Nechybělo plivání ohně ani falešná krev. V Praze se rozloučili Kiss

Slavná rocková kapela Kiss tuto sobotu odehrála svůj údajně poslední pražský koncert. Konal se v zaplněné O2 areně, kam dle pořadatelské agentury Live Nation přišlo zhruba 15 tisíc lidí.

Čtveřice převlečená za démona, hvězdného chlapce, mimozemšťana a kočku večer orámovala písněmi s tématem rokenrolu. Na úvod zazněla reprodukovaná skladba Rock and Roll od kapely Led Zeppelin, na závěr hit Rock and Roll All Nite z roku 1975. Návštěvníci se rozcházeli za tónů reprodukované písně God Gave Rock 'n' Roll to You II, jejíž coververzi Kiss natočili začátkem 90. let minulého století.

Kapela na přání fanoušků pokračuje v turné nazvaném End Of The Road neboli Konec cesty, které označuje za své poslední. Podobně už však v letech 2000 až 2002 absolvovala šňůru The Farewell.

Po sobotním pražském vystoupení bude pokračovat do Nizozemska, Belgie, Německa, Polska, Francie a Itálie. "Tohle bude vrcholná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří nás neviděli. Na posledním turné se loučíme naší dosud největší show a odejdeme stejným způsobem, jakým jsme přišli, nekompromisní a nezastavitelní," avizovali dopředu Kiss. Stejnými slovy však doprovodili loňský koncert na témže místě.

Už dlouho před začátkem sobotního vystoupení se před O2 arenou shromažďovali příznivci, mnozí v tričkách s logem s runovými dvěma S. Právě kvůli logu evokujícímu uniformy nacistických jednotek SS byli Kiss nepřijatelní pro komunistický režim v bývalém Československu. Podsouvat jim nacistické sklony je však podle hudebních novinářů nesmysl. Už proto, že dva zakládající členové jsou židovského původu.

Kapela známá jednoduchou a údernou hudbou zahájila pražský koncert tradičním úvodem se sloganem You Wanted the Best, You Got the Best a písní Detroit Rock City z roku 1976 o skalním fanouškovi Kiss, který se cestou na koncert zabije při autonehodě.

V aktuální sestavě jsou kromě původních členů, zpívajícího baskytaristy Genea Simmonse a kytaristy Paula Stanleyho, také kytarista Tommy Thrayer a bubeník Eric Singer. Jako obvykle nabídli ohlušující pyrotechnickou a světelnou show. Nechybělo tradiční Simmonsovo plivání ohně při skladbě I Love It Loud, falešná krev při God of Thunder nebo cesta kytaristy Stanleyho zavěšeného na kladce nad hlavami diváků během písně Love Gun.

Krátké období, kdy vystupovali odlíčení, připomněli songem Lick It Up. Součástí vystoupení byla bubenická i kytarová sóla nebo hit I Was Made for Lovin' You z roku 1979, který měl svého času obrovský úspěch také u posluchačů disco music.

Jako předkapela se představila čtveřice Dirty Honey, americká rocková kapela z Los Angeles.

Kiss známí jednoduchou, údernou hudbou na pomezí glam rocku a hard rocku, pomalovanými obličeji, divokými kostýmy, vyplazenými jazyky a dalšími výstřelky od vzniku v roce 1973 prodali více než 100 milionů alb.

V Česku vystoupili několikrát, poprvé 14. a 15. prosince 1996 ve sportovní hale na pražském Výstavišti.

Video: Kiss hrají skladbu Detroit Rock City