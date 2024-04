Lucie Bílá a Michal David zazpívají Gotta v O2 areně. Otevření vily se zpozdí

Nedožité 85. narozeniny zpěváka Karla Gotta připomene vzpomínkový koncert, který se uskuteční 5. listopadu v pražské O2 areně. Na akci nazvané Karel Gott – jeho písně žijí dál se představí Lucie Bílá, Michal David nebo Richard Krajčo, oznámila v pondělí pořadatelská agentura Bestsport.

Na scéně se vystřídají i hvězdy ze zcela jiných žánrů než popu. Doprovodí je kapela Maxiband herce a hudebníka Jana Maxiána, večerem provede moderátor Libor Bouček. Vstupenky budou k mání v sítích Ticketmaster a Ticketportal od pátku.

"Ne náhodou jsme zvolili jako podtitul koncertu, že písně Karla žijí dál. S některými skladbami totiž vystoupí zpěváci, které by možná fanoušci v souvislosti s Karlem nečekali a jimž jsme zároveň dali prostor pojmout písně po svém, aby jim tím vdechli 'nový' život," vysvětluje vdova Ivana Gottová. "Karel měl v oblibě netradiční muzikantská spojení. Jsem si proto jistá, že by se mu takový nápad líbil, věřím, že program zaujme široké publikum napříč generacemi," dodává bez bližších podrobností.

Jeden z nejpopulárnějších českých umělců a držitel 42 cen Zlatý slavík či Český slavík zemřel v roce 2019, bylo mu 80 let. Pětaosmdesátiny by býval byl oslavil letos 14. července. Koncert v O2 areně je jedním z projektů připravovaných Ivanou Gottovou. Již několik měsíců se svým týmem pracuje na takzvané Ville Gott, kdy veřejnosti zpřístupní dům v ulici Nad Bertramkou. Otevření bylo původně plánováno na letošní podzim, kvůli komplikovaným přípravám však provoz začne nejdříve od první poloviny roku 2025.

"Před časem jsme oznámili, že fanoušci letos budou moci nahlédnout do Karlova soukromí. Vstup do interiéru Bertramky to bohužel ještě nebude, ale rozhodli jsme se, že přeneseme alespoň trochu z Villy Gott přímo na jeviště O2 areny," poznamenává Ivana Gottová.

Se zpěvákem, jenž ovlivnil několik generací posluchačů, se veřejnost rozloučila 11. října 2019 v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49 tisíc lidí. O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále. Dorazili příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci či sportovci. Ten den byl i vyhlášen státní smutek.

Od té doby Karla Gotta připomněla posmrtně vydaná autobiografie nazvaná Má cesta za štěstím, kniha Gott: Československý příběh novináře Pavla Klusáka oceněná Magnesií Literou či naposledy loni projekt Gott navždy. Ten byl vytvořený za pomoci umělé inteligence, jež namluvila autobiografii Gottovým hlasem. Projekt se stal nejposlouchanější četbou na pokračování v historii Českého rozhlasu, zaznamenal více než milion přehrání.

Video: Olga Malířová Špátová vzpomíná na Karla Gotta