouře ztratili zakladatelé formace Paul Stanley a Gene Simmons v doprovodu kytaristy Tommyho Thayera a bubeníka Erica Singera, načež na plátně představili své omlazené, nadpřirozené virtuální avatary.

Ty pak už bez skutečných hudebníků jen na obrazovce v jakýchsi lehce ďábelských kulisách odehrály skladbu God Gave Rock 'n' Roll to You II, jejíž coververzi Kiss natočili začátkem 90. let minulého století. Z nástrojů se jim přitom linuly proudy jakési energie, struny či oči jim ďábelsky svítily a avatary levitovaly či plivaly oheň, jako by se jednalo o počítačovou hru. "Armádo posluchačů Kiss, díky vaší lásce a síle jsme se stali nesmrtelnými. Právě teď začíná nová éra Kiss," oznámily postavy.

Digitální podobizny muzikantů vytvořilo trikové studio Industrial Light & Magic založené Georgem Lucasem, tvůrcem Hvězdných válek, ve spolupráci právě s firmou Pophouse Entertainment, která teď bude Kiss vlastnit.

Tyto společnosti už společně vytvořily show Abba Voyage, díky níž mohou lidé v Londýně sedmkrát týdně zažít celý koncert digitálních avatarů této švédské kapely. Projekt podle agentury Bloomberg utrží zhruba dva miliony dolarů týdně.

Podobnou show, avšak s avatary členů Kiss, chce švédská firma uvést ve druhé polovině roku 2027. "Bude ale úplně jiná než Abba Voyage," slibuje Per Sundin, ředitel firmy Pophouse.

Čtyřiasedmdesátiletý Gene Simmons agenturu AP ujistil, že byť už teď formálně značku Kiss nevlastní, dál se na ní bude s muzikanty podílet. "Není to tak, že odteď si budeme válet šunky v Beverly Hills a všechno za nás udělá Pophouse. Jsme v tom s nimi, neustále o tom diskutujeme, vyměňujeme si nápady a spolupracujeme," tvrdí. "Jenom už pod značkou Kiss nebudeme vyjíždět na další turné a znova si nanášet makeup," zdůrazňuje Simmons.

Kiss uspořádali první rozlučkové turné už v letech 2000 až 2002, nakonec se ale pro velký zájem posluchačů vždy vrátili. S českými příznivci se zřejmě definitivně rozloučili předloni a znovu loni v pražské O2 areně, kam přišlo zhruba 15 tisíc lidí.

Video: Kiss hrají skladbu Detroit Rock City